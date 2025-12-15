Cultura e Lazer

Tempo de festa
Concerto Especial de Natal irá reunir orquestra, corais e solistas em Carlos Barbosa nesta semana

Apresentação será nesta quinta-feira, na Igreja Nossa Senhora das Graças, no distrito de Arcoverde. A entrada é gratuita

Andrei Andrade

