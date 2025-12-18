Caxias do Sul ganha mais uma unidade da Praça CEU

A licitação do projeto foi publicada nesta quarta-feira (17). Divulgação / Divulgação

A prefeitura de Caxias do Sul assinou nesta quinta-feira (18), o convênio que contempla oficialmente a cidade com mais uma Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados). A nova unidade será construída no bairro São Victor Cohab. A iniciativa é do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal em parceria com o município. A licitação foi publicada na quarta-feira (17).

O projeto arquitetônico contempla uma sala multiuso, sala administrativa, biblioteca, banheiros, vestiário para servidores, cantina, estúdio, secretaria/recepção e uma incubadora cultural. A área total do terreno é de 5 mil metros quadrados, com 764,95 m² de área edificada.

O valor estimado para a execução da obra é de R$ 2.457.856,00, destinados exclusivamente às etapas construtivas previstas no projeto. Do total, R$ 2.083.578,77 serão repassados pelo governo federal, enquanto os itens não financiáveis pelo programa, como acessibilidade, sistemas de drenagem, tratamento de esgoto, escavações, contenções e demais adequações exigidas pelas normas vigentes, somam R$ 374.277,23, montante que será integralmente custeado pelo município.

A secretária municipal da Cultura, Tatiane Frizzo, celebrou a conquista.

— Estamos muito felizes por mais um novo CEU, um equipamento importante de cultura, esporte, lazer e arte, e temos certeza de que isso vai impactar muito positivamente toda a comunidade do bairro São Victor Cohab e região — destacou.