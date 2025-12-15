Caravana de Natal movimenta ruas de Farroupilha e Caxias do Sul neste domingo

Um dos trajetos da Caravana em Caxias do Sul foi na Perimetral Sul com a Avenida Bom Pastor, em Caxias. Gabriele Keiel / Arquivo Pessoal

Os moradores de Farroupilha e Caxias do Sul puderam sentir ainda mais a "magia do Natal" com a Caravana de Natal da Coca-Cola, que passou pelas ruas das cidades da Serra neste domingo (14).

O ponto de partida do comboio foi o Centro de Distribuição da empresa na RS-122, em Farroupilha, às 18h, e depois, por volta das 20h, chegou em Caxias do Sul, iniciando o trajeto no Vantajão da Avenida Bruno Segalla (Perimetral Sul). Pelas ruas centrais, foi possível encontrar diversas famílias aguardando a passagem do Papai Noel e comitiva. No sábado (13), a ação também foi realizada em Gramado e Canela, nas Hortênsias.

Moradores de Gramado lotaram as ruas centrais para ver a atividade no sábado. Stefano Silva/Clube 885 / Divulgação

Sobre a Caravana

A caravana conta com cinco caminhões, que representam cenários como Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal. Além da presença do casal Noel, o público pode acompanhar espetáculos visuais e sensoriais, como projeções, luzes e a coreografia ao vivo de uma bailarina.

Atualmente são duas comitivas percorrendo de forma simultânea 93 municípios nos Estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. A projeção é impactar 63 milhões de pessoas.