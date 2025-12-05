Atividades do evento Nostro Natale se iniciam nesta sexta-feira em Antônio Prado, na Serra

O evento Nostro Natale, em Antônio Prado, se inicia nesta sexta-feira (5). A programação reúne atrações culturais, musicais e artísticas que prometem encantar moradores e visitantes.
A abertura será às 19h, na Praça Garibaldi, com apresentações das escolas do município e a chegada do Papai Noel. Outro destaque é o espetáculo das janelas cantantes da Casa da Neni, com participação da Banda Municipal. A Vila do Papai Noel, com decoração temática, promete encantar crianças e adultos.
Entre os atrativos está o espetáculo Som e Luzes, que ocorrerá na Praça Garibaldi entre os dias 13 e 21 de dezembro. A apresentação combina música, iluminação e efeitos visuais para criar noites de magia.
A programação do Nostro Natale ainda inclui shows musicais, apresentações artísticas, feira de produtos locais e a tradicional missa campal com apresentação de Orquestra no dia de Natal.
Programação
Sexta-feira (5)
Abertura oficial do Nostro Natale, com apresentação natalina das escolas do município e participação da Banda Municipal, chegada do Papai Noel e ajudantes; abertura da Vila do Papai Noel
- Horário: às 19h
- Local: Praça Garibaldi
Sábado (6)
- 16h: Feira do Beco
- 17h: show com Junior Verdi, no palco da Feira do Beco
- Local: Praça Garibaldi
Domingo (7)
- 15h: A Magia do Natal
- Local: Praça Garibaldi
Quinta-feira (11)
- 15h: Um Presépio de Amor (apresentação teatral)
- Local: Praça Garibaldi
Sábado (13)
- 17h: Show com Alexandre Lucena
- 20h: Espetáculo de Luz e Som
- 20h15min: Musical Nossa Voz
- Local: Praça Garibaldi
Domingo (14)
- 16h30min: Arauto na Feira
- 17h: Espetáculo de Luz e Som
- 20h15min: show com Banda Poetas e Boêmios
- Local: Praça Garibaldi
Sábado (20)
- 17h: show com Alexandre Lucena
- 20h: Espetáculo de Luz e Som
- 20h15min: show Banda Opus Dei
- Local: Praça Garibaldi
20 e 21/12 (sábado e domingo)
- 41ª Festa dos Caminhoneiros de Antônio Prado
- Local: Centro de Eventos
Domingo (21)
- 17h: show com Alexandre Lucena
- 20h: Espetáculo de Luz e Som
- 20h15min: show com 2 por Litro
- Local: Praça Garibaldi
Quarta-feira (24)
- 20h30min: Apresentação de Orquestra
- 21h: missa campal com orquestra
- Local: Igreja Matriz