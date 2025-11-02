Veja quem são os escolhidos como Rei Momo e rainha do Carnaval 2026 de Caxias do Sul 

Princesa Katrine Damasceno (XV de Novembro), Rei Momo Carlos Eduardo Marques de Souza (Nação Verde e Branco), rainha Ana Luiza Dellapussa Soares (Pérola Negra) e princesa Inaiara Ketlyn dos Santos de Sousa (Filhos de Jardel). William Cabral / Divulgação

Depois de quase uma década, Caxias do Sul voltou a ter a escolha da corte do Carnaval. O evento, que não era realizado desde 2016, definiu Carlos Eduardo Marques de Souza (Nação Verde e Branco) como Rei Momo e Ana Luiza Dellapussa Soares (Pérola Negra) como rainha do Carnaval. As princesas são Inaiara Ketlyn dos Santos de Sousa (Filhos de Jardel) e Katrine Damasceno (XV de Novembro).

A escolha ocorreu na noite de sábado (1º) no Super Club. O júri foi composto por personalidades de diferentes áreas, que avaliaram os candidatos pelos quesitos samba no pé, beleza, simpatia e entrevistas.

Os jurados foram:

Carolini Zini , bailarina e coreógrafa

, bailarina e coreógrafa Danyely Damaceno , rainha do Carnaval de Porto Alegre 2025

, rainha do Carnaval de Porto Alegre 2025 Carina Monteiro , produtora e gestora de projetos culturais

, produtora e gestora de projetos culturais Giovani de Souza Monteiro , dançarino e coreógrafo

, dançarino e coreógrafo Letícia Comin da Silva , princesa da Festa Nacional da Uva 2026

, princesa da Festa Nacional da Uva 2026 Nathália Caroline Velho Trindade , educadora física e professora de dança

, educadora física e professora de dança Shirlei Paravisi , jornalista e coordenadora da RBS TV Caxias

, jornalista e coordenadora da RBS TV Caxias Valdir dos Santos, artista plástico e carnavalesco

Conheça a corte do Carnaval de Caxias 2026

Rainha Ana Luiza Dellapussa Soares

Agremiação: Acadêmicos Pérola Negra

Para ela, ser rainha do Carnaval de Caxias do Sul é representar o município com autenticidade, força e respeito pela cultura que a formou. Ana Luiza ressalta o orgulho que tem pelas raízes no samba, já que é filha de sambistas e a mãe sempre sonhou em participar de um concurso, mas nunca teve essa oportunidade. Conheceu a Acadêmicos Pérola Negra no Carnaval de 2023 e, desde então, se encantou pela energia, pelo acolhimento e pela força da comunidade.

Uma das lembranças mais especiais é a de seus pais desfilando como mestre-sala e porta-bandeira. Uma das principais emoções que viveu foi chegar na avenida e ver tudo tomando forma: as fantasias prontas para brilhar e cada uma delas carregando as lembranças do barracão.

Rei Momo Carlos Eduardo Marques de Souza

Agremiação: Escola de Samba Recreativa e Cultural Verde e Branco

Ser Rei Momo de Caxias do Sul é representar algo de que Carlos Eduardo gosta muito. Ele foi convidado por amigos da Escola de Samba Recreativa e Cultural Verde e Branco, onde se sente muito acolhido.

Apesar de não ter muitas lembranças de quando criança, a maior emoção foi o primeiro Carnaval depois de adulto. Ele ressalta que é uma festa com muita música e diversão.

Princesa Inaiara Ketlyn dos Santos de Sousa

Agremiação: Escola de Samba Acadêmicos Filhos de Jardel

Participar da corte do Carnaval para Inaiara é representar a voz e o brilho de todos que fazem o Carnaval com amor, resistência e paixão. A agremiação que representa é considerada mais do que uma escola: um lar de sonhos, de união e de superação. Inaiara destaca que representar a Escola de Samba Acadêmicos Filhos de Jardel é uma honra e uma missão de coração.

As lembranças de infância dela vêm dos desfiles, aos quais assistia com os olhos cheios de brilho e o coração acelerado. O som da bateria, as fantasias coloridas e a alegria das pessoas despertaram na candidata o sonho de um dia viver essa magia. A maior emoção foi pisar na avenida e sentir a energia de um povo inteiro vibrando junto.

Princesa Katrine Damasceno

Agremiação: XV de Novembro

Para Katrine, participar da Corte do Carnaval é representar a cidade que a acolheu levando a cultura da festa e a realização de um sonho de infância. A XV de Novembro a recebeu no momento em que mais precisava se reencontrar, diz ela. Por isso, representa e leva a bandeira da escola com muito carinho.

As lembranças de infância são de quando pegava os sapatos de salto da mãe e fazia fantasias improvisadas. Amanhecia assistindo aos desfiles e sambando, e a tia a levava escondida para ver o Carnaval. Esses eram os momentos que ela mais amava. A maior emoção vem dos momentos em que a família se reunia para sair nos blocos e levar as crianças às matinês.

Carnaval 2026 voltará para a Rua Sinimbu

Após 12 anos, a Rua Sinimbu voltará a sediar o desfile das agremiações no Carnaval de 2026, marcado para o dia 28 de fevereiro (sábado). Assim como ocorreu neste ano, a folia será no fim de semana seguinte ao feriadão oficial de Carnaval, que em Caxias será reservado aos blocos.