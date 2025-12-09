Cultura e Lazer

Protagonismo juvenil
Notícia

Centro de Referência para a Juventude de Caxias do Sul muda de endereço 

A unidade estava localizada no bairro Nossa Senhora de Fátima e foi transferida para Praça CEU, no bairro Cidade Nova. O espaço foi inaugurado na cidade em agosto deste ano

Renata Oliveira Silva

