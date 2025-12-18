Cultura e Lazer

Caxias do Sul ganha mais uma unidade da Praça CEU

O novo Centro de Artes e Esportes Unificados estará localizado no bairro São Victor Cohab. O convênio entre o governo federal e a prefeitura foi assinado nesta quinta-feira (18)

Pioneiro

