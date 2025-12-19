Espetáculo "Geppetto", encenado pelo caxiense Fábio Cuelli, vence quatro categorias no Prêmio Açorianos de Teatro

Fábio Cuelli com o troféu de Melhor Ator por sua atuação em Geppetto Adri Marchiori / Divulgação

O espetáculo Geppetto, escrito pelo porto-alegrense Nelson Diniz e encenado pelo caxiense Fábio Cuelli, foi um dos grandes destaques da edição 2025 do Prêmio Açorianos de Teatro, realizada na noite de quinta-feira (18), no Teatro Renascença, em Porto Alegre. A montagem levou o troféu de Melhor Espetáculo de Teatro Adulto, consolidando-se entre as produções mais celebradas do ano no cenário das artes cênicas da Capital.

Além do prêmio principal, Geppetto acumulou outras conquistas relevantes. Fábio Cuelli venceu na categoria Ator, enquanto a produção também foi premiada em Cenografia, com Mário de Ballentti e João Luiz Cuelli, e em Dramaturgia, assinada por Nelson Diniz.

_ Sou imensamente grato ao público, que fez do espetáculo Geppetto uma experiência de afeto e envolvimento, e, da mesma maneira, aos profissionais que dedicaram atenção e talento a cada uma das engrenagens do espetáculo. Desejo que esses prêmios ajudem a conectar o espetáculo a mais pessoas, em nosso território e em outros também _ destaca Cuelli.

O ator também agradece aos parceiros de trabalho que ajudaram na realização do trabalho, que recebeu oito indicações ao todo:

_ Fico feliz pelos grupos que se uniram nessa realização: o Miseri Coloni, que integro desde 2006, em Caxias do Sul, e o Máscara EnCena, que nasceu em 2014, em Porto Alegre, do qual sou um dos cofundadores. Acredito que, neste momento, o trabalho em rede fortalece nossa capacidade de alcance e amplia a perspectiva de vida dos projetos culturais.

A cerimônia integrou os Prêmios Açorianos de Teatro Adulto, Circo e Tibicuera de Teatro Infantojuvenil 2025, promovidos pela Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre, por meio da Coordenação de Artes Cênicas. Ao todo, foram entregues 43 prêmios, reconhecendo artistas, técnicos, grupos e produções.