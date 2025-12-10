Câmara autoriza Executivo a firmar termo de custeio para realizar o desfile de Carnaval em 2026, em Caxias

Desfile do Carnaval 2025 ocorreu na Rua Plácido de Castro, mas em 2026 irá retornar à Rua Sinimbu, sua casa mais tradicional Porthus Junior / Agencia RBS

Em sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira, a Câmara Municipal de Caxias do Sul aprovou por unanimidade o Projeto de Lei 306/2025, que autoriza o Executivo a firmar termo de fomento com o Instituto Quindim para a realização do Desfile Oficial de Carnaval de 2026.

O repasse previsto é de R$ 290 mil, oriundos de emenda parlamentar, sem impacto no orçamento municipal. Conforme o texto, os recursos devem ser transferidos até 31 de dezembro. Para entrar em vigor, a medida depende da sanção do prefeito Adiló Didomenico.