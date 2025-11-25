Universo do seriado "Chaves" inspira novo espetáculo da Escola Preparatória de Dança, em Caxias

Espetáculo é apresentado pelos jovens dançarinos da EPD, que trabalham na montagem ao longo de todo o ano Clara Cordeiro / Divulgação

A Escola Preparatória de Dança de Caxias do Sul realiza neste fim de semana a sua Mostra de Encerramento 2025, no Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura). As apresentações ocorrem na sexta-feira, às 20h, e no sábado, às 17h e às 20h.

O espetáculo irá transportar o público para a famosa Vila do seriado Chaves, reunindo coreografias que recriam cenários e situações marcantes da série criada e protagonizada pelo ator Roberto Gómez Bolaños (1929-2014).

Resultado de um processo contínuo de estudo e criação, a apresentação marca o encerramento do percurso formativo dos estudantes ao longo do ano.