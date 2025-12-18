Cultura e Lazer

Agende-se!
Notícia

Brilha Caxias entra na reta final com atrações gratuitas espalhadas pela cidade

A programação reúne espetáculos teatrais, musicais, intervenções itinerantes e apresentações cênicas pensadas para públicos de todas as idades

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS