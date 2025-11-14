Show gratuito com Nenhum de Nós encerra a Aldeia Sesc Caxias do Sul neste fim de semana

Sady Homrich, Thedy Corrêa, Carlos Stein e Veco Marques se apresentam neste domingo (16), em Caxias. André Ávila / Agencia RBS

Neste fim de semana, a 12ª edição da Aldeia Sesc Caxias do Sul promete movimentar o município com programação cultural. O destaque fica por conta da banda gaúcha Nenhum de Nós, que se apresenta no Parque dos Macaquinhos, no domingo (16) às 18h, de graça. Mesmo com chuva, o show está confirmado. Haverá uma estrutura de cobertura instalada no local.

No sábado (15), a Aldeia celebra a diversidade cultural com destaque para a capoeira e o samba. O dia inicia com batizado de alunos e a abertura da exposição "Minha raiz tem dendê: 40 anos do Grupo de Capoeira Liberdade" às 10h. À tarde, o Sest Senat recebe a 2ª Copa Caxias de Capoeira Infantil com pocket show de Carolina Soares.

Em paralelo, tem workshop de empreendedorismo LGBTQIA+ e oficinas de teatro e música. À noite, o público pode aproveitar com o Grupo Intimidade e clássicos do samba no Clube Gaúcho às 18h, e o espetáculo "Zé Chico" no Teatro Sesc às 20h.

No último dia, domingo (16), o evento se despede com programação voltada para toda a família. Das 9h às 18h, o público aproveita Feira Criativa, Aldeia Pet, intervenções da Cia Vértice e diversas atrações infantis, tudo no Parque dos Macaquinhos.

O Palco Aldeia recebe apresentações musicais ao longo da tarde: Oficina de Choro da Serra Gaúcha às 13h30, grupo Sinimboo às 15h e "Baile do Vag" com Vagnotreta às 16h30. O festival encerra às 18h com show da banda Nenhum de Nós.

Com o tema “Territórios & Saberes: Lugares de Memória”, o Sesc busca valorizar a memória coletiva, o diálogo entre gerações, e refletir sobre como novos agentes na transformação social bebem na fonte do passado, especialmente entre fazedores de arte e cultura nas mais diferentes linguagens.

O evento é realizado pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc, com financiamento da Lei Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Caxias do Sul e apoio cultural do Villagio Caxias.

Confira a programação deste final de semana

Sábado (15)

Saberes Em Movimento

Batizado Capoeira Alunos projeto Criar, com Mestre Alfinete

8h30, no Ginásio Sesc Caxias do Sul

Abertura da exposição "Minha raiz tem dendê: 40 anos do Grupo de Capoeira Liberdade", com mediação de Franciele Oliveira e Mestre Chocolate

10h, no Jardim de Inverno Sesc Caxias do Sul

Vivência de roda cantada com Carolina Soares

11h, no Teatro do Sesc

2ª Copa Caxias de Capoeira Infantil 2025: Taça Lanceiros Negros

14h - Pocket Show com Carolina Soares (SP)

14h15 - 2ª Copa Caxias de Capoeira Infantil 2025

19h - Batizado e Troca de graduação Grupo de Capoeira Liberdade

Local: SEST SENAT (R. Luís Francescuti, 41)

Workshop "Empreendedorismo LGBTQIA+”

15h, na Sala LABmais

Oficina cênica "Teatro do Oprimido: Corpo e Identidade"

16h, na Sala Ginástica Sesc

Oficina de Música “Conhecendo o Xequerê”, com Angela Martins

17h, no Clube Gaúcho (R. São José, 2195)

Territórios Sonoros Avoá

12h, na Varanda Sesc Caxias do Sul

Noites Da Aldeia

Grupo Intimidade e os clássicos do Samba e da Gafieira. Participação da Corte do Carnaval 2026 de Caxias do Sul

18h, no Clube Gaúcho (R. São José, 2195)

Espetáculo cênico Zé Chico

20h, no Teatro Sesc Caxias do Sul. Ingressos gratuitos, pelo site

Domingo (16)

#Partiuparque

Integração de Câmbio

9h às 12h, na Quadra de areia

Aldeia Pet - 11h

Feira Criativa - 13h às 18h

Ocaylê - 13h30 às 18h

Espaço Arte - 14h às 17h

Intervenções Artísticas pelo Parque com Cia Vértice - 14h às 16h

Brincando Na Aldeia - 14h às 17h

Palco Aldeia

Apresentação musical “Oficina de Choro da Serra Gaúcha” - 13h30

Apresentação musical grupo Sinimboo - 15h

Apresentação musical “Baile do Vag”, com Vagnotreta - 16h30

Show De Encerramento com Nenhum de Nós - 18h