Com pisa da uva, filós e música, Bento em Vindima começa no dia 10 de janeiro

Festividades comemoram o período de colheita da fruta. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Capital Brasileira do Vinho, Bento Gonçalves, já entra no clima da colheita da uva com a chegada do Bento em Vindima, que ocorre de 10 de janeiro a 29 de março de 2026, reunindo uma série de atividades pelas rotas turísticas do município. A abertura oficial está marcada para o dia 10 de janeiro, às 15h30min, durante o Festival Sabores da Vindima, na Vinícola Salton, em Tuiuty.

A edição de 2026 traz uma programação que valoriza as tradições da vindima, com destaque para a pisa das uvas, a colheita, os filós, além de passeios entre vinhedos, almoços e jantares harmonizados e degustações de vinhos. A experiência ainda tem shows, cantorias e danças típicas e feiras de artesanato.

O primeiro evento aberto ao público e com entrada gratuita é o Festival Sabores da Vindima, no dia 10 de janeiro, no distrito de Tuiuty. Realizado na Vinícola Salton (Mario Salton, 300, Tuiuty), o evento reunirá gastronomia, música e artesanato. Haverá espumante, sucos de uva, vinhos e comidas típicas regionais, como polenta mole com ragu de ossobuco, nhoque, pizzas, pães, geleias e muito mais. A pisa das uvas é grátis aos 150 primeiros participantes. Além disso, o evento é pet friendly. O festival ocorre das 11h às 19h.

As ações promovidas pelos empreendimentos turísticos podem ser conferidas neste link.

Outras atrações

Festival Bento em Vindima

10 de janeiro

11h - Abertura do Festival

12h - Show Cavatappi com pisa de uvas

14h30min - Show Marco Antônio e Banda

15h30min - Cerimonial de Abertura da Vindima em Bento Gonçalves

16h30min - Pisa das Uvas com Grupo Canzoni Belle

17h30min - Show Betto & Tobias

Baile de Máscaras – Caminhos de Pedra

Um resgate cultural enriquecido por elementos que contam a história dos bailes dos anos 1920, realizados na comunidade de São Pedro. Esta é a proposta central do Baile de Máscaras ‘Rider, Bever e Balar’, evento que chega na segunda edição em 2026, realizado pelo Roteiro Caminhos de Pedra. Será no dia 24 de janeiro, no salão da Comunidade de São Pedro, a partir das 20h30min.

O ingresso custa R$ 150 por pessoa e contempla gastronomia típica e máscaras confeccionadas com artesanato local. A atração musical fica por conta do Gruppo Girotondo. O cardápio contempla charchutaria, queijos coloniais, salgados, pratos quentes, doces, bolos e cucas. Os ingressos podem ser adquiridos na Secretaria de Associação Caminhos de Pedra (Casa de Memória Merlin) ou pelo WhatsApp (54) 99678-2288.

Jantar sob as estrelas

Considerado um evento democrático, o 16º Jantar sob as estrelas ocorre no dia 7 de fevereiro, a partir das 17h, na Via Gastrô, na Rua Herny Hugo Dreher, no bairro Planalto. Os visitantes poderão conferir opções gastronômicas, música, cultura, visita guiada ao museu, entre outras atrações. O evento é promovido pelo Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria (Segh Região Uva e Vinho).

Maratona do Vinho - Vale dos Vinhedos