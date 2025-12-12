Cultura e Lazer

Rir é o melhor remédio
Notícia

Caxias do Sul se consolida como nova rota dos grandes humoristas nacionais

Em 2025, a cidade recebeu cerca de 10 shows por mês, incluindo comediantes de sucesso como Thiago Ventura, Whindersson Nunes, Bruna Louise e Fábio Rabin. Teatros também registraram aumento de 28% nesse perfil de shows nos últimos dois anos

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS