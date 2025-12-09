Cinco bandas irão agitar a edição comemorativa de 25 anos do Natal do Metal, neste domingo, em Caxias do Sul

Banda Distraught, de São Leopoldo, é uma das atrações que irão subir ao palco da Sala de Teatro Valentim Lazzarotto neste domingo Cristiano Seifert / Divulgação

Idealizado pela produtora cultural caxiense Márcia Grisa, o evento que a cada ano mostra que metaleiros também sabem fazer o bem celebra seus 25 anos em grande estilo. O Natal do Metal chega no domingo à Sala de Teatro Prof. Valentim Lazzarotto, para mais uma edição que terá toda a renda será revertida à família do menino João Vitor, de 8 anos, que luta contra a leucemia.

Cinco bandas irão subir ao palco, a partir das 14h: são elas a Distraught, de São Leopoldo, que fará o lançamento do seu EP "inVolution"; a Garage Inc., com seu tributo ao Metallica; a Tears of Rage, que celebra 10 anos do seu álbum de estreia; a Deadly Shadows, que também estará lançando seu novo EP, "The World Fell Down" e a Oldest, que fará um tributo a Black Sabbath.

Os ingressos custam R$ 20 antecipados e R$ 30 na hora (mediante a doação de 1kg de alimento na entrada do evento, em ambos os casos). Os pontos de venda são o São Patrício Pub, Hamburgueria Jaime Rocha, Rock Store e Barbearia Galo Véio.

DEDICAÇÃO RECONHECIDA

Organizadores unto com os vereadores após a aprovação do Projeto de Lei 128/2025, que torna o NDM parte do Calendário Oficial de Eventos do Município Augusto Martins / Divulgação

Na manhã desta terça-feira (9), os vereadores de Caxias do Sul aprovaram por 18 votos a 0 a entrada do Natal do Metal no Calendário Oficial de Eventos do município. O Projeto de Lei 128/2025 teve autoria do vereador licenciado Rafael Bueno (PDT).

O reconhecimento se deve principalmente ao caráter social do evento, que a cada edição tem sua renda destinada a compra de cestas básicas ou a ajudar no tratamento de alguma criança com enfermidade grave, como é o caso neste ano. Os alimentos doados na entrada são destinados a famílias carentes que estão na rede de contatos da idealizadora.

- É maravilhoso ver um evento de rock e metal ter esse reconhecimento. Eu fico muito agradecida, porque são 25 anos de peleia junto com os amigos, com os patrocinadores e com as bandas, que abrem mão do seu cachê para abraçar esta causa - comemora Márcia Grisa, que no ano passado foi a personalidade homenageada no Dia da Cultura e da Paz em Caxias.



