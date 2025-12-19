Cultura e Lazer

Reconhecimento
Notícia

Espetáculo "Geppetto", encenado pelo caxiense Fábio Cuelli, vence quatro categorias no Prêmio Açorianos de Teatro

Espetáculo também recebeu prêmios de Ator, Cenografia e Dramaturgia durante a cerimônia em Porto Alegre.

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS