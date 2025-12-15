Cultura e Lazer

Festas de fim de ano
Notícia

Caravana de Natal movimenta ruas de Farroupilha e Caxias do Sul neste domingo

O comboio da Coca-Cola começou no Centro de Distribuição da marca, na RS-122, em Farroupilha, no fim da tarde, e seguiu à noite para Caxias

Pioneiro

