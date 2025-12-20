Disputas esportivas e jornadas científicas: especialistas apontam caminhos para não sobrecarregar crianças e adolescentes em competições

Estudante Rafaela Marcarini Gomes, 15 anos, tem um rotina intensa de treinos de ginástica artística, e participa de torneios. Porthus Junior / Agencia RBS

Entre medalhas, viagens e treinos, os pais têm a missão de equilibrar a rotina dos filhos para que eles não percam de vista o que é essencial na infância e adolescência. Ainda que os benefícios se sobressaiam nas competições esportivas e jornadas científicas infantojuvenis — tão populares atualmente —, especialistas alertam para cenários que podem transformar atividades prazerosas em estresse para os jovens.

A psicóloga Evelise Magnus, que atende a esse público em consultório em Caxias do Sul e tem experiência no âmbito escolar, considera o esporte uma ferramenta importante para autoconstrução, desenvolvimento moral e social e trabalho em equipe. Contudo, a prática precisa ser espontânea e não imposta:

— Se tem uma pressão dos adultos, seja de familiares ou de técnicos, não é mais autoconstrução e pode gerar frustração e ansiedade de desempenho. Em vez de se construírem enquanto sujeitos, as crianças vão apenas performar, porque precisam da vitória, do título.

Evelise atua com crianças e adolescentes em consultório há seis anos e soma experiência como psicóloga escolar. Porthus Junior / Agencia RBS

A profissional indica que especialmente o estado emocional pode ser impactado quando não há esse cuidado, implicando em choros, irritação e até autodepreciação pela criança ou adolescente.

— O adulto pode promover a competição esportiva, que tem muitas questões positivas, mas é preciso promover também o ócio, o brincar com outras crianças, o brincar no pátio, na rua. O adulto precisa organizar a rotina, porque a criança não vai ter essa capacidade de gestão — aconselha.

Movida pela ginástica

Na ginástica artística desde os sete anos de idade, a estudante Rafaela Marcarini Gomes, hoje com 15, tem um cronograma intenso na Academia Conexão Esportiva, em Caxias: são entre três e quatro dias de treino por semana, com até quatro horas cada.

Na retaguarda, a mãe, Luciana Marcarini Gomes, 44, faz a gestão dos compromissos da adolescente para conciliar a paixão esportiva com a escola e o lazer. A empresária traz na bagagem as vivências adquiridas com o filho mais velho, Guilherme, que cresceu em meio às quadras de salão e se tornou jogador de futsal profissional.

— O esporte é uma ferramenta de educação que ajuda a criança a lidar com a frustração, com o trabalho em equipe, com a competitividade, com a persistência, respeitando os processos de evolução. Não é simples equilibrar a rotina, mas eu recomendo muito — orgulha-se a mãe.

O segundo semestre de cada ano costuma aglomerar os campeonatos, o que aperta ainda mais os compromissos da Rafaela. Ela se encaminhava para participar pela quinta vez do Torneio Nacional de Ginástica, que neste ano ocorreu em João Pessoa (PB), entretanto, uma torção no tornozelo enquanto praticava as acrobacias, poucas semanas antes, adiou os planos.

— Foi frustrante, ainda não consigo treinar como antes de me machucar. É um pouco difícil lidar principalmente com a parte de me comparar com os outros — confidencia a ginasta, que se recupera com fisioterapia.

A mãe conta que o torneio normalmente envolve até cinco dias fora de casa, com viagens para outros Estados em que a filha tem a oportunidade de desenvolver sua autonomia e independência, além de outros benefícios proporcionados pelo esporte.

— Como é o segundo filho que eu vivo essa experiência, o que eu faço é observar. A Rafa é muito reservada e tem um nível de autocobrança alto, então ela não aceita deixar o trabalho da escola mais ou menos, tem que ser muito bom. Aqui, ela treina muito. Então, para entrar num nível de estresse é rápido. Eu fico atenta e dou apoio: "vamos dar uma aliviada no treino?", "onde tu estás com mais dificuldade?" — sustenta Luciana.

Mãe e filha dialogam para não haver sobrecarga de atividades. Porthus Junior / Agencia RBS

Desde pequena demonstrando aptidão física, com cambalhotas e bananeiras, Rafaela é apaixonada pela ginástica. Entre solo, trave de equilíbrio, barras e salto, a atleta tem preferência pela modalidade que está lidando melhor em cada período e aprendendo movimentos novos. A ginasta e medalhista olímpica Júlia Soares — parceira de Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e companhia — é sua referência no esporte.

— Viajar pela ginástica é muito legal, vamos em equipe, é divertido, mesmo na hora da competição, em que ficamos mais nervosas. Essas viagens também ajudam a desenvolver responsabilidade e foco nos objetivos — relata a atleta.

Luciana revela que a filha usa planners, listas e post-its para planejar o dia a dia e dar conta das tarefas.

— Às vezes é um pouco difícil porque está perto de uma competição e também tem semana de provas e trabalhos da escola. É preciso ter bastante organização para entregar na escola e poder ir para o treino. Mas dá pra organizar tudo e sair nos finais de semana com a minha família e amigos — destaca a adolescente.

Ela ficou entre as três melhores e foi medalhista em campeonatos estaduais como o Troféu Sogipa de Ginástica Artística, em 2024 e em 2022, e o Torneio Estadual de Ginástica Artística de 2024.

Neuropsicopedagoga defende a preservação das características de cada faixa etária. Porthus Junior / Agencia RBS

Responsabilidades precisam ser ponderadas

A neuropsicopedagoga e mestre em Educação, Amalia Noemia Cardoso defende a preservação das características de cada faixa etária: enquanto a infância é marcada pelo brincar e o imaginário, a adolescência, em meio às mudanças corporais e hormonais, é envolta de uma busca constante por identidade e autoafirmação.

Além de atender em consultório em Caxias, Amália atua como voluntária pela conscientização contra a adultização de crianças e adolescentes. Eles são colocados, segundo ela, entre responsabilidades que não possuem maturidade ou organização de pensamento o suficiente para lidar.

— O que acontece quando criança ou adolescente assumem responsabilidades das quais eles não dão conta emocionalmente e nem de forma cognitiva: desenvolvem insegurança e passam a lidar com os pensamentos e sentimentos de forma confusa. Porque dentro da sua faixa etária, com as características específicas de desenvolvimento desse período, estão assumindo compromissos ou demandas da vida adulta — argumenta.

Ela pondera que há casos mais complexos em que jovens em vulnerabilidade social assumem responsabilidades por conta de dificuldades familiares deste contexto.

— Nós, adultos, sob pressão, é muito difícil, imagine uma criança e um adolescente. Em esportes, por exemplo, entendo que é mais adequado uma prática mais colaborativa do que competitiva, onde todos podem desempenhar e todos podem ser premiados de acordo com aquilo que conseguem executar — avalia Amalia.

"Tentamos fazer com que seja algo leve para ele"

Carolina Fornari, 44, garante que um dos cuidados da família é para que o filho, Vicente Fornari da Silva, 11, não tenha uma "agenda de executivo", com atividades em excesso.

O menino foi matriculado recentemente em aulas de inglês, nas segundas-feiras, e em uma escolinha de futebol de campo, nas sextas. Nos outros três dias úteis da semana, a criança está em turno integral na Rede Caminho de Ensino, onde estuda.

— Sempre tivemos o cuidado para ele não ter uma agenda muito cheia. Nunca foi uma rotina pesada. Agora, começamos a incluir outras atividades porque entendemos que ele está um pouco maior e que faltava um esporte. No fim de semana é mais livre, ele pode dormir um pouco mais, jogar videogame — relata a mãe, que é psicóloga infantojuvenil.

Vicente Fornari da Silva, 11, é interessado pelos estudos e participa de jornadas científicas. Porthus Junior / Agencia RBS

Vicente, que sonha em ser paleontólogo, é interessado pelos estudos e tem facilidade em aprender, como descrevem os pais. Em outubro, ele e outros dois alunos da Caminho apresentaram um projeto na Mostra Internacional de Ciências e Tecnologia (Mostratec), realizada pela Fundação Liberato em Novo Hamburgo.

O evento reuniu quase 800 trabalhos científicos desenvolvidos por estudantes brasileiros e de outros países, como Argentina, China, Itália, Portugal e Suíça. A proposta de Vicente e os amigos consistia em argumentar de que forma o veneno de cobra produz uma substância que pode curar a asma. Ela nasceu em uma feira científica da Caminho e foi vista com potencial pelos professores, que a indicaram para a Mostratec.

— Foi muito legal. Só é um pouco cansativo, mas foi bem legal apresentar o projeto para as pessoas que foram na mostra — avalia o menino.

Foram três dias voltados exclusivamente à jornada científica.

Vicente conta com apoio dos pais Carolina e Berê para equilibrar tarefas. Porthus Junior / Agencia RBS

— Com a Mostratec, em Novo Hamburgo, ele deu um salto de maturidade. Ficou sem os pais, almoçava e pedia a comida dele sozinho. Dormiu no hotel sozinho, com suas responsabilidades — revela Carolina, que apoiou o filho à distância.

— Tentamos fazer com que seja algo leve para ele. Incluímos atividades extras que ele curte fazer — complementa o pai, Berê Luís Barreto da Silva, 46, coordenador de sistema de gestão.