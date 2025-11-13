Três vozes femininas movimentam o fim de semana literário em Caxias do Sul

Geneviève Faé, Maya Falks e Lara Klinger lançam suas obras neste final de semana em Caxias do Sul. Neimar De Cesero e Porthus Junior / Agencia RBS

Caxias do Sul terá um fim de semana movimentado na cena literária, com o lançamento de três obras de escritoras da cidade.

Nesta sexta-feira (14), Geneviève Faé apresenta Tudo vira crime ou conto, no CaféCultura do Villagio Caxias, e Maya Falks lança Só entre nós, no Zarabatana Café. No sábado (15), também no Zarabatana, Lara Klinger realiza sessão de autógrafos do livro O corpo in-verso, seguida de sarau.

Tudo vira crime ou conto — Geneviève Faé

Geneviève Faé constrói os 21 contos de Tudo vira crime ou conto (Editora Caos & Letras) entre o amor, a literatura e a morte. A coletânea mistura lirismo, suspense, ironia e uma profunda atenção ao sensorial, criando uma experiência de leitura em que cada história se abre como uma camada da complexa condição humana.

A presença sensorial — aromas, sons, texturas — é uma das marcas do novo livro de Geneviève. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A autora, também cronista e poeta, conta que o livro nasceu quase sem planejamento:

— Eu não sentei para escrever esse livro. Eu tinha contos esparsos e percebi, quando surgiu uma chamada da editora, que havia entre eles um eixo comum, essa tríade de amor, literatura e morte. Quando percebi, o livro já existia.

Inspirada por escritores como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar e Stephen King, Geneviève transita entre o real e o fantástico, explorando tramas que se desdobram em camadas.

— Sempre gostei dessa literatura que conta uma história na superfície e outra na profundidade. É o tipo de narrativa que me instiga, aquela que faz o leitor desconfiar de tudo — diz.

A coletânea, segundo ela, apresenta histórias marcadas por atmosferas densas, texturas e aromas. Em Amores Chanel n.5, o perfume é metáfora do desejo e do efêmero; em As próprias cores, as emoções ganham tons de esmalte; e em Leia antes de morrer — talvez o mais simbólico dos contos —, a literatura se torna uma forma de sobrevivência.

Esse último, ambientado no porão da livraria Do Arco da Velha, é, de acordo com a autora, o que melhor sintetiza o espírito da obra:

— É um conto sobre amor e obsessão, sobre a relação com os livros e sobre o que permanece mesmo diante da morte. Ele nasceu enquanto eu estava lá, na livraria. Olhei o porão e pensei: aqui é um bom lugar pra muitas histórias.

A presença sensorial — aromas, sons, texturas — é uma das marcas do livro, e Geneviève a descreve como uma tentativa de “disputar o leitor” com as distrações do mundo contemporâneo:

— Hoje a gente concorre com o celular, com a pressa, com a dispersão. Então, o texto precisa capturar o leitor pelos sentidos, fazê-lo sentir o cheiro, o som, o toque. A literatura tem que ser imersão.

O público ideal, segundo ela, é o leitor que quer participar da construção da história:

— Aquele leitor que gosta do final em aberto, que quer se perguntar: o que realmente aconteceu? E também o leitor que dialoga com outras obras, que reconhece as referências literárias. O conto exige um outro fôlego, é o gênero que mais me desafia.

Agende-se

O lançamento de Tudo vira crime ou conto, de Geneviève Faé, ocorre nesta sexta-feira (14), às 19h, no CaféCultura do Shopping Villagio Caxias.

"A saúde mental precisa ser falada com verdade, não com tabu", diz Maya. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Só entre nós — Maya Falks

Quatro adolescentes, um trauma em comum e uma protagonista que escreve para tentar sobreviver à dor. Assim é Só entre nós, novo livro de Maya Falks, que será lançado nesta sexta (14), às 18h, no Zarabatana Café.

Na obra, Maya aborda a saúde mental entre jovens, sem glamourizações nem diagnósticos fáceis, segundo ela. Narrado em formato de carta, o livro apresenta Sara, uma jovem que escreve para Tati, sua paixão não resolvida da adolescência, enquanto tenta lidar com o suicídio do melhor amigo, Renan. As cartas, nunca enviadas, funcionam como uma forma de terapia, mas também como testemunho:

— Eu quis fugir do clichê da personagem que desabafa com o terapeuta. A carta é mais livre, mais honesta. A Sara fala sem filtro, sem precisar medir palavras. E, por isso, o texto não tem eufemismos.

A estrutura também confere intimidade ao leitor, que se torna cúmplice do desabafo. O resultado é uma narrativa em que ternura e brutalidade se misturam.

— O processo de escrita foi intenso. Eu preciso sentir o que o personagem sente para conseguir transmitir verdade. Mas quando fecho o livro, aquilo deixa de ser meu. Eu volto a ser eu — revela Maya.

Ambientado em um bairro nobre, Só entre nós também é uma crítica à superficialidade das aparências e à falsa ideia de perfeição nas redes sociais.

— Da porta pra dentro, ninguém sabe o que acontece. Escolhi esse grupo privilegiado justamente pra mostrar que o sofrimento não escolhe classe social. A dor não respeita status.

Maya enfatiza que não se trata de um livro técnico nem de um relato autobiográfico, mas de uma ficção comprometida com a sinceridade emocional.

— Eu não sou profissional da saúde mental. O que trago é a experiência humana, não diagnósticos. A Sara não tem um rótulo, ela tem sentimentos. E isso é o que eu queria mostrar: que o sofrimento psíquico é humano, universal. Falar de suicídio é doloroso, mas é necessário. Não há nada de bonito nisso. É trágico, é traumático. O que eu quis foi tratar com honestidade, sem esconder e sem romantizar.

O impacto que Maya deseja provocar é o de acolhimento e conscientização.

— Eu quero que o leitor se sinta tocado, que veja a dor do outro sem julgamento. Que entenda que ninguém está livre de adoecer. A saúde mental precisa ser falada com verdade, não com tabu.

Agende-se

Maya Falks lança Só entre nós nesta sexta-feira (14), às 18h, no Zarabatana Café (Centro de Cultura Ordovás - Rua Luiz Antunes, 312- Caxias).

"Quero que as leitoras se sintam representadas e acolhidas", diz Lara. Porthus Junior / Agencia RBS

O corpo in-verso — Lara Klinger

Com o lançamento de O corpo in-verso (Editora Libertinagem), a poeta Lara Klinger retorna à cena literária caxiense revelando uma escrita ainda mais honesta, intensa e consciente de si. Em sua segunda obra, revisita temas que atravessam a existência feminina — o corpo, as heranças familiares, o trabalho e o medo.

— Se existe um trabalho diligente de leitura e escrita na vida do autor, a tendência é aprimorar a escrita a cada obra lançada. Mas isso também depende do trabalho interno, terapia, análise ou o simples aprendizado das experiências. Da minha primeira obra para a segunda, percebo que baixei a guarda. Toquei em pontos mais sensíveis. É reflexo do amadurecimento: ser mais honesta sobre o que realmente tenho a dizer — reflete a autora.

Esse processo de lapidação, segundo Lara, envolveu tempo e paciência. Muitos dos versos nasceram no mesmo período em que ela escrevia contos e crônicas de seu livro anterior, mas foram amadurecendo com os anos. O título O corpo in-verso reflete a convicção de que não há separação entre corpo e palavra.

— Não existe produção artística que se restrinja à cabeça. É impossível desvincular corpo e mente. O que se escreve é escrito com o corpo todo, mesmo que de forma simbólica.

Entre os temas centrais do livro está o das "heranças estranho-familiares", expressão que a autora toma emprestada da psicanálise.

— Trata-se de questões das primeiras experiências da vida que são recalcadas e depois vazam do inconsciente em outros formatos. Elas são familiares, fazem parte de quem somos, mas também provocam estranhamento — explica.

Um dos poemas mais emblemáticos do livro, O essencial, sintetiza a dimensão política e visceral da escrita de Lara. Nele, a autora afirma que "para uma mulher, o essencial é existir no mundo sem medo", verso que ecoa como manifesto.

— Não há metáfora aí. Falo do medo real de ser mulher num mundo caótico e hostil: o medo de ter a mente e o corpo abusados, violados, violentados — afirma.

Lara espera que suas palavras gerem comunhão entre mulheres e reflexão entre homens.

— Quero que as leitoras se sintam representadas e acolhidas e que os leitores, inclusive os que nunca sofreram ou que têm potencial de serem violentadores, possam desenvolver empatia. Se meus versos chegarem até eles, espero provocar consciência.

Agende-se