Tradicional Natal na Rua Coberta de Gramado terá atrações gratuitas 

As apresentações de Natal na Rua Coberta em Gramado começa nesta quinta-feira (6). Com acesso gratuito, o espaço recebe apresentações musicais variadas. A programação ocorre em diferentes dias e horários até 18 de janeiro durante o 40º Natal Luz de Gramado.
O Coro Vozes de Gramado, a banda Lady Boots e o músico Juliano Bolfe são algumas das atrações da Rua Coberta. A programação completa pode ser acessada através do site do Natal Luz.
Confira a programação deste final de semana:
Quinta-feira (6)
- 16h: O Destino Radiante do Nariz Brilhante, na Vila de Natal (Natal Luz Para Todos)
- 19h30min: Coral Luz, na Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)
- 20h: Espetáculo de Acendimento de Luzes, na Avenida das Hortênsias (Natal Luz Para Todos)
- 20h: Luz Magia e Emoção, Uma Jornada de 40 Anos de Natal, no Lago Joaquina Rita Bier (Natal Luz Para Todos)
- 20h: O Grande Desfile de Natal, na Av. das Hortênsias
Sexta-feira (7)
- 16h: O Coro de Noel, na Vila de Natal (Natal Luz Para Todos)
- 17h: Illusion Show, Especial de Natal, Henry & Klauss, no Palácio dos Festivais
- 19h: Triadi Banda, na Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)
- 20h: Espetáculo de Acendimento de Luzes, na Av. das Hortênsias (Natal Luz Para Todos)
- 20h: Luz Magia e Emoção, Uma Jornada de 40 Anos de Natal, no Lago Joaquina Rita Bier (Natal Luz Para Todos)
- 20h: O Grande Desfile de Natal, na Av. das Hortênsias
Sábado (8)
- 11h30min: Coral da Igreja Presbiteriana Betel de São Paulo e Coral da Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, na Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)
- 14h: Illusion Show, Especial de Natal, Henry & Klauss, no Palácio dos Festivais
- 15h30min: Embaixadores da Magia, na saída em frente à prefeitura de Gramado (Natal Luz Para Todos)
- 16h: O Encanto de Natal, na Vila de Natal (Natal Luz Para Todos)
- 17h: Illusion Show, Especial de Natal, Henry & Klauss, no Palácio dos Festivais
- 19h: Lady Boots, na Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)
- 20h: Espetáculo de Acendimento de Luzes, na Av. das Hortênsias (Natal Luz Para Todos)
- 20h: Luz Magia e Emoção, Uma Jornada de 40 Anos de Natal, no Lago Joaquina Rita Bier (Natal Luz Para Todos)
- 20h: O Grande Desfile de Natal, na Av. das Hortênsias
Domingo (9)
- 11h30min: Coral Vozes de Gramado, na Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)
- 14h: Illusion Show, Especial de Natal, Henry & Klauss, no Palácio dos Festivais
- 15h30min: Embaixadores da Magia, com saída em frente à prefeitura de Gramado (Natal Luz Para Todos)
- 16h: O Natal de Anelise, o Segredo do Papai Noel nos 40 anos do Natal Luz, na Vila de Natal (Natal Luz Para Todos)
- 17h: Illusion Show, Especial de Natal, Henry & Klauss, no Palácio dos Festivais
- 19h: Jazz Cinnamon, na Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)
- 20h: Espetáculo de Acendimento de Luzes, na Av. das Hortênsias (Natal Luz Para Todos)
- 20h: Luz Magia e Emoção, Uma Jornada de 40 Anos de Natal, no Lago Joaquina Rita Bier (Natal Luz Para Todos)
- 20h: Nativitaten, no Serra Park