Aprenda quatro receitas de drinques refrescantes para celebrar o Réveillon

Um novo ano se aproxima e, com ele, vêm as festas de Réveillon, dias de calor, viagens ao litoral e confraternizações entre amigos e família. Para brindar a chegada de 2026 com bons drinques, o Pioneiro convidou o bartender Yuri Weber para ensinar quatro opções de coquetéis refrescantes, que podem ser feitos em casa para brindar a chegada do novo ano.
Hugo Spritz
Ingredientes
- Folhas de manjericão
- Folhas de hortelã
- Gelo
- 20 ml de água com gás
- Uma dose (50 ml) de licor de flor de sabugueiro
- Espumante brut ou prosecco
Modo de preparo
O primeiro passo é colocar as folhas de manjericão e hortelã na taça. Em seguida, completar até o topo com gelo. Na sequência, deve-se adicionar a água com gás, a dose de licor de flor de sabugueiro e completar com espumante até o topo da taça. Por fim, o bartender indica mexer levemente o drinque com uma colher.
O Iluminado
Ingredientes
- Gelo
- 25 ml de suco de limão (taiti ou siciliano)
- 25 ml de purê ou xarope de maracujá
- Folhas de hortelã
- Uma dose (50 ml) de whisky
- Suco de maçã
Modo de preparo
Para começar o drinque, o copo deve estar com gelo até o topo. Na sequência, adicione o suco de limão, o purê ou xarope de maracujá e as folhas de hortelã amassadas, para liberar os óleos essenciais. Depois, adicione a dose de whisky e complete o copo com suco de maçã. Para decorar, um topo de hortelã é uma boa pedida.
Berry Lemonade (sem álcool)
Ingredientes
- Gelo
- 25 ml de xarope de frutas vermelhas
- 25 ml de suco de limão (taiti ou siciliano)
- Água com gás
Modo de preparo
Comece enchendo a taça com gelo até o topo e adicione o xarope de frutas vermelhas e o suco de limão. Complete a taça com água com gás e mexa bem, mas com leveza. Para decorar, o bartender indica um morango na borda da taça.
Frida
Ingredientes
- Gelo
- 25 ml de xarope de tangerina
- 15 ml de tequila
- 50 ml de aperitivo italiano vermelho
- Suco de laranja
Modo de preparo
Para preparar este drinque, adicione gelo na taça, 25 ml de xarope de tangerina, a tequila, que pode ser tanto prata quanto ouro, e o aperitivo italiano vermelho. Complete com suco de laranja e mexa bem. Para decorar, utilize uma flor comestível e aproveite!