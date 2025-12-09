Cultura e Lazer

Headbangers
Notícia

Cinco bandas irão agitar a edição comemorativa de 25 anos do Natal do Metal, neste domingo, em Caxias do Sul

Evento beneficente, que nesta terça-feira passou a integrar o calendário oficial do município, ocorre na Sala de Teatro Prof. Valentim Lazzarotto

Andrei Andrade

