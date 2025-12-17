Araucária Rock Festival reúne 17 bandas e camping em Vacaria, neste fim de semana

Novidade para o público roqueiro na Serra Gaúcha, o Araucária Rock Festival chega ao Parque das Araucárias, em Vacaria, neste fim de semana. No sábado e no domingo, 17 bandas irão passar pelo evento, proporcionando ao público uma imersão não só na música, mas também na natureza, em uma área rural a cinco quilômetros da cidade.
Entre os destaques do line-up estão duas bandas icônicas do pop rock gaúcho, a Ultramen e a Comunidade Nin Jitsu. Representando a cena local e da região, foram escaladas as bandas Impérios e Opalas, Dukes, Projeto Monstro, Professor Aéreo, Darma, Xanadu, Stillsick, Unbroken e Carburador, todas de Vacaria, a Trovoada de Soco e Groove Town, de Lages (SC), a Arame Farpado, de São Marcos, e a Red Lake, de Lagoa Vermelha. A curadoria também contempla tributos ao Metallica, com os caxienses da Garage Inc, e a Led Zeppelin, com a Presence, de São Leopoldo.
Além dos shows, o festival oferece uma estrutura com camping, área de alimentação com food trucks locais e mais de 60 churrasqueiras fixas, permitindo que os participantes levem a própria comida e até churrasqueiras portáteis. A entrada de bebidas, no entanto, não é permitida no parque.
A venda de ingressos ocorre na modalidade passaporte (R$ 140 antecipado e R$ 200 na portaria), com as entradas sendo válidas para os dois dias e com acesso opcional ao camping, ou por dia (R$ 100 antecipado e R$ 120 na portaria). Antecipados à venda pela plataforma Sympla ou diretamente com a Nuke Produtora, realizadora do evento, pelo WhatsApp (54) 98444-2173. Mais informações no perfil @araucariarockfestival, no Instagram.
PROGRAME-SE
O quê: Araucária Rock Festival
Quando: sábado e domingo,
Onde: Parque das Araucárias (Estrada Passo do Viana, 400), em Vacaria
Quanto: R$ 140 (passaporte antecipado) e R$ 100 (por dia antecipado)
PROGRAMAÇÃO
Sábado (20)
15h: Impérios e Opalas
16h: Arame Farpado
17h: Carburador
18h: Professor Aéreo
19h: Projeto Monstro
20h: Groove Town
21h: Dukes
22h: Garage Inc _ Metallica Cover
23h: Comunidade Nin Jitsu
01h: Red Lake
02h: Stillsick
Domingo (21)
13h: Xanadu
14h: Darma
15h: Trovoada de Soco
16h: Unbroken
18h: Presence Led Zeppelin
21h: Ultramen