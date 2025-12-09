Centro de Referência para a Juventude de Caxias do Sul muda de endereço 

Ler resumo

A mudança de lugar em virtude do espaço da Praça CEU ser maior. Matheus Lisbôa / Divulgação

O Centro de Referência para a Juventude – Reconstrução (CRJ) de Caxias do Sul mudou de endereço. Agora o espaço será no complexo cultural Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados), no bairro Cidade Nova. A inauguração está prevista para o primeiro trimestre de 2026, mas, antes disso, já estarão ocorrendo aulas de algumas das oficinas oferecidas pelo projeto.

O Centro da Juventude busca enfrentar vulnerabilidades sociais por meio de uma abordagem intersetorial, oferecendo um espaço seguro e equipado para promover inclusão, protagonismo juvenil e o fortalecimento de trajetórias formativas. A iniciativa é do governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, em territórios atingidos por eventos climáticos. A prefeitura e a Central Única das Favelas do Rio Grande do Sul (Cufa-RS) também são parceiros.

Ainda em agosto, o espaço foi aberto no bairro Nossa Senhora de Fátima, mas, conforme explicou a diretora da Praça CEU, Thallya Onzi Scariot, a mudança de local foi por causa do espaço.

— Como a gente tem uma estrutura gigantesca, com teatro, com auditório, com quadra, enfim, a estrutura em si é muito boa para receber, então a gente acabou tendo essa transferência — destacou.

Oficialmente, o projeto teria duração de um ano, mas a equipe da coordenação está buscando expandir o prazo para 2027.

— A gente já começou em dezembro com o curso de LID e Metrologia mas, oficialmente, a gente inicia com os cursos e oficinas a partir do dia 5 de de janeiro e se estende até final de 2026, mas já com probabilidade de estender por mais um ano — contou Thallya.