Caxiense celebra 25 anos de trajetória pintando murais na Flórida, nos Estados Unidos

Pelo décimo ano consecutivo, o artista caxiense Fábio Panone Lopes, o Flop, participou da Art Basel Miami, uma das semanas mais importantes de arte contemporânea e urbana no mundo. Além dos 10 anos participando do evento, Flop também celebra em 2025 seus 25 anos de trajetória no grafite.
— Como arquiteto de formação e artista de profissão, levo sempre comigo a responsabilidade e o orgulho de mostrar meu trabalho para um público global, mantendo minhas raízes vivas em cada mural que assino — orgulha-se.
Nesta edição, o caxiense participou de uma live paint (performance em que o artista cria uma obra de arte em tempo real, diante do público) em um evento que reuniu moda, arte e cultura no terraço do hotel Kimpton Angler’s, em Miami Beach.
Três murais pintados nos EUA
Além do live paint, Flop também produziu três novos murais nos Estados Unidos. O primeiro foi no novo distrito de arte urbana em Fort Lauderdale, o Thrive Art District, que já se consolida como uma galeria de arte a céu aberto com trabalhos de nomes importantes da cena mundial.
Em Wynwood, foram dois murais: um em colaboração com o artista brasileiro radicado no Havaí, Hilton Alves, e outro que celebra os 25 anos de trajetória no grafite, como parte do festival Big Walls Big junto a mais 4 artistas internacionais.
— Para fechar com chave de ouro, assinei um trabalho para a companhia Coca-Cola, no lançamento da marca Mr. Pibb. Em cada obra, levei meu estilo e minha mensagem, representada pelo meu guardião, figura que simboliza proteção da fauna, da flora e da natureza global. É ele que conecta minha arte às causas que acredito e que carrego para cada canto onde tenho a oportunidade de pintar — celebra.