120 anos de Erico Verissimo: veja cinco livros para entender a obra do escritor gaúcho

Ao lado do baiano Jorge Amado, o autor gaúcho, nascido em Cruz Alta, continua sendo sucesso entre os leitores. Contudo, foi a partir da década de 1970, que passou a ser revisto e reconsiderado pela crítica literária no Brasil

Marcelo Mugnol

