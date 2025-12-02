Banda caxiense HardRockers se reúne para show comemorativo dos 18 anos da Bier Haus, nesta quinta-feira

Graziano Anzolin (E), Cris Tedesco, Rafa Gubert, Fábio Schmitt e Johnny Macedo formam a HardRockers Divulgação / Divulgação

Um dos pubs mais antigos de Caxias do Sul e também um dos pioneiros a trabalhar com cartas de cervejas especiais, a Bier Haus (Rua Tronca, 3068, Rio Branco) comemora 18 anos nesta quinta-feira (4), com uma programação especial. O ponto alto da noite será o show da banda HardRockers, que por muitos anos foi a atração residente da casa, tocando os clássicos do rock 'n' roll dos anos 1970 e 1980.

Em sua reunião para o show desta quinta, a Hardrockers terá Graziano Anzolin (teclados), Cris Tedesco (bateria), Rafa Gubert (vocal), Fábio Schmitt (baixo) e Johnny Macedo (guitarra). Além da banda, a noite terá animação com DJ Mono, DJ Ishida, DJ Rossini e DJ Sonego.

A festa está marcada para as 21h30min e o bar estará aberto desde as 19h30min. Os ingressos custam R$ 50 na hora.