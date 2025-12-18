Brilha Caxias entra na reta final com atrações gratuitas espalhadas pela cidade

Com atrações gratuitas espalhadas pela cidade, o Brilha Caxias entra na reta final. A programação transforma ruas e praças em palcos abertos, reunindo espetáculos teatrais, musicais, intervenções itinerantes e apresentações cênicas pensadas para públicos de todas as idades.
As ações itinerantes no centro da cidade levam personagens, música e performances para as ruas e praças. A agenda também contempla apresentações em diferentes regiões do município, com atividades em bairros e distritos como São Victor Cohab, Vila Seca, Fazenda Souza e Santo Antônio da 6ª Légua.
A Praça da Estação Férrea é um dos principais pontos onde ocorrem atrações da programação do Brilha Caxias. O local recebe espetáculos cênico musicais, shows e performances. As ações ocorrem em diferentes horários ao longo do dia e da noite.
Além destas atrações, o público pode continuar aproveitando os atrativos permanentes do Brilha Caxias, que seguem em funcionamento até o fim de dezembro. A decoração natalina da Praça Dante Alighieri e da Avenida Júlio de Castilhos, com destaque para o túnel de LED. Na Praça Dante, a roda gigante segue como um dos principais atrativos, enquanto o Papai Noel e seus Duendes continuam recebendo crianças e famílias.
A programação também integra o Natal nos Bairros, contemplando o 34º Encanto de Natal de Ana Rech e a Magia do Natal no Vale Iluminado, em Galópolis, que seguem até o dia 21 de dezembro, com desfiles, apresentações artísticas, feiras, encenações e ações culturais.
Confira a programação:
Decoração Natalina
- Até 6 de janeiro de 2026
- Local: Praça Dante Alighieri e Av. Júlio de Castilhos
- Realização: Prefeitura de Caxias do Sul e Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul – CDL
- Apoio Cultural: Unimed Serra Gaúcha, Sicredi Pioneira e SESC Caxias
Roda Gigante
- Até 28 de dezembro
- Segunda-feira - Fechado
- Terça a Quinta-feira, das 15h às 22h
- Sexta-feira a Domingo, das 14h às 22h
- Local: Praça Dante Alighieri
- Realização: Prefeitura de Caxias do Sul e Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul – CDL
- Apoio Cultural: Unimed Serra Gaúcha, Sicredi Pioneira e SESC Caxias
Papai Noel e Duendes
- Até 21 de dezembro
- Horários: das 17h30min às 20h30min
- Local: Praça Dante Alighieri
- Realização: Prefeitura de Caxias do Sul e Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul – CDL
- Apoio Cultural: Unimed Serra Gaúcha, Sicredi Pioneira e SESC Caxias
Natal nos Bairros
- De 18 de novembro a 21 de dezembro
- Local: Distritos e Comunidades
34ª Encanto de Natal de Ana Rech
- Até 21 de dezembro
- Visitação ao Parque Aldeia dos Presépios e Casa do Papai Noel
- Desfile e Chegada do Papai Noel
- Procissão Luminosa e Encenação do Presépio Vivo
- Feira de Artesanato
- Apresentações artísticas
- Contação de histórias nas escolas
- Realização: Samar Associação Amigos de Ana Rech
- Financiamento: Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul
- Patrocínio: Marcopolo, Sicredi Pioneira
- Produção Cultural: Cali Gestão Cultural e Comunicação
Magia do Natal no Vale Iluminado em Galópolis
- Até 21 de dezembro
- Visitação ao Parque Aldeia dos Presépios e Casa do Papai Noel
- Desfile e Chegada do Papai Noel
- Procissão Luminosa e Encenação do Presépio Vivo
- Feira de Artesanato
- Apresentações artísticas
- Contação de histórias nas escolas
- Realização:Associação Turística Galópolis Tecendo História
- Financiamento: Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul e PROCULTURA RS
- Patrocínio: Moinho Roseflor, Padaria Galópolis, Sicredi Pioneira
- Produção Cultural: Cali Gestão Cultural e Comunicação
Itinerantes no Centro da Cidade – Missão Duendes – A Esperança do Natal com Cia Uerê
- Dia: 18 de dezembro
- Horário: 16h
- Local: ruas e praças do centro da cidade
- Realização: Prefeitura de Caxias do Sul e Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul – CDL
- Apoio Cultural: Unimed Serra Gaúcha, Sicredi Pioneira e SESC Caxias
Espetáculo Cênico Musical Tempo de Natal
- Data: 18 de dezembro
- Horário: 20h
- Local: SESC Caxias do Sul - Rua Moreira Cesar, em frente ao SESC Caxias
- Realização: Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, em parceria com Sindilojas, Sindigêneros, Sirecom, Segh e Sinpré
Itinerantes no Centro da Cidade – Kombi Maluca com Circus Mágic Show
- Dia: 19 de dezembro
- Horário: 15h
- Local: ruas e praças do centro da cidade
- Realização: Prefeitura de Caxias do Sul e Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul – CDL
- Apoio Cultural: Unimed Serra Gaúcha, Sicredi Pioneira e SESC Caxias
Itinerantes no Centro da Cidade – Clown de Natal
- Dia: 19 de dezembro
- Horário: 16h
- Local: ruas e praças do centro da cidade
- Realização: Prefeitura de Caxias do Sul e Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul – CDL
- Apoio Cultural: Unimed Serra Gaúcha, Sicredi Pioneira e SESC Caxias
Auto dos Gorros Bobos - Trupe Cia. Espicula
Grupo MÚ (POA) - Nesse Mundo Maluco
- Dia: 19 de dezembro
- Horário: 18h30min e 19h30min
- Local: Praça da Estação Férrea
- Realização: Prefeitura de Caxias do Sul e Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul – CDL
- Apoio Cultural: Unimed Serra Gaúcha, Sicredi Pioneira e SESC Caxias
Espetáculo Vizilia de Natal - Miseri Coloni
- Dia: 19 de dezembro
- Horário: 19h30min
- Local: Vila Seca
Itinerantes no Centro da Cidade – Trupe de Natal com Cia Espicula
- Dia: 20 de dezembro
- Horários: 11h e 16h
- Local: ruas e praças do centro da cidade
- Realização: Prefeitura de Caxias do Sul e Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul – CDL
- Apoio Cultural: Unimed Serra Gaúcha, Sicredi Pioneira e SESC Caxias
Espetáculo O Natal do Grinch – Quiqui Produções
- Dia: 20 de dezembro
- Horário: 16h
- Local: São Victor Cohab
- Realização: Prefeitura de Caxias do Sul e Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul – CDL
- Apoio Cultural: Unimed Serra Gaúcha, Sicredi Pioneira e SESC Caxias
Show de Natal do Grupo Archipellago
- Dia: 20 de dezembro
- Horário: 16h
- Local: Praça da Estação Férrea
- Realização: Prefeitura de Caxias do Sul e Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul – CDL
- Apoio Cultural: Unimed Serra Gaúcha, Sicredi Pioneira e SESC Caxias
Espetáculo Vizilia de Natal - Miseri Coloni
- Dia: 20 de dezembro
- Horário: 19h
- Local: Fazenda Souza
Espetáculo Vizilia de Natal - Miseri Coloni
- Dia: 21 de dezembro
- Horário: 10h
- Local: Santo Antônio da 6ª Légua
Tem Natal no Ar – Circo de Aéreos Joanas d’Ar
ZiliBand, Jazz Christmas
- Dia: 21 de dezembro
- Horário: 17h e 18h
- Local: Praça da Estação Férrea
- Realização: Prefeitura de Caxias do Sul e Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul – CDL
- Apoio Cultural: Unimed Serra Gaúcha, Sicredi Pioneira e SESC Caxias