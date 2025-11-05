Temporada da Cultura Negra celebra o samba e a umbanda e lança cartilha sobre as religiões de matriz africana em Caxias do Sul

Programação se inicia neste sábado e segue até o dia 2 de dezembro em Caxias. Tatieli Sperry / Divulgação

Às vésperas do feriado que será celebrado apenas pela segunda vez na Serra, a 4ª edição da Temporada da Cultura Negra promete trazer música, dança e representatividade ancestral aos espaços públicos de Caxias do Sul.

Organizada pela Secretaria Municipal da Cultura (SMC), a programação incluiu as iniciativas de uma dezena de parceiros que realizam ações anuais em alusão ao Dia da Consciência Negra, lembrado no dia 20 de novembro, e que se tornou feriado nacional no ano passado.

Com financiamento de R$200 mil do Fundo Pró-Cultura RS e contrapartida de R$60 mil da prefeitura, a temporada será aberta nesta sexta-feira(7) com o projeto Sonora Brasil, com apresentação dos pernambucanos Mãe Beth de Oxum, Surama Ramos e Henrique Albino, no Teatro do Sesc. A apresentação ocorre às 20h, após o protocolo inicial e os ingressos são gratuitos.

O financiamento estadual, possibilitou, de acordo com a diretora de arte e cultura popular da SMC, Carine Turelly a contratação de novos artistas e um implemento na programação musical.

— A proposta é que todos que fazem ações em prol da semana da consciência negra possam se juntar. A secretaria enquanto responsável pela programação cultural tem financiamento do governo do Estado para investir nos artistas, e foi o que fizemos, no dia 30 vamos culminar toda a programação artística no Festival Abayomi, na Estação Férrea — revela Carine.

Na semana que vem, também no Sesc, vai ser celebrada a Semana Municipal da Capoeira, com roda e oficina de xequerê, instrumento feito de cabaça seca e envolta por uma rede de contas.

Atividades vão ocorrer em espaços públicos da cidade. Tatieli Sperry / Divulgação

Lançamento de Cartilha

No sábado (15), Dia da Umbanda, o Conselho Municipal de Povos e Comunidades Tradicionais de Terreiros e de Matriz Africana lança um documento que pretende guiar as ações dos grupos e informar sobre a atividade de cada um deles em Caxias.

A Cartilha de Orientação dos Direitos e Deveres tem 92 páginas, tiragem de 10 mil exemplares e estará disponível também de forma online.

De acordo com o presidente do conselho, Saul de Medeiros, a publicação traz, com linguagem simples, a forma como a umbanda, a quimbanda e o batuque tratam temas como o suicídio, o aborto e a eutanásia.

— Estamos tentando formalizar conceitos, queremos que as pessoas leiam e entendam que há uma diferença entre poluição sonora e molestação do sossego público causado pelas celebrações. Os direitos estão dentro da Constituição de ter práticas religiosas sem descriminação e ocupando espaços públicos. Os deveres, sobretudo, são de respeitar o espaço do outro e cuidar da natureza, porque a nossa religião é muito responsável por zelar pelo meio ambiente — explica Saul.

O documento será lançado em cerimônia marcada para ocorrer no dia 15, às 19h na Câmara de Vereadores.

Dia do Samba

A temporada se encerra na terça-feira, 2 de dezembro, Dia do Samba. Na Estação Férrea, o Grupo Seresteiros do Luar abre o Espetáculo Liberdade, reunindo toques de tambores e performances de danças com artistas caxienses. A programação se inicia às 19h.

Programação completa

Veja a seguir a programação completa da Temporada da Cultura Negra:

Exposição fotográfica "Caminhos do Mar", de Tatieli Sperry Monteiro

Sexta-feira (7), às 19h, no Sesc Caxias (Rua Moreira César, 2.462, bairro Pio X).

Visitação: 7 a 28/11, de segunda a sexta, das 9h às 17h.

Abertura oficial com o Projeto Sonora Brasil com Mãe Beth de Oxum, Surama Ramos e Henrique Albino (PE)

Sexta-feira (7), às 19h30min, no Teatro do Sesc Caxias (Rua Moreira César, 2.462 - bairro Pio X).

Ingressos gratuitos. Retirada SAC Sesc ou pelo site.

Ação Cultural Reggae na Vila

Domingo (9), às 15h, na Rua Conde D’Eu , 2.072 - bairro Bela Vista.

Mostra Estudantil da Temporada da Cultura Negra

Ação Educativa com musicalidade e ancestralidade com Alexsander Ramos, Diego Lunelli, Eduardo Arruda, Kaynan Ribeiro e Marta Lunelli.

Quarta-feira (12), a partir das 8h30min, na Praça das Feiras.

Apresentação das escolas EMEF Ester Benvenutti e EMEF Sete de Setembro, na Praça das Feiras.

Quarta-feira (12), a partir das 14h, na Praça das Feiras.

Apresentação das escolas EEEM Profa Ivonne Lúcia Triches dos Reis e EMEF Machado de Assis.

12ª Aldeia Sesc apresenta "Aos Vivos", show com Chico César (PB)

Quarta-feira (12), às 20h, no Teatro Murialdo (Rua Flôres da Cunha, 1.740 - bairro Centro - Caxias).

Ingressos a partir de R$30 no site do Sesc Caxias do Sul.

Mostra Estudantil da Temporada da Cultura Negra

Ação Educativa com Musicalidade e ancestralidade com Alexsander Ramos, Diego Lunelli, Eduardo Arruda, Kaynan Ribeiro e Marta Lunelli.

Quinta-feira (13), a partir das 8h30min, na Praça das Feiras.

Apresentação das escolas EMEF José de Alencar, EMEF Presidente Tancredo Neves e EMEF Engenheiro Mansueto Serafini Filho.

Quinta-feira (13), a partir das 14h, na Praça das Feiras.

Apresentação das escolas EMEF Engenheiro Mansueto Serafini Filho e EMEF Paulo Freire.

Ação Cultural Jam Hip Hop

Quinta-feira (13), às 19h, na Praça Colina do Sol - bairro Santa Fé.

Batalha da Navalha

Sexta-feira (14), às 19h30min, na Rua João Dosso, 55 - bairro Santos Dumont

Semana Municipal da Capoeira

12ª Aldeia Sesc apresenta: Abertura da exposição "Minha raiz tem dendê: 40 anos do Grupo de Capoeira Liberdade (RS)"

Sábado (15), às 10h, no Jardim de Inverno do Sesc Caxias do Sul. Entrada gratuita.

Roda Encantada – Cantos e Ancestralidades com Carolina Soares (SP)

Sábado (15), às 11h, no Ginásio de esportes Sesc Caxias do Sul. Entrada gratuita.

Oficina de Xequerê, com Angela Martins (RS)

Sábado (15), às 14h, no Sesc Caxias do Sul (Rua Moreira César, 2.462 - bairro Pio X). Entrada gratuita.

FUNK-SE – Encontro de Funk Music e Robot Dance

Sábado (15), às 14h, na Escola de Teatro Tem Gente Teatrando (Rua Regente Feijó, 37, bairro Rio Branco).

Lançamento da Cartilha de Orientação dos Direitos e Deveres dos Povos e Comunidades Tradicionais de Terreiros e de Matriz Africana de Caxias Do Sul

Sábado (15), às 15h, na Câmara de Vereadores – Plenário Nadyr Rossetti.

Dia Nacional da Umbanda

Abertura do Dia Nacional da Umbanda, com presença de autoridades Religiosas e Políticas e curimbas

Sábado (15), às 18h, na Praça das Feiras

Forjadores do Axé com exposição de artigos e objetos religiosos, Livros do Axé e divulgação dos empreendimentos; "Bate folhas" e orientações através de Oráculos

Domingo (16), das 13h às 18h, na Praça das Feiras.

Grafitagem do Muro do Aeroporto

Sábado (15) e domingo (16)

Hip Hop N’Ativa Zona Sul

Domingo (16), às 13h, na Rua Ernesto Casara, bairro Salgado Filho).

12ª Aldeia Sesc apresenta: Zé Chico, com Grupo Cênica 8 (RS)

Sábado (15), às 20h, no Teatro Sesc Caxias do Sul (Rua Moreira César, 2.462, bairro Pio X)

Ingressos gratuitos. Retirada SAC Sesc ou via e-commerce neste site.

12ª Aldeia Sesc apresenta: Baile do Vag, com Vagnotreta (RS)

Domingo (16), às 16h30min, no Parque Getúlio Vargas. Entrada gratuita

Semana da Consciência Negra da Coordenadoria de Promoção de Igualdade Étnico-Racial – SMSPPS

Exposição "O Período da Escravatura no Brasil e as Mazelas Sociais Decorrentes do Período da Associação Criança Feliz", pedagoga responsável Felomena Santos

"Exposição Referência", de Carlos Eduardo Rosa

Palestra "Autoestima e saúde mental da população negra", com a psicóloga Thayara Heitich Pedro

Segunda-feira (17), das 13h30min às 15h30min, no Saguão do 3° andar do Centro Administrativo.

Prêmio Teixeira Nunes

Entrega do prêmio e apresentação dos Lanceiros Negros

Espaço KS Cachos: cuidados com cabelos crespos e cacheados

Segunda-feira (17), das 18h às 20h, no Auditório do Sindiserv.

Feira Mulheres Negras Empreendedoras

De segunda (17) a sexta-feira (29), das 10h às 16h, no Térreo do Centro Administrativo Municipal

Semana Municipal da Capoeira

Oficina de Capoeira e Musicalidade – Grupo de Capoeira Muzenza

Segunda-feira (17), das 18h às 20h, na AMOB do Bairro Cruzeiro (Av. Hércules, 1943 – bairro Cruzeiro).

Palestra "Minha Beleza Minha História" sobre emponderamento negro com Fabiana Landim

Workshop autoestima e cuidado com cabelos crespos e cacheados com a cabeleireira Kelle Duraes de Araujo da KS Cachos.

Terça-feira (18), das 8h30min às 11h30min, no Auditório do Centro Administrativo Municipal.

Exposição "Mãos em Prosa", de Angela Martins

Visitação de 19 a 28/11, de segunda a sexta, das 10h às 16h, no saguão da Estação Férrea (Augusto Pestana, 50 - bairro São Pelegrino).

Cine Debate com o filme "Razões Africanas", de Jefferson Mello com mediação do Núcleo QuERER – SMED

Quarta-feira (19), das 14h às 17h, na Sala de Cinema Ulysses Geremia (Centro de Cultura Ordovás).

Dia da Consciência Negra

Espetáculo "Flow do Bairro", da Fluência Casa Hip Hop

Quarta-feira (19), às 18h30min, na Estação Férrea (bairro São Pelegrino).

Semana Municipal da Capoeira

Aula Pública de Capoeira e Roda Aberta – Grupo de Capoeira Muzenza

Quinta-feira (20), das 16h às 18h, na Estação Férrea.

Semana Municipal da Capoeira

Apresentação Cultural e Roda de Mestres e Graduados com a comunidade – Grupo de Capoeira Muzenza

Sexta-feira (21), das 19h às 21h, na Estação Férrea

Estreia do espetáculo "Sankofa – Espetáculo Afro-Brasileiro de Corpo, Palavra e Ancestralidade"

Sexta-feira (21), às 20h, no Teatro Municipal Pedro Parenti (Casa da Cultura). Ingressos gratuitos.

Dia Nacional da Consciência Negra

Sábado (22), da 14h às 19h, com entrada franca, na Quadra da Escola de Samba Acadêmicos Pérola Negra (Rua Rachel Cousseau, 14, bairro Mariani). A partir das 20h, entrada R$ 10 com apresentação de grupo de samba.

Grupo Maracatu e Cirandeiras

Samba de Gafieira

Grupo de Rap

Exposição de Artesanatos voltados a Cultura Negra

Lanceiros Negros

Grupo de Capoeira

Grafites

Grupo de Samba

Palestras voltada a Cultura Negra

Workshop voltado a Cultura Negra

Hip Hop N’Ativa Zona Central

Sábado (22), às 15h, na Estação Férrea.

Exposição Artes A Discos e discotecagem por DJ Hood

Domingo (23), às 15h, na Fluência Casa Hip Hop ( Rua Francisco Barbosa Velho, 132, bairro Santa Fé).

Festival de Bandas de Reggae

Domingo (23), a partir das 15h, na Estação Férrea. Show com as bandas:

Bençamãe

Jeffy Fiver

Calmamente Reggae

Sessão Solene em Homenagem aos 25 anos do "Programa A Voz da Umbanda"

Terça-feira (25), às 19h, na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul - Plenário Nadyr Rossetti.

Transmissão ao vivo pela TV Câmara Caxias (canal 16 NET) e pelas redes sociais (Facebook e Youtube).

Oficina Vivência em Danças Afro-brasileiras com Carla Vanez

Quarta-feira (26), às 19h, na Sala da Cia. de Dança (Centro de Cultura Ordovás).

Inscrição e informações pelo WhatsApp (54) 9999-1903.

Pré-estreia do documentário "A voz da Umbanda entre Microfones e Terreiros"

Quarta-feira (26), sessões às 19h30min e 21h30min, exibição seguida de debate, na Sala Ulysses Geremia (Centro de Cultura Ordovás).

Semana Municipal da Capoeira

Apresentação do Grupo de Capoeira Angola Ypiranga de Pastinha, com alunos do Projeto Gingando na Luta Pela Cidadania, a Vida e a Inclusão.

Contra Mestre Francisco Cariri e Contra Mestra Karine Urtiga

Sexta-feira (28), das 14h às 16h, na Estação Férrea.

Roda de Capoeira e Apresentações Artísticas: Puxada de Rede, Maracatu e Jongo das Crianças – Grupo de Capoeira Herdeiros de Palmares

Sexta-feira (28), às 16h30min, na Estação Férrea.

Roda de Capoeira e Apresentações Artísticas com Grupos Convidados – Grupo de Capoeira Herdeiros de Palmares

Sábado (29), às 10h, no Quilombo Herdeiros de Palmares (Rua Adiles dos Santos, 124, bairro Reolon).

Entrega da Revitalização da Fachada do Clube Gaúcho

Sábado (29), a partir das 15h, Clube Gaúcho (Rua São José, 2.195, bairro Pio XX). Grafitagem com Apa Ferreira. Além disso haverá programação de:

Tambores afros

Danças afros

Intervenção de percussão

Rimas de Hip Hop

Roda de samba com o Grupo Samba Nego

Batalha da Rima Rara

Sábado (29), às 18h, na Estação Férrea.

Festival Abayomi – Encontro Precioso

Sábado (30), a partir das 13h30min, na Estação Férrea.

Feira das Mulheres Empreendedoras Negras e Imigrantes realizada pelo Grupo Mulheres do Brasil - Comitê de Igualdade Racial

Exposição Mãos em Prosa de Angela Martins

Conexões - Desfile com peças de Adriane de Brito

Encantaria – Corpos em Rito com Cirandeiras – Danças Brasileiras

Ginga Marginal com Carla Vanez, Jamille Santos e Lia Veleda

Di Nóia

Rapercussão

Set com DJ Mono

Contação de História: Mandigueira com Lili Costa

Oficina de artesanato: Abayomi – Encontro Precioso com Alessandra Pereira e Adriane de Brito

Projeto Vira Virou e Pablito

Segura a Pisada

Zingado

Afroentes

Samba Show

Grupo Intimidade

Dia do Samba e encerramento da Temporada da Cultura Negra