Cultura e Lazer

Inspiração climática
Notícia

Centro de Cultura Ordovás inaugura exposição 'Calidez", de João Genaro, nesta sexta-feira

Mostra que reúne colagens, objetos, esculturas e instalações pode ser conferida na Galeria de Arte. Visita guiada será às 19h

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS