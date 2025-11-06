Tradicional Natal na Rua Coberta de Gramado terá atrações gratuitas 

Programação de Natal na Rua Coberta inicia nesta quinta-feira Gabriel Costa / Agencia RBS

As apresentações de Natal na Rua Coberta em Gramado começa nesta quinta-feira (6). Com acesso gratuito, o espaço recebe apresentações musicais variadas. A programação ocorre em diferentes dias e horários até 18 de janeiro durante o 40º Natal Luz de Gramado.

O Coro Vozes de Gramado, a banda Lady Boots e o músico Juliano Bolfe são algumas das atrações da Rua Coberta. A programação completa pode ser acessada através do site do Natal Luz.

Confira a programação deste final de semana:

Quinta-feira (6)

16h : O Destino Radiante do Nariz Brilhante, na Vila de Natal (Natal Luz Para Todos)

: O Destino Radiante do Nariz Brilhante, na Vila de Natal (Natal Luz Para Todos) 19h30min : Coral Luz, na Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

: Coral Luz, na Rua Coberta (Natal Luz Para Todos) 20h : Espetáculo de Acendimento de Luzes, na Avenida das Hortênsias (Natal Luz Para Todos)

: Espetáculo de Acendimento de Luzes, na Avenida das Hortênsias (Natal Luz Para Todos) 20h : Luz Magia e Emoção, Uma Jornada de 40 Anos de Natal, no Lago Joaquina Rita Bier (Natal Luz Para Todos)

: Luz Magia e Emoção, Uma Jornada de 40 Anos de Natal, no Lago Joaquina Rita Bier (Natal Luz Para Todos) 20h: O Grande Desfile de Natal, na Av. das Hortênsias

Sexta-feira (7)

16h : O Coro de Noel, na Vila de Natal (Natal Luz Para Todos)

: O Coro de Noel, na Vila de Natal (Natal Luz Para Todos) 17h : Illusion Show, Especial de Natal, Henry & Klauss, no Palácio dos Festivais

: Illusion Show, Especial de Natal, Henry & Klauss, no Palácio dos Festivais 19h : Triadi Banda, na Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

: Triadi Banda, na Rua Coberta (Natal Luz Para Todos) 20h : Espetáculo de Acendimento de Luzes, na Av. das Hortênsias (Natal Luz Para Todos)

: Espetáculo de Acendimento de Luzes, na Av. das Hortênsias (Natal Luz Para Todos) 20h : Luz Magia e Emoção, Uma Jornada de 40 Anos de Natal, no Lago Joaquina Rita Bier (Natal Luz Para Todos)

: Luz Magia e Emoção, Uma Jornada de 40 Anos de Natal, no Lago Joaquina Rita Bier (Natal Luz Para Todos) 20h: O Grande Desfile de Natal, na Av. das Hortênsias

Sábado (8)

11h30min : Coral da Igreja Presbiteriana Betel de São Paulo e Coral da Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, na Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

: Coral da Igreja Presbiteriana Betel de São Paulo e Coral da Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, na Rua Coberta (Natal Luz Para Todos) 14h : Illusion Show, Especial de Natal, Henry & Klauss, no Palácio dos Festivais

: Illusion Show, Especial de Natal, Henry & Klauss, no Palácio dos Festivais 15h30min : Embaixadores da Magia, na saída em frente à prefeitura de Gramado (Natal Luz Para Todos)

: Embaixadores da Magia, na saída em frente à prefeitura de Gramado (Natal Luz Para Todos) 16h : O Encanto de Natal, na Vila de Natal (Natal Luz Para Todos)

: O Encanto de Natal, na Vila de Natal (Natal Luz Para Todos) 17h : Illusion Show, Especial de Natal, Henry & Klauss, no Palácio dos Festivais

: Illusion Show, Especial de Natal, Henry & Klauss, no Palácio dos Festivais 19h : Lady Boots, na Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

: Lady Boots, na Rua Coberta (Natal Luz Para Todos) 20h : Espetáculo de Acendimento de Luzes, na Av. das Hortênsias (Natal Luz Para Todos)

: Espetáculo de Acendimento de Luzes, na Av. das Hortênsias (Natal Luz Para Todos) 20h : Luz Magia e Emoção, Uma Jornada de 40 Anos de Natal, no Lago Joaquina Rita Bier (Natal Luz Para Todos)

: Luz Magia e Emoção, Uma Jornada de 40 Anos de Natal, no Lago Joaquina Rita Bier (Natal Luz Para Todos) 20h: O Grande Desfile de Natal, na Av. das Hortênsias

Domingo (9)