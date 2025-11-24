Temporada da Cultura Negra entra em sua reta final com atrações diversas, em Caxias do Sul

Palco na Estação Férrea concentra parte das atrações previstas na programação, que segue até o próximo dia 2, em Caxias Juliane Ribas / Divulgação

A Temporada da Cultura Negra 2025 em Caxias do Sul entra na reta final com uma programação intensa e marcada pela diversidade das expressões afro-brasileiras em diferentes regiões. Promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, através da Diretoria de Arte e Cultura Popular, todas as atividades são gratuitas e abertas ao público.

Na quarta-feira, duas ações no Centro de Cultura Ordovás irão evidenciar o diálogo entre arte e ancestralidade: às 19h, a Sala da Cia. Municipal de Dança recebe a oficina Vivência em Danças Afro-brasileiras, com Carla Vanez, voltada ao público interessado em corporeidade e ritmos de matriz africana. Logo depois, às 19h30min, a Sala de Cinema Ulysses Geremia exibe a pré-estreia do documentário “A voz da Umbanda entre microfones e terreiros”, produção da Chamán Films que aborda a história da umbanda em Caxias, a partir da perspectiva do babalorixá Pai Saul de Ogum.

A programação segue na sexta-feira com atividades dedicadas à capoeira no Largo da Estação Férrea. Das 14h às 16h, o Grupo de Capoeira Angola Ypiranga de Pastinha conduz apresentação com alunos do projeto Gingando na Luta pela Cidadania, em parceria com a Apae. Na sequência, às 16h30min, o Grupo Herdeiros de Palmares promove roda de capoeira acompanhada de manifestações como puxada de rede, maracatu e jongo infantil.

No sábado, diversas celebrações irão se espalhar pela cidade. Pela manhã, às 10h, o Quilombo Herdeiros de Palmares recebe grupos convidados para roda de capoeira e apresentações artísticas. À tarde, o Clube Gaúcho apresenta a revitalização de sua fachada, que conta com grafites produzidos por artistas locais, oferecendo uma programação com tambores, danças afro, percussão, hip hop e roda de samba. No mesmo dia, às 18h, a Estação Férrea volta a ser ponto de encontro com a Batalha da Rima Rara, que irá celebrar a essência do rap com muito improviso.

No domingo, a Estação Férrea será palco para o Festival Abayomi – Encontro Precioso, que se inicia às 13h30min e reúne feira de mulheres negras e imigrantes empreendedoras, exposições, oficinas, performances de dança, atividades infantis, rap, percussão e shows de diversos artistas locais, entre outras atividades.

A programação reforça o caráter comunitário e celebrativo da Temporada, marcada pela circulação de artistas e pelo protagonismo feminino.

O encerramento será no dia 2 de dezembro, terça-feira, novamente na Estação Férrea. A partir das 19h, a celebração do Dia do Samba abre com os Seresteiros do Luar e segue com o espetáculo Liberdade, destacando tambores, cantos e danças de artistas caxienses em uma homenagem à presença e à contribuição histórica da população negra na construção da cidade.