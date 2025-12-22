Espetáculo natalino com mais de mil drones ilumina a noite em Gramado

O show teve 10 minutos de duração. Cleiton Thiele / Divulgação

Para encerrar uma semana histórica na temporada de Natal em Gramado, um espetáculo tecnológico com cerca de 1,1 mil drones iluminou o céu da cidade com animações natalinas na noite deste domingo (21). O show teve 10 minutos de duração e ocorreu na Avenida das Hortênsias durante o Grande Desfile de Natal, uma das principais atrações do Natal Luz.

Jochen Schoenmann, que veio da Alemanha com a família para passar a data na região, conta que se surpreendeu com a apresentação:

— É diferente, lá na Europa a gente está acostumado a celebrar o Natal dentro de casa para se proteger do frio (risos), e aqui no Brasil, especialmente em Gramado, é realmente uma festa na rua e por todos os cantos. Essa apresentação dos drones chamou muito a atenção, é algo de primeiro nível que não se vê em qualquer lugar, realmente vocês sabem fazer um Natal diferente em todos os sentidos.

Quem comandou os drones foi a empresa Droneportos do Brasil, que foi incubada pela Secretaria de Desenvolvimento de Gramado no projeto Sandbox Regulatório, uma política pública que permite o teste de soluções tecnológicas e inovadoras em ambiente real, com segurança jurídica e apoio do poder público.

— O projeto-piloto da empresa testa um sistema de entregas por drones na cidade, por isso foi a oportunidade perfeita. Testamos muito essa sincronia de música, luzes, coreografia e voo dos drones, além de toda a liberação necessária para colocar esse projeto em prática com segurança — explica o secretário municipal de desenvolvimento, André Castilhos.

Quatro décadas de história

O espetáculo sincronizou os drones para formar frases e figuras que celebram as quatro décadas de história do evento, além de comemorar o recente recorde mundial obtido pela cidade: O "festival de natal mais longo do mundo", segundo o Guinness World Records, pois o evento conta com 88 dias de programação diária em diferentes pontos e horários.

— Eu já vim para cá seis vezes e o Natal sempre apresenta algo novo, diferente. É um show, e esse recorde recebido é merecido, é um orgulho para os gaúchos, mas para todos nós brasileiros também — diz Gibran Silveira, administrador de empresas que veio da Paraíba para celebrar o Natal com a família em Gramado.