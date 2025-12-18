Brilha Caxias entra na reta final com atrações gratuitas espalhadas pela cidade

Comunidade ainda pode aproveitar os atrativos permanentes do Brilha Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

Com atrações gratuitas espalhadas pela cidade, o Brilha Caxias entra na reta final. A programação transforma ruas e praças em palcos abertos, reunindo espetáculos teatrais, musicais, intervenções itinerantes e apresentações cênicas pensadas para públicos de todas as idades.

As ações itinerantes no centro da cidade levam personagens, música e performances para as ruas e praças. A agenda também contempla apresentações em diferentes regiões do município, com atividades em bairros e distritos como São Victor Cohab, Vila Seca, Fazenda Souza e Santo Antônio da 6ª Légua.

A Praça da Estação Férrea é um dos principais pontos onde ocorrem atrações da programação do Brilha Caxias. O local recebe espetáculos cênico musicais, shows e performances. As ações ocorrem em diferentes horários ao longo do dia e da noite.

Além destas atrações, o público pode continuar aproveitando os atrativos permanentes do Brilha Caxias, que seguem em funcionamento até o fim de dezembro. A decoração natalina da Praça Dante Alighieri e da Avenida Júlio de Castilhos, com destaque para o túnel de LED. Na Praça Dante, a roda gigante segue como um dos principais atrativos, enquanto o Papai Noel e seus Duendes continuam recebendo crianças e famílias.

A programação também integra o Natal nos Bairros, contemplando o 34º Encanto de Natal de Ana Rech e a Magia do Natal no Vale Iluminado, em Galópolis, que seguem até o dia 21 de dezembro, com desfiles, apresentações artísticas, feiras, encenações e ações culturais.

Confira a programação:

Decoração Natalina

Até 6 de janeiro de 2026

Local: Praça Dante Alighieri e Av. Júlio de Castilhos

Realização: Prefeitura de Caxias do Sul e Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul – CDL

Apoio Cultural: Unimed Serra Gaúcha, Sicredi Pioneira e SESC Caxias

Roda Gigante

Até 28 de dezembro

Segunda-feira - Fechado

Terça a Quinta-feira, das 15h às 22h

Sexta-feira a Domingo, das 14h às 22h

Local: Praça Dante Alighieri

Realização: Prefeitura de Caxias do Sul e Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul – CDL

Apoio Cultural: Unimed Serra Gaúcha, Sicredi Pioneira e SESC Caxias

Papai Noel e Duendes

Até 21 de dezembro

Horários: das 17h30min às 20h30min

Local: Praça Dante Alighieri

Realização: Prefeitura de Caxias do Sul e Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul – CDL

Apoio Cultural: Unimed Serra Gaúcha, Sicredi Pioneira e SESC Caxias

Natal nos Bairros

De 18 de novembro a 21 de dezembro

Local: Distritos e Comunidades

34ª Encanto de Natal de Ana Rech

Até 21 de dezembro

Visitação ao Parque Aldeia dos Presépios e Casa do Papai Noel

Desfile e Chegada do Papai Noel

Procissão Luminosa e Encenação do Presépio Vivo

Feira de Artesanato

Apresentações artísticas

Contação de histórias nas escolas

Realização: Samar Associação Amigos de Ana Rech

Financiamento: Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul

Patrocínio: Marcopolo, Sicredi Pioneira

Produção Cultural: Cali Gestão Cultural e Comunicação

Magia do Natal no Vale Iluminado em Galópolis

Até 21 de dezembro

Visitação ao Parque Aldeia dos Presépios e Casa do Papai Noel

Desfile e Chegada do Papai Noel

Procissão Luminosa e Encenação do Presépio Vivo

Feira de Artesanato

Apresentações artísticas

Contação de histórias nas escolas

Realização:Associação Turística Galópolis Tecendo História

Financiamento: Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul e PROCULTURA RS

Patrocínio: Moinho Roseflor, Padaria Galópolis, Sicredi Pioneira

Produção Cultural: Cali Gestão Cultural e Comunicação

Itinerantes no Centro da Cidade – Missão Duendes – A Esperança do Natal com Cia Uerê

Dia: 18 de dezembro

Horário: 16h

Local: ruas e praças do centro da cidade

Realização: Prefeitura de Caxias do Sul e Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul – CDL

Apoio Cultural: Unimed Serra Gaúcha, Sicredi Pioneira e SESC Caxias

Espetáculo Cênico Musical Tempo de Natal

Data: 18 de dezembro

Horário: 20h

Local: SESC Caxias do Sul - Rua Moreira Cesar, em frente ao SESC Caxias

Realização: Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, em parceria com Sindilojas, Sindigêneros, Sirecom, Segh e Sinpré

Itinerantes no Centro da Cidade – Kombi Maluca com Circus Mágic Show

Dia: 19 de dezembro

Horário: 15h

Local: ruas e praças do centro da cidade

Realização: Prefeitura de Caxias do Sul e Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul – CDL

Apoio Cultural: Unimed Serra Gaúcha, Sicredi Pioneira e SESC Caxias

Itinerantes no Centro da Cidade – Clown de Natal

Dia: 19 de dezembro

Horário: 16h

Local: ruas e praças do centro da cidade

Realização: Prefeitura de Caxias do Sul e Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul – CDL

Apoio Cultural: Unimed Serra Gaúcha, Sicredi Pioneira e SESC Caxias

Auto dos Gorros Bobos - Trupe Cia. Espicula

Grupo MÚ (POA) - Nesse Mundo Maluco

Dia: 19 de dezembro

Horário: 18h30min e 19h30min

Local: Praça da Estação Férrea

Realização: Prefeitura de Caxias do Sul e Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul – CDL

Apoio Cultural: Unimed Serra Gaúcha, Sicredi Pioneira e SESC Caxias

Espetáculo Vizilia de Natal - Miseri Coloni

Dia: 19 de dezembro

Horário: 19h30min

Local: Vila Seca

Itinerantes no Centro da Cidade – Trupe de Natal com Cia Espicula

Dia: 20 de dezembro

Horários: 11h e 16h

Local: ruas e praças do centro da cidade

Realização: Prefeitura de Caxias do Sul e Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul – CDL

Apoio Cultural: Unimed Serra Gaúcha, Sicredi Pioneira e SESC Caxias

Espetáculo O Natal do Grinch – Quiqui Produções

Dia: 20 de dezembro

Horário: 16h

Local: São Victor Cohab

Realização: Prefeitura de Caxias do Sul e Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul – CDL

Apoio Cultural: Unimed Serra Gaúcha, Sicredi Pioneira e SESC Caxias

Show de Natal do Grupo Archipellago

Dia: 20 de dezembro

Horário: 16h

Local: Praça da Estação Férrea

Realização: Prefeitura de Caxias do Sul e Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul – CDL

Apoio Cultural: Unimed Serra Gaúcha, Sicredi Pioneira e SESC Caxias

Espetáculo Vizilia de Natal - Miseri Coloni

Dia: 20 de dezembro

Horário: 19h

Local: Fazenda Souza

Espetáculo Vizilia de Natal - Miseri Coloni

Dia: 21 de dezembro

Horário: 10h

Local: Santo Antônio da 6ª Légua

Tem Natal no Ar – Circo de Aéreos Joanas d’Ar

ZiliBand, Jazz Christmas