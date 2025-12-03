Com participações confirmadas, Roberto Carlos grava especial de fim de ano em Gramado; últimos ingressos estão à venda

Pela primeira vez, o Rei gravará especial de fim de ano em Gramado. Renan Mattos / Agencia RBS

Pela primeira vez, Gramado será palco do tradicional especial de fim de ano da TV Globo. A gravação será na próxima semana, no dia 12, às 21h, no Serra Park. A apresentação será exibida em rede nacional, na Globo, no dia 23.

Os últimos ingressos para o show em Gramado estão à venda pela plataforma Eleven Tickets e há opções de meia-entrada para estudantes, idosos, PCDs e jovens de baixa renda. O setor mais próximo do palco já está esgotado (confira abaixo os valores dos setores disponíveis).

No show, que promete ser repleto de emoção, o rei Roberto Carlos vai se unir a Fafá de Belém e Jorge Ben Jor, além de protagonizar duetos inéditos com João Gomes e Supla.



O Rei também vai repetir o encontro com a atriz Sophie Charlotte, que gravou com o cantor, em novembro, a canção Proposta, tema do romance entre sua personagem, Gerluce, e Paulinho (Romulo Estrela) na novela Três Graças.

Ingressos por setor

Azul Lateral

Inteira R$ 1.250

Meia-entrada R$ 500

Solidário R$ 600

Amarelo

Inteira R$ 900

Meia-entrada R$ 450

Solidário R$ 540

Amarelo Lateral

Inteira R$ 820

Meia-entrada R$ 410

Solidário R$ 492

Verde

Inteira R$ 520

Meia-entrada R$ 250

PCD R$ 250

Solidário R$ 312

Branco

Inteira R$ 420

Meia-entrada 210

Solidário R$ 252





Há opção de ingresso solidário: mediante a doação de um quilo de alimento não perecível na entrada do show - confira os locais disponíveis no site.

Mais programas da Globo em Gramado

Além da gravação do Especial de Natal, na próxima semana, a TV Globo também gravou três episódios do Caldeirão do Mion, que serão exibidos nos dias 13, 20 e 27 de dezembro, com a temática especial de final de ano.

As gravações contaram com a participação de convidados especiais como Wesley Safadão, Raphaela Santos, Padre Marcelo Rossi, Guilherme & Benuto e Família Lima, além da plateia local.

Já a chef de cozinha Juliana Lima participou do Desafio Culinário preparando um típico churrasco e outras opções saborosas para as festas de fim de ano.

O Globo Repórter também terá edição especial em comemoração aos 40 anos do Natal Luz de Gramado. O programa vai ao ar no dia 12 de dezembro e vai mostrar a criação e a confecção dos figurinos, a elaboração dos carros alegóricos e a criação da decoração de rua. As gostosuras de Canela, com panetones especiais, uma receita de bolacha com 7 especiarias e guirlanda naturais e cheias de estilo.