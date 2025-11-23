Vieni Vivere la Vita Festival reúne cerca de 18 mil pessoas em Monte Belo do Sul

Evento celebrou as raízes da imigração italiana na Serra, Cesar Silvestro / Divulgação

A sexta edição do Vieni Vivere la Vita Festival, encerrada neste domingo (23), em Monte Belo do Sul, reuniu cerca de 18 mil pessoas em três dias, de acordo com a organização. Desde sexta-feira, o evento celebrou a enogastronomia e a cultura do município, valorizando também as raízes da imigração italiana.

O público pôde circular pelo entorno da Praça Padre José Ferlin, onde mais de 20 estabelecimentos, entre vinícolas, restaurantes, agroindústrias e artesãos, integraram a programação, que também contou com quase 15 atrações artísticas.