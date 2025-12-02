Caravana da Coca-Cola passará por Caxias do Sul na próxima semana

As caravanas têm o mesmo formato e são compostas por cinco caminhões. Allure / Coca-Cola FEMSA

A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola estará em Caxias do Sul no dia 14 de dezembro, às 19h30min. Outras cidades da Serra contempladas com a atração itinerante são Farroupilha, no mesmo dia, a partir das 18h; Canela e Gramado, no dia 13. Até o dia 23 de dezembro, a atração passará por 93 municípios nos Estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo.

As caravanas têm o mesmo formato e são compostas por cinco caminhões, que representarão os cenários de Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal. Além da presença do casal Noel, as comitivas contam com espetáculos visuais e sensoriais, como projeções, luzes e a coreografia ao vivo de uma bailarina.

O evento, gratuito, realizará uma ação de audiodescrição, na qual será disponibilizado um link para acionamento desse suporte durante momentos da atração.

O caminho começará na Avenida São Leopoldo, seguindo para a Perimetral Bruno Segalla, indo até a RS-122, passando pelas ruas Auxiliadora e Cremona, voltando a RS-122, e seguindo para a Rua Bento Gonçalves. O trajeto passará ainda pelas ruas Garibaldi, Os Dezoito do Forte, Sinimbu, Visconde de Pelotas, Treze de Maio, Tronca, Miguel Muratore, Machado de Assis, Avenida Rossetti, Rua Moreira César e Mariana Pezzi, no bairro Pio X, e finalizará na Rua Medianeira.