Centro de Cultura Ordovás inaugura exposição 'Calidez", de João Genaro, nesta sexta-feira

A Galeria de Artes do Centro de Cultura Ordovás recebe, a partir desta sexta-feira (12) sua última exposição do ano. Selecionada pela Convocatória de Arte, Calidez traz uma coletânea de trabalhos do artista visual João Genaro, que se utiliza de colagens, objetos, esculturas e instalações para lançar um olhar direto e impactante sobre a crise climática no Brasil.

Mineiro de Poços de Caldas e morador de Bento Gonçalves, Genaro transforma dados sobre o aquecimento do território brasileiro entre 1922 e 2022 em faixas de cores quentes e frias, inspiradas nas interpretações visuais do climatologista inglês Ed Hawkins, da University of Reading. A exposição chega ao público logo após a COP 30, realizada em Belém no mês anterior, reforçando o debate sobre os efeitos das ondas de calor e a urgência de compreender suas implicações ambientais e sociais.

Radicado há duas décadas no RS, onde se graduou em Artes pela Universidade Federal de Pelotas, o artista construiu sua trajetória conciliando a criação artística com o trabalho como arte educador, com passagem pelo Instituto Moreira Salles. Sua produção se caracteriza pela investigação, com humor e inquietação, dos avanços do aquecimento global e seus impactos.

Além da visita mediada de abertura, às 19h desta sexta, o artista irá conduzir duas oficinas de colagem: uma voltada ao Programa Educativo UAV, em 17 de dezembro, e outra destinada ao público de 10 a 15 anos no Verão UAV, em 24 de janeiro. As inscrições são gratuitas pela plataforma UAV Digital.