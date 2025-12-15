Concerto Especial de Natal irá reunir orquestra, corais e solistas em Carlos Barbosa nesta semana

Carlos Barbosa viverá nesta quinta-feira (18) uma noite que promete ser inesquecível a quem for ao distrito de Arcoverde prestigiar o Concerto Especial de Natal. Sob o comando da Orquestra Municipal de Carlos Barbosa, a apresentação que irá unir música, espiritualidade e celebração será na Igreja Nossa Senhora das Graças, às 20h. A entrada é gratuita.
Sob a regência de Dirceu Andrioli, o concerto reunirá um grande número de artistas locais convidados. Irão se somar aos instrumentistas do grupo os solistas Rosilene Salvi e Martin Altevogt; o Coral Infantil Madonna Delle Grazie; o Grupo Vocal TramaVoz e o Coral Carlos Barbosa de Cultura e Arte. Também haverá uma encenação de presépio com alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cardeal Arcoverde.
Além de clássicos natalinos como Noite Feliz e Estrela de Natal, e de obras tradicionais arranjadas para formatos de orquestra, coros, solistas e grupos vocais, o programa prevê momentos simbólicos de interação cênica, como a entrada dos músicos ao som do hino cristão Amazing Grace e a participação de crianças com velas de led, criando uma atmosfera de celebração e união entre as famílias e também entre a comunidade. A produção executiva é de Ester Chaves.