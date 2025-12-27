Aprenda quatro receitas de drinques refrescantes para celebrar o Réveillon

Drinques Berry Lemonade (à esquerda), Hugo Spritz, O Iluminado e Frida. Veja a seguir como prepará-los. Porthus Junior / Agencia RBS

Um novo ano se aproxima e, com ele, vêm as festas de Réveillon, dias de calor, viagens ao litoral e confraternizações entre amigos e família. Para brindar a chegada de 2026 com bons drinques, o Pioneiro convidou o bartender Yuri Weber para ensinar quatro opções de coquetéis refrescantes, que podem ser feitos em casa para brindar a chegada do novo ano.

Hugo Spritz

Ingredientes

Folhas de manjericão

Folhas de hortelã

Gelo

20 ml de água com gás

Uma dose (50 ml) de licor de flor de sabugueiro

Espumante brut ou prosecco

Modo de preparo

O primeiro passo é colocar as folhas de manjericão e hortelã na taça. Em seguida, completar até o topo com gelo. Na sequência, deve-se adicionar a água com gás, a dose de licor de flor de sabugueiro e completar com espumante até o topo da taça. Por fim, o bartender indica mexer levemente o drinque com uma colher.

O Iluminado

Ingredientes

Gelo

25 ml de suco de limão (taiti ou siciliano)

25 ml de purê ou xarope de maracujá

Folhas de hortelã

Uma dose (50 ml) de whisky

Suco de maçã

Modo de preparo

Para começar o drinque, o copo deve estar com gelo até o topo. Na sequência, adicione o suco de limão, o purê ou xarope de maracujá e as folhas de hortelã amassadas, para liberar os óleos essenciais. Depois, adicione a dose de whisky e complete o copo com suco de maçã. Para decorar, um topo de hortelã é uma boa pedida.

Berry Lemonade (sem álcool)

Ingredientes

Gelo

25 ml de xarope de frutas vermelhas

25 ml de suco de limão (taiti ou siciliano)

Água com gás

Modo de preparo

Comece enchendo a taça com gelo até o topo e adicione o xarope de frutas vermelhas e o suco de limão. Complete a taça com água com gás e mexa bem, mas com leveza. Para decorar, o bartender indica um morango na borda da taça.

Frida

Ingredientes

Gelo

25 ml de xarope de tangerina

15 ml de tequila

50 ml de aperitivo italiano vermelho

Suco de laranja

Modo de preparo

Para preparar este drinque, adicione gelo na taça, 25 ml de xarope de tangerina, a tequila, que pode ser tanto prata quanto ouro, e o aperitivo italiano vermelho. Complete com suco de laranja e mexa bem. Para decorar, utilize uma flor comestível e aproveite!

