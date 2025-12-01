Arquivo Histórico Municipal recebe exposição "O Silêncio das Mulheres", de Juventino Dal Bó, em Caxias do Sul

Parte das obras que compõem a exposição "O Silêncio das Mulheres" AHMJSA / Divulgação

O Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami, em Caxias do Sul, inaugura nesta terça-feira (2) a exposição “O Silêncio das Mulheres”, do artista e historiador Juventino Dal Bó. A exposição reúne colagens que dialogam com a série documental homônima, dirigida pelo jornalista Nivaldo Pereira, lançada em julho deste ano em oito episódios.

O trabalho revisita a história das oito jovens operárias mortas na explosão de 1943 na fábrica de munições da Metalúrgica Gazola Travi, empresa caxiense encampada pelo Ministério da Guerra durante a Segunda Guerra Mundial.

Detalhe da exposição, que pode ser conferida até o fim de março AHMJSA / Divulgação

As obras exploram a ausência de registros visuais do acidente e propõem uma reconstrução simbólica da memória dessas mulheres. Para Dal Bó, o episódio permanece como uma ferida histórica pela injustiça que carrega e pela falta de reconhecimento de seu vínculo com o contexto da guerra.

Ainda segundo o artista, a mostra e os oito episódios da série são tentativas de “preencher e visualizar o que foi subtraído ao nosso olhar”, diante do apagamento de imagens e documentos relacionados ao caso.