Caxias do Sul se consolida como nova rota dos grandes humoristas nacionais

Polenta Comedy é uma casa voltada para shows de humor em Caxias do Sul. Ulisses Castro / Agencia RBS

Dizem que rir é o melhor remédio e Caxias do Sul vem se tornando um dos municípios mais procurados por humoristas de todo o país para aplicarem essa receita. Apesar de somente em 2023 a cidade ganhar um espaço exclusivo para esse setor, os teatros também foram buscados pelas produtoras. Contabilizando todos eles, foram cerca de 10 shows por mês em 2025, estabelecendo Caxias na rota dos comediantes de grande renome como Thiago Ventura, Whindersson Nunes, Bruna Louise e Fábio Rabin.

De acordo com a administração dos teatros da cidade, como da UCS, FSG, Murialdo e o Teatro Municipal Pedro Parenti, de 2023 para 2025 houve um crescimento de 28% nas apresentações de stand-ups. Para o produtor caxiense Bruno Vaz, um dos responsáveis pelo projeto Noite da Comédia, que busca reunir humoristas gaúchos e de outros Estados, ironicamente, foi a pandemia que fortaleceu o setor.

— _ Com a população mais em casa e as notícias na TV sendo ruins em virtude do cenário, as pessoas acabavam assistindo muito os shows de humor que estavam gravados e dispóníveis na internet. Então, depois desse período, teve um boom muito forte, o artista que fazia uma sessão acabou fazendo três. Os shows que fazíamos para mil pessoas viraram dois, três mil. Foi um período muito ruim para todo mundo, lógico, mas fortaleceu muito alguns artistas. O público aumentou e em Caxias do Sul não foi diferente — explica Vaz.

Da esquerda para direita: Alan Siqueira, Rafael Rodrigues, Felipe Vaz e Bruno Vaz. A equipe é responsável pela organização da "Noite da Comédia". Diego Vezzaro / Divulgação

Recentemente, Whindersson Nunes e Dihh Lopes, Thiago Ventura, Afonso Padilha e Márcio Donato vieram para Caxias e lotaram o Ginásio do Sesi com o stand-up 4 Amigos. Também atraíram muito público na cidade os humoristas Cris Pereira (Gaudêncio) e Diogo Portugal. Para o produtor, isso tem sido possível graças às diversas opções de locais para realizar os shows.

— Hoje Caxias entra na rota por força de capacidade dos locais, da cidade que consome muito isso. No Rio Grande do Sul não temos tantos lugares assim, mas as principais cidades como Caxias, Santa Maria, Santa Cruz, Porto Alegre, Novo Hamburgo, sempre recebem. E como somos daqui, sempre tentamos trazer os maiores shows primeiramente para cá, para valorizar a cidade — revela Vaz.

Italo Gusso é fundador da Nume Produções e traz diversos artistas para Caxias do Sul Arquivo pessoal / Divulgação

"O público caxiense é tão fiel que rende até sessões extras"

Outra produtora que também promove stan-ups em Caxias, trazendo humoristas como Dra. Rosângela (interpretado por Índio Behn), ou Fernando Pedrosa, é a Nume Produções, de São Paulo. Conforme o fundador da empresa, Italo Gusso, um dos artistas parceiros é o gaúcho Rafinha Bastos, que o influenciou a colocar o Rio Grande do Sul na agenda dos artistas.

— Trabalhando com o Rafinha, a gente começou a expandir os shows, não só para ele, mas para outros artistas. E aí a colocamos na nossa rota de turnê cidades importantes como Caxias, Santa Maria, Pelotas e Passo Fundo. A gente gosta muito de fazer shows nesses locais porque somos super bem recebidos pelo público, pelos parceiros de hotel, restaurantes e tudo mais — salienta Gusso.

No caso de Caxias, as agendas são definidas em conjunto, pelo próprio artista ou pelo pedido dos fãs nas redes sociais. Gusso diz que o público caxiense é tão fiel que rende até sessões extras.

— Tem cidades muito importantes onde a gente passa todo ano e Caxias é uma delas. Sempre tem uma ótima demanda, sessões extras muitas vezes, e a gente é sempre recebido com muito carinho. O público que vai assistir é sempre muito legal — conta Gusso.

Casa pioneira em Caxias

Percebendo que não havia em Caxias do Sul um espaço exclusivo para o humor, o metalúrgico Rui Barbosa e seu sócio, Diogo Severo, se uniram para criar o Polenta Comedy Club.

Localizado na rua Marechal Floriano, 1.083, no bairro São Pelegrino, o espaço foi construído pelas próprias mãos da dupla, com a ajuda de amigos. A partir de 2023 o clube funciona por meio de parcerias com outros estabelecimentos de comédia da região. Atualmente, a casa recebe cerca de seis shows por mês, incluindo artistas locais e nacionais.

— Hoje, nós somos a casa de show que mais traz atração nacional, porque temos um tipo de parceria com outras casas como em Porto Alegre, São Leopoldo e Bento Gonçalves. Então, fazemos o rateio das passagens aéreas dos comediantes maiores para viabilizar a vinda deles para cá, assim não fica tão caro e fica bom tanto para o proprietário do espaço, para o artista quanto para o público — avalia Barbosa.

Além disso, ele explica que a estrutura do Polenta chama a atenção, principalmente por conseguir aproximar a plateia dos artistas.

— Quando citamos Caxias os artistas já se animam. Temos um palco que é uma calçada, feita por nós, e logo já vêm as cadeiras, então tanto o comediante quanto o público ficam bem próximos. Além disso, sempre tem foto no final do show, diferente do teatro que, às vezes, isso não é possível.

Piadas são adaptadas para o contexto de cada cidade

Outro ponto que também aproxima os comediantes do público são a interação e a abordagem de assuntos marcantes de cada cidade. Conforme Barbosa, muitos artistas chegam no camarim e perguntam fatos curiosos para criar uma relação mais próxima com quem foi prestigiar o stand-up.

— Depende do texto que os artistas usam, às vezes têm piadas que eles adaptam às cidades, então eles chegam e pedem sobre um bairro perigoso, algo curioso que aconteceu, enfim, a gente vai falando para o público ficar mais engajado, mais pertencente ao assunto.

No caso dos artistas agenciados por Bruno Vaz, a sua produção procura estudar cada cidade.

— O Cris Pereira, por exemplo, levamos ele para shows em todo o Brasil. Cada cidade que chegamos, fazemos um estudo de algumas interações que ele pode ter com a plateia. Tem cidades que são conhecidas, por exemplo, por quebra-molas, então eles colocam numa parte do texto essa característica para ficar mais engraçado.

Agenda de fim de ano

Caxias do Sul ainda vai receber diversos shows de humor neste mês.