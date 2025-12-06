De cara nova e com um passado a honrar, Clube Gaúcho projeta 2026 como ano de retomada, em Caxias

Revitalização na fachada da sede do clube foi assinada pelo artista visual caxiense Rafael APA Ferreira Porthus Junior / Agencia RBS

De cara nova desde o fim de novembro, quando foi entregue a fachada revitalizada pelas mãos do artista visual Rafael APA Ferreira, o Clube Gaúcho se prepara para entrar em uma nova fase a partir de 2026. A associação recreativa e cultural, que é uma das mais antigas a se manter ativa em Caxias do Sul, desde sua fundação, em 1934, foi contemplada com emenda parlamentar de R$ 1 milhão do senador Paulo Paim (PT-RS). O recurso será destinado a reformas na parte interna e no incremento da oferta de atividades culturais para a comunidade.

A assinatura do contrato que formaliza a disponibilização da verba ocorreu durante visita do senador à sede do clube, no dia 20 de novembro, feriado da Consciência Negra. O valor solicitado foi de R$ 500 mil, porém a verba oferecida foi o dobro, a fim de permitir que não apenas a estrutura física fosse recuperada, mas também que a entidade possa reforçar seu trabalho de promoção de cultura e cidadania, com foco na juventude que vive na periferia de Caxias. Também está entre os objetivos da atual gestão resgatar a histórica escola de samba vinculada ao clube, a Protegidos da Princesa, que deve voltar a desfilar no Carnaval caxiense a partir de 2027.

– Estamos fazendo um trabalho de formiguinha, mas esta verba nos dará uma ajuda enorme para cumprir o objetivo de trazer a comunidade de volta para o clube. Queremos oferecer oficinas culturais, disponibilizar parte do espaço para festas, formaturas e palestras, e também equipar um estúdio para gravação musical e de podcasts. São muitas possibilidades que vamos alinhar com mais ênfase ainda neste final de ano, para que 2026 seja o ano que marque a virada de página na história da entidade – destaca o presidente do Clube Gaúcho, Cleberton Ribeiro Aguiar.

Além de Aguiar, completam a atual diretoria o vice-presidente Júlio César Gilbert, os tesoureiros Cirlei Maciel Cézar e Gilberto dos Santos Pereira e as secretárias Maira Pereira e Jéssica Vieira. Para acompanhar as novidades e o andamento das obras de revitalização do clube, basta seguir no Instagram, pelo perfil @clubegauchocaxias.

SOBRE O CLUBE GAÚCHO

Carnaval no Clube Gaúcho nos anos 1960 Studio Beux / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

Fundado em 23 de junho de 1934 por militares e apoiado por um grupo feminino da comunidade conhecido como Margaridas, o clube surgiu inicialmente como uma agremiação voltada ao futebol, abrigando o Sport Club Gaúcho, com sede na Rua Visconde de Pelotas. A vinculação com o Carnaval surgiria mais tarde, na década de 1950, com o bloco Protegidos da Princesa, que anos mais tarde se tornaria a escola de samba.

Com o passar do tempo, a entidade ganhou projeção e passou a promover bailes, festas, quermesses e diversos eventos sociais, tornando-se um importante ponto de convivência e fortalecendo sua relação com a comunidade negra caxiense, consolidando-se como símbolo de resistência e combate à discriminação.