Concerto Especial de Natal irá reunir orquestra, corais e solistas em Carlos Barbosa nesta semana

Orquestra Municipal de Carlos Barbosa será a anfitriã da noite, com convidados especiais Ester Chaves / Divulgação

Carlos Barbosa viverá nesta quinta-feira (18) uma noite que promete ser inesquecível a quem for ao distrito de Arcoverde prestigiar o Concerto Especial de Natal. Sob o comando da Orquestra Municipal de Carlos Barbosa, a apresentação que irá unir música, espiritualidade e celebração será na Igreja Nossa Senhora das Graças, às 20h. A entrada é gratuita.

Sob a regência de Dirceu Andrioli, o concerto reunirá um grande número de artistas locais convidados. Irão se somar aos instrumentistas do grupo os solistas Rosilene Salvi e Martin Altevogt; o Coral Infantil Madonna Delle Grazie; o Grupo Vocal TramaVoz e o Coral Carlos Barbosa de Cultura e Arte. Também haverá uma encenação de presépio com alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cardeal Arcoverde.