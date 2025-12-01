Brilha Caxias divulga programação para a primeira semana de dezembro 

As atrações do Brilha Caxias continuam iluminando a programação de Natal da cidade. Entre esta segunda-feira (1°) e domingo (7), a comunidade poderá aproveitar atrações gratuitas pensadas para todas as idades em diversos pontos do município (confira abaixo).
O Brilha Caxias é uma realização da prefeitura de Caxias do Sul e da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL, com apoio cultural da Unimed Serra Gaúcha, Sicredi Pioneira, Sesc Caxias e Visate.
Programação:
- Decoração Natalina
Até 6 de janeiro, na Praça Dante e Avenida Júlio de Castilhos
- Roda-gigante
Até 28 de dezembro, na Praça Dante
Segunda-feira fechado
Terça a quinta, das 15h às 22h
Sexta a domingo, das 14h às 22h
- Papai Noel e Duendes
Até 21 de dezembro, na Praça Dante
Das 17h30min às 20h30min
- Natal nos Bairros
Até 21 de dezembro, nos distritos e comunidades
- Projeto Tempo de Natal
Até 18 de dezembro, em diversos pontos da cidade
- 34ª Encanto de Natal de Ana Rech
Até 21 de dezembro
Visitação ao Parque Aldeia dos Presépios e Casa do Papai Noel
Desfile e chegada do Papai Noel
Procissão Luminosa e encenação do Presépio Vivo
Feira de artesanato
Apresentações artísticas
Contação de histórias nas escolas
- Magia do Natal no Vale Iluminado
De 2 a 21 de dezembro, em Galópolis
Visitação ao Parque Aldeia dos Presépios e Casa do Papai Noel
Desfile e Chegada do Papai Noel
Procissão Luminosa e Encenação do Presépio Vivo
Feira de artesanato
Apresentações artísticas
Contação de histórias nas escolas
- Itinerantes no Centro - Trupe de Maricas
2 de dezembro, às 16h, nas ruas e praças do Centro
- Acendimento das luzes da prefeitura e Câmara de Vereadores, com Grupo Tríadi e a Cia Municipal de Dança
2 de dezembro, às 19h, em frente ao Centro Administrativo
- Itinerantes no Centro - Trupe de Noel
3 de dezembro, às 16h, nas ruas e praças do Centro
- Show O Espírito de Natal, com Giovanni Marquezeli, e Feira Natalina dos Clubes de Mães
4 de dezembro, às 15h30min, no Centro Administrativo
- 3ª Cantata de Natal da CIC Caxias e Festejo de Natal com os Coros do Moinho UCS
4 de dezembro, às 20h, no estacionamento CIC Caxias (em caso de chuva será no Restaurante Sica)
- Itinerantes no Centro - Ajudantes de Noel com Grupo Ueba Produtos Notáveis
4 de dezembro, às 16h, nas ruas e praças do Centro
- Itinerantes no Centro - Kombi Maluca, com Circus Mágic Show
5 de dezembro, às 16h, nas ruas e praças do Centro
- Missão dos Duendes: A Esperança do Natal, com Cia Uerê
Boas Novas (Um Show Para Celebrar, com Tatiéli Bueno e Fran Duarte)
5 de dezembro, 18h30min e 19h30min, na Praça da Estação Férrea
- Itinerantes no Centro - Trupe de Noel
6 de dezembro, às 10h, nas ruas e praças do Centro
- Itinerantes no Centro - Cia Garagem de Teatro
6 de dezembro, 16h, nas ruas e praças do Centro
- Espetáculo Kombinó, a Salvadora do Natal Circus Magic Show
6 de dezembro, 15h30min, em Vila Seca
- Alice no Mundo Mágico do Natal - Projeto Impulso
6 de dezembro, às 17h, na Praça da Estação Férrea
- Espetáculo Vizilia de Natal Miseri Coloni
6 de dezembro, 19h, em São Romédio
- Natal em Vila Oliva: missa e apresentação da Escola Anchieta
6 de dezembro, 20h30min, no Salão Paroquial de Vila Oliva
- 11º Natal em Família na UCS
Espetáculo cênico musical aberto à comunidade com Orquestra Acadêmica, Coro da UCS e grupo de teatro do Cetec
6 de dezembro, 19h30min, no Centro Cívico da UCS (em caso de mau tempo será transferido para o Centro de Convivência)
- Ajudantes de Noel Grupo Ueba Produtos Notáveis
Grupo de Câmara da UCS Orquestra e Solistas Convidados
Grupo Triadi
7 de dezembro, 16h, 17h e 18h, na Praça da Estação Férrea
- Espetáculo Vizilia de Natal Miseri Coloni
7 de dezembro, 20h, Galópolis