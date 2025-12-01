Brilha Caxias divulga programação para a primeira semana de dezembro 

Roda-gigante é uma das atrações na Praça Dante Alighieri, no coração de Caxias.

As atrações do Brilha Caxias continuam iluminando a programação de Natal da cidade. Entre esta segunda-feira (1°) e domingo (7), a comunidade poderá aproveitar atrações gratuitas pensadas para todas as idades em diversos pontos do município (confira abaixo).