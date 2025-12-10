Cultura e Lazer

Folia garantida
Notícia

Câmara autoriza Executivo a firmar termo de custeio para realizar o desfile de Carnaval em 2026, em Caxias

Repasse financeiro ao Instituto Quindim está previsto em R$ 290 mil e virá de emenda parlamentar, sem impacto no orçamento municipal

Pioneiro

