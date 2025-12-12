Bar de Caxias do Sul reúne bandas locais, flash tattoo e brechós neste domingo

Em Caxias do Sul, neste domingo (14), a partir das 13h, o Pub Véio Loco recebe o "Domingão do Cassetinho", o último rolê do ano antes das férias, promovido pela Wunder Produtora. O evento contará com flash tattoo, brechós e muita música.

Para agitar o evento, o repertório musical ficará por conta de Gabs vs The Stars, às 14h30min; Elizario e a Profilaxia Involuntária, às 15h40min; Borduna, às 16h50min; e RIP Franz Kafka, às 18h. Os ingressos estão no primeiro lote, ao valor de R$ 15, e podem ser adquiridos no Sympla.

Conheça as bandas:

Gabs vs The Stars

A artista, de 20 anos e natural de Caxias do Sul, é cantora e compositora há 10 anos. Reprodução / @gabsvsthestars

O projeto autoral Gabs vs The Stars nasceu do desejo de trazer a essência do rock anos 2000 junto ao brilho, performance e expressividade do Pop. A artista, de 20 anos e natural de Caxias do Sul, é cantora e compositora há 10 anos.

Elizario e a Profilaxia Involuntária

A banda é formada por Pedro Maino, Pedro Giordani, Lucas Rizzon, Arthur Stein e Gaau. Reprodução / @eliziarioeaprofilaxia

Criada em Caxias do Sul, a Eliziário e a Profilaxia Involuntária é uma banda de indie rock. Formada por Pedro Maino (guitarra e voz), Pedro Giordani (voz principal), Lucas Rizzon (guitarra), Arthur Stein (baixo) e Gaau (bateria), a banda faz o chamado "rock triste ", com influências como a Bella e o Olmo da Bruxa, Tim Bernardes e O Terno, Radiohead e The Strokes.

Borduna

A banda é composta por Cleber Mignoni Zeferino, Éverton Severo, Bruno Vasconcelos e Rudinei Picinini. Reprodução / @borduna_hc

Em atividade desde 2016, a banda caxiense composta por Cleber Mignoni Zeferino (baixo e vocais), Éverton Severo (guitarra e vocais), Bruno Vasconcelos (bateria) e Rudinei Picinini (vocais), se identifica com o subgênero post-hardcore, pois utiliza o hardcore como base para as experimentações sonoras. Até o momento, o grupo tem um disco, dois EP’s, um compacto e um single lançados, sendo eles: o EP “Borduna” (2019), o EP “514/s” (2020), o compacto “Postais” (2021), o single “Constantinopla” - lançada na Coletânea Nº1 do Selo Alforge Records (2022) - e o disco “Arranjos” (2025).

RIP Franz Kafka

A banda é composta por Adriano Vinholes, Henrique Zampieri, Henrique Cavinato e Leonardo Zuco. Reprodução / @ripfranzkafkabanda/ @isa_toniazzoo