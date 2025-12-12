Cultura e Lazer

Espetáculo natalino no Sesc resgata memórias e vínculos familiares em Caxias do Sul

A atividade gratuita ocorrerá na próxima quinta-feira, às 20h, no teatro da unidade. Sugere-se a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado à Casa Anjos Voluntários

Pioneiro

