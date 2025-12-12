Espetáculo natalino no Sesc resgata memórias e vínculos familiares em Caxias do Sul

O Sesc Caxias do Sul realizará, na próxima quinta-feira (18), às 20h, a sessão do espetáculo “Laços de Natal - Quando a Casa se Enche de Luz”, no teatro da unidade (Rua Moreira César, 2.462). A classificação é livre e terá acessibilidade em Libras.
O espetáculo aborda a história de uma família em crise, marcada pelo silêncio e pelo distanciamento. Em meio a uma casa apagada e tomada pelo esquecimento, a presença sensível de uma jovem mulher resgata memórias, gestos e canções que reacendem o espaço e, simbolicamente, os vínculos entre os moradores.
Com direção geral de Akácio Camargo, direção artística e coreografias de Maria Lilith da Cruz da Silva e direção cênica de Aline Tanaã, o espetáculo articula diferentes linguagens, como teatro, dança e música ao vivo com a Banda Tríade, além de elementos simbólicos do período natalino.
O elenco é formado pelos artistas Angelita Bianchetti, Luana Marasca, Luciano Maia e Carolina Rech, que conduzem a atração por uma narrativa sensível, emocional e repleta de imagens que remetem ao universo doméstico, à memória afetiva e aos rituais familiares.
A atividade é gratuita e aberta ao público. A organização convida à doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado à Casa Anjos Voluntários.
Serviço
- Quando: quinta-feira (18), às 20h
- Onde: Sesc Caxias do Sul (Rua Moreira César, 2.462)
- Ingressos: gratuitos (sugere-se a doação de um quilo de alimento não perecível)
- Mais informações: pelo telefone (54) 3209-8250