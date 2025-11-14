Show gratuito com Nenhum de Nós encerra a Aldeia Sesc Caxias do Sul neste fim de semana

Neste fim de semana, a 12ª edição da Aldeia Sesc Caxias do Sul promete movimentar o município com programação cultural. O destaque fica por conta da banda gaúcha Nenhum de Nós, que se apresenta no Parque dos Macaquinhos, no domingo (16) às 18h, de graça. Mesmo com chuva, o show está confirmado. Haverá uma estrutura de cobertura instalada no local.
No sábado (15), a Aldeia celebra a diversidade cultural com destaque para a capoeira e o samba. O dia inicia com batizado de alunos e a abertura da exposição "Minha raiz tem dendê: 40 anos do Grupo de Capoeira Liberdade" às 10h. À tarde, o Sest Senat recebe a 2ª Copa Caxias de Capoeira Infantil com pocket show de Carolina Soares.
Em paralelo, tem workshop de empreendedorismo LGBTQIA+ e oficinas de teatro e música. À noite, o público pode aproveitar com o Grupo Intimidade e clássicos do samba no Clube Gaúcho às 18h, e o espetáculo "Zé Chico" no Teatro Sesc às 20h.
No último dia, domingo (16), o evento se despede com programação voltada para toda a família. Das 9h às 18h, o público aproveita Feira Criativa, Aldeia Pet, intervenções da Cia Vértice e diversas atrações infantis, tudo no Parque dos Macaquinhos.
O Palco Aldeia recebe apresentações musicais ao longo da tarde: Oficina de Choro da Serra Gaúcha às 13h30, grupo Sinimboo às 15h e "Baile do Vag" com Vagnotreta às 16h30. O festival encerra às 18h com show da banda Nenhum de Nós.
Com o tema “Territórios & Saberes: Lugares de Memória”, o Sesc busca valorizar a memória coletiva, o diálogo entre gerações, e refletir sobre como novos agentes na transformação social bebem na fonte do passado, especialmente entre fazedores de arte e cultura nas mais diferentes linguagens.
O evento é realizado pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc, com financiamento da Lei Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Caxias do Sul e apoio cultural do Villagio Caxias.
Confira a programação deste final de semana
Sábado (15)
- Saberes Em Movimento
Batizado Capoeira Alunos projeto Criar, com Mestre Alfinete
8h30, no Ginásio Sesc Caxias do Sul
- Abertura da exposição "Minha raiz tem dendê: 40 anos do Grupo de Capoeira Liberdade", com mediação de Franciele Oliveira e Mestre Chocolate
10h, no Jardim de Inverno Sesc Caxias do Sul
- Vivência de roda cantada com Carolina Soares
11h, no Teatro do Sesc
- 2ª Copa Caxias de Capoeira Infantil 2025: Taça Lanceiros Negros
14h - Pocket Show com Carolina Soares (SP)
14h15 - 2ª Copa Caxias de Capoeira Infantil 2025
19h - Batizado e Troca de graduação Grupo de Capoeira Liberdade
Local: SEST SENAT (R. Luís Francescuti, 41)
- Workshop "Empreendedorismo LGBTQIA+”
15h, na Sala LABmais
- Oficina cênica "Teatro do Oprimido: Corpo e Identidade"
16h, na Sala Ginástica Sesc
- Oficina de Música “Conhecendo o Xequerê”, com Angela Martins
17h, no Clube Gaúcho (R. São José, 2195)
- Territórios Sonoros Avoá
12h, na Varanda Sesc Caxias do Sul
- Noites Da Aldeia
Grupo Intimidade e os clássicos do Samba e da Gafieira. Participação da Corte do Carnaval 2026 de Caxias do Sul
18h, no Clube Gaúcho (R. São José, 2195)
- Espetáculo cênico Zé Chico
20h, no Teatro Sesc Caxias do Sul. Ingressos gratuitos, pelo site
Domingo (16)
- #Partiuparque
Integração de Câmbio
9h às 12h, na Quadra de areia
Aldeia Pet - 11h
Feira Criativa - 13h às 18h
Ocaylê - 13h30 às 18h
Espaço Arte - 14h às 17h
Intervenções Artísticas pelo Parque com Cia Vértice - 14h às 16h
Brincando Na Aldeia - 14h às 17h
- Palco Aldeia
Apresentação musical “Oficina de Choro da Serra Gaúcha” - 13h30
Apresentação musical grupo Sinimboo - 15h
Apresentação musical “Baile do Vag”, com Vagnotreta - 16h30
Show De Encerramento com Nenhum de Nós - 18h