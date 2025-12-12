Cultura e Lazer

"Domingão do Cassetinho"
Notícia

Bar de Caxias do Sul reúne bandas locais, flash tattoo e brechós neste domingo

Evento será no Pub Véio Loco, a partir das 13h; ingressos custam R$ 15 no Sympla

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS