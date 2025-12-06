Cultura e Lazer

Tradição
Notícia

De cara nova e com um passado a honrar, Clube Gaúcho projeta 2026 como ano de retomada, em Caxias

Entidade foi contemplada com emenda parlamentar de R$ 1 milhão, recurso que irá permitir reformar a parte interna e incrementar a oferta de atividades culturais

Andrei Andrade

