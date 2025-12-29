Ingressos para os concertos especiais do 12º Gramado in Concert, com Diogo Nogueira e João Carlos Martins, já estão à venda

João Carlos Martins, referência mundial na música erudita, fará o concerto de encerramento, no dia 7 de fevereiro Fernando Mucci / Divulgação

Os concertos especiais do Gramado in Concert – Festival Internacional de Música já movimentam a venda de ingressos para a 12ª edição do evento, que ocorre de 30 de janeiro a 7 de fevereiro de 2026. As vendas ocorrem exclusivamente pelo site oficial Eleventickets, onde é possível escolher entre as diversas modalidades de acesso.

Entre os destaques está o concerto do dia 31 de janeiro, no ExpoGramado, que reúne a Orquestra Sinfônica de Gramado e o cantor Diogo Nogueira, em uma proposta que aproxima a música de concerto do samba e da MPB. O encerramento, em 7 de fevereiro, terá como atração o maestro João Carlos Martins, referência internacional da música erudita.

Diogo Nogueira se apresenta no dia 31 de janeiro, acompanhado da Orquestra Sinfônica de Gramado

Além dos espetáculos principais, o festival reforça seu papel como centro de formação musical ao receber mais de 400 estudantes de diferentes países. Ao longo do evento, alunos e professores realizam apresentações abertas ao público na Rua Coberta, ampliando a presença da música clássica no cotidiano da cidade.