Show da Família Lima, roda-gigante e cortejos natalinos: confira a programação completa do Brilha Caxias

A programação do Brilha Caxias 2025 se inicia na próxima terça-feira (18) e segue até 28 de dezembro, nas ruas e praças de Caxias do Sul. Com mais de 40 atrações, o evento reunirá espetáculos, shows, concertos, cortejos itinerantes nas ruas do Centro, feiras e ações em diferentes regiões da cidade, entre bairros e distritos.
A abertura contará com o show da Família Lima, às 19h30min, no palco da Praça da Estação. Após terá a inauguração oficial da primeira etapa da revitalização do local e a chegada do Papai Noel, acompanhada pela animação da Cia. Garagem de Teatro, com distribuição de balas. Em caso de mau tempo, o show será transferido para o Teatro da FSG, com distribuição de senhas por ordem de chegada.
Neste ano, as novidades são a roda-gigante, instalada na Praça Dante Alighieri, e o túnel de iluminação da Avenida Júlio de Castilhos. Pelas ruas da cidade, um ônibus da Visate e um caminhão da Codeca circularão com a identidade visual do Brilha Caxias.
A programação é composta por atrações idealizadas pela Secretaria Municipal da Cultura, CDL Caxias e iniciativas privadas. O evento reúne uma série de atividades gratuitas. Entre os destaques, estão os concertos da Orquestra Municipal de Sopros e do Coro Municipal, O Grande Espetáculo de Natal, na Casa Magnabosco, os cortejos itinerantes com artistas locais, além do acendimento das luzes da prefeitura e da Câmara de Vereadores, com o Grupo Triadi e a Cia. Municipal de Dança de Caxias do Sul.
Também integram a programação o show “O Espírito de Natal”, com Giovanni Marquezeli, para os servidores no Centro Administrativo; o espetáculo “Ajudantes de Noel”, do Grupo Ueba Produtos Notáveis, Grupo Triadi e UCS Orquestra; o Natal Iluminado CDL Caxias; o espetáculo “Vizilia de Natal”, do grupo Miseri Coloni; o show “Natal do Sul”, com Tchê Guri; o Espetáculo Cênico-Musical “Tempo de Natal”, do Sesc Caxias; além das apresentações “Auto dos Gorros Bobos”, da Cia. Espicula); “Nesse Mundo Maluco”, do Grupo MÚ – POA) e o show “Natal Encanto” com Tita e Rafa.
Confira a programação completa:
Decoração Natalina
- De 18 de novembro de 2025 a 6 de janeiro de 2026
- Local: Praça Dante Alighieri e Avenida Julio de Castilhos
Roda-gigante
- De 18 de novembro a 28 de dezembro
- Segunda-feira fechado; terça a quinta-feira, das 15h às 22h; sexta-feira a domingo, das 14h às 22h
- Local: Praça Dante Alighieri
- Para ter acesso é necessário retirar os tíquetes no comércio.
Papai Noel e Duendes
- De 18 de novembro a 21 de dezembro
- Das 17h30min às 20h30min
- Praça Dante Alighieri
Natal nos Bairros
- De 18 de novembro a 21 de dezembro
Distritos e Comunidades
Abertura do Natal Brilha Caxias – Inauguração da Praça da Estação
- Dia 18 novembro
- Acendimento da iluminação na área central: 18h
- Local: Praça Dante Alighieri, no entroncamento da rua Dr. Montaury com com a Av. Júlio de Castilhos
- Cerimônia de abertura e show da Família Lima: 19h30min
- Local: Praça da Estação Férrea (em caso de chuva, a cerimônia e o show serão transferidos para o Teatro da FSG)
Projeto “Tempo de Natal”
- De 19 de novembro a 18 de dezembro
- Programação em diversos pontos da cidade.
Concerto com o Coro Municipal
- Dia 23 de novembro, às 9h30min
- Na Paróquia Santa Rita de Cássia (Igreja do Santa Fé)
Concerto Natalino com Orquestra Municipal de Sopros e os solistas Dyoni Bertuol e Gabriela Dias
- Dia 27 de novembro, às 19h
- Na Casa 20 da Estação Férrea (antigo depósito de cargas)
O Grande Espetáculo de Natal
- Dias 29 e 30 de novembro, às 20h
- Local: Casa Magnabosco
34ª Encanto de Natal de Ana Rech
- De 2 a 21 de dezembro, em Ana Rech
- Visitação ao Parque Aldeia dos Presépios e Casa do Papai Noel
- Desfile e Chegada do Papai Noel
- Procissão luminosa e encenação do presépio vivo
- Feira de Artesanato
- Apresentações artísticas
- Contação de histórias nas escolas
Magia do Natal no Vale Iluminado
- De 2 a 21 de dezembro, em Galópolis
- Visitação ao Parque Aldeia dos Presépios e Casa do Papai Noel
- Desfile e chegada do Papai Noel
- Procissão Luminosa e encenação do presépio vivo
- Feira de Artesanato
- Apresentações artísticas
- Contação de histórias nas escolas
Itinerantes no Centro da Cidade – Trupe de Maricas
- Dia 2 de dezembro, 16h
Nas ruas e praças do centro da cidade
Acendimento das Luzes da prefeitura e Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, com Grupo Triadi e a Cia. Municipal de Dança de Caxias do Sul
- Dia 2 de dezembro, 19h
- Em frente ao Centro Administrativo
Itinerantes no Centro da Cidade – Trupe de Noel
- Dia 3 de dezembro, 16h
Ruas e praças do centro da cidade
Show O Espírito de Natal com Giovanni Marquezeli
- Dia 4 de dezembro, 16h
No mezanino da prefeitura
Cantata de Natal da CIC Caxias 2025 – Um Natal com Identidade Brasileira
- Dia 4 de dezembro, às 19h30min
Estacionamento CIC Caxias (em caso de chuva, será no Restaurante Sica)
Itinerantes no Centro da Cidade – Ajudantes de Noel Com Grupo Ueba Produtos Notáveis
- Dia 4 de dezembro, às 16h
Ruas e praças do centro da cidade
Itinerantes no Centro da Cidade – Kombi Maluca com Circus Mágic Show
- Dia 5 de dezembro, às 16h
Ruas e praças do Centro
Missão dos Duendes - A Esperança do Natal - Cia Uerê; Boas Novas - Um Show Para Celebrar com Tatiéli Bueno e Fran Duarte
- Dia 5 de dezembro, às 18h30min e 19h30min
- Praça da Estação Férrea
Itinerantes no Centro da Cidade – Trupe de Noel
- Dia 6 de dezembro, às 10h
Ruas e praças do Centro
Itinerantes no Centro da Cidade – Cia Garagem de Teatro
- Dia 6 de dezembro, 16h
Ruas e praças do centro da cidade
Espetáculo "Kombinó, a Salvadora do Natal" - Circus Magic Show
- Dia 6 de dezembro, às 15h30min
- Em Vila Seca
Alice no Mundo Mágico do Natal – Projeto Impulso
- Dia 6 de dezembro, às 17h
- Na Praça da Estação Férrea
Espetáculo Vizilia de Natal - Miseri Coloni
- Dia 6 de dezembro, 19h
- Em São Romédio
Natal em Vila Oliva – Missa e Apresentação da Escola Anchieta
- Dia 6 de dezembro
- Em Vila Oliva, horário a definir
Natal em Família na UCS – 11ª edição
- Dia 6 de dezembro, às 19h30min
- Centro Cívico da UCS (em caso de mau tempo, será transferido para o Centro de Convivência)
Ajudantes de Noel - Grupo Ueba Produtos Notáveis; Grupo de Câmara da UCS Orquestra e Solistas Convidados; Grupo Triadi
- Dia 7 de dezembro, 16h, 17h e 18h
- Praça da Estação Férrea
Espetáculo Vizilia de Natal - Miseri Coloni
- Dia 7 de dezembro, às 20h
- Galópolis
Itinerantes no Centro da Cidade – Ajudantes de Noel Com Grupo Ueba Produtos Notáveis
- Dia 9 de dezembro, 16h
Ruas e praças do centro da cidade
Espetáculo de Natal Inclusivo - Semana Cultural da Apadev
- Dia 9 de dezembro, às 19h30min
- No Teatro da FSG
Itinerantes no Centro da Cidade – Trupe de Maricas
- Dia 10 de dezembro, 16h
Ruas e praças do Centro
Natal Iluminado CDL Caxias
- Dia 10 de dezembro, 18h
- Local: Rua Alfredo Chaves, entre a Julio e a Sinimbu
- Em caso de chuva, será transferido para o dia 11 de dezembro
22ª Bênção de Natal na Praça dos Freis Capuchinhos e Sacerdotes
- Dia 10 de dezembro, 9h às 18h
- Praça Dante Alighieri
Comércio aberto até as 21h
- Dia 10 de dezembro
- Centro e São Pelegrino
- Em caso de chuva, será transferido para o dia 11 de dezembro
Itinerantes no Centro da Cidade – Trupe de Natal com Thera Produções Culturais
- Dia 10 de dezembro, 18h
Ruas e praças do Centro da cidade
Natal do Villagio
- Dia 10 de dezembro, das 18h ás 21h
- Local: Rua Guerino Sanvitto, 704
Itinerantes no Centro da Cidade – Quinteto de Metais com Banda Marcial Cristóvão de Mendoza
- Dia 10 de dezembro, 19h30min
Ruas e praças do Centro
Itinerantes no Centro da Cidade – Clown de Natal
- Dia 11 de dezembro, 16h
Ruas e praças do Centro
Itinerantes no Centro da Cidade – Missão Duendes – A Esperança do Natal com Cia Uerê
- Dia 12 de dezembro, 16h
Ruas e praças do Centro
Cortejo Encantado com o Grupo Vértice; Concerto de Natal com o Tenor Celso Santos; Natal de Galpão com Grupo Ueba Produtos Notáveis
- Dia 12 de dezembro, 18h30min e 19h30min
- Na Praça da Estação Férrea
Espetáculo Vizilia de Natal - Miseri Coloni
- Dia 12 de dezembro, 19h30min
- No Ponto de Cultura Casa das Etnias
Itinerantes no Centro da Cidade – Cortejo Encantado com Vértice Produções Culturais
- Dia 13 de dezembro, às 11h
Ruas e praças do Centro
Mensageiros do Natal com Grupo Ueba Produtos Notáveis
- Dia 13 de dezembro, às 16h
- Fazenda Souza
Concerto de Natal da Assembleia de Deus
- Dia 13 de dezembro, 15h
- Praça da Estação Férrea
Itinerantes no Centro da Cidade – Terno de Reis/Cantoria de Natal
- Dia 13 de dezembro, 16h
Ruas e praças do Centro
Natal Encanto com Tita e Rafa
- Dia 13 de dezembro, 15h30min
São Victor Cohab
Alexandre Borges com Canto Lírico de Natal; Espetáculo Vizilia de Natal - Miseri Coloni
- Dia 13 de dezembro, 18h e 19h
- Praça da Estação Férrea
Mutirão de Natal da Zona Norte
- Dia 14 de dezembro, 14h
- Na EMEF Presidente Tancredo de Almeida Neves (Zona Norte)
Espetáculo Vizilia de Natal - Miseri Coloni
- Dia 14 de dezembro, às 19h
- Conceição Linha Feijó
Cia. Garagem de Teatro; Tchê Guri - "Natal do Sul"
- Dia 14 de dezembro, 18h30min e 19h30min
- Na Praça da Estação Férrea
Christmas Rock - Show de Natal no Juvenil com Rafa Schüler
- Dia 14 de dezembro, 20h
- Praça Dante Alighieri em frente ao Clube Juvenil
Itinerantes no Centro da Cidade – Trupe de Maricas
- Dia 16 de dezembro, 16h
Ruas e praças do Centro da cidade
Itinerantes no Centro da Cidade – Missão Duendes – A Esperança do Natal com Cia Uerê
- Dia 18 de dezembro, 16h
Ruas e praças do Centro
Espetáculo Cênico Musical Tempo de Natal
- Dia 18 de dezembro, 20h
- Em frente ao Sesc Caxias do Sul, na Rua Moreira Cesar
Itinerantes no Centro da Cidade – Kombi Maluca com Circus Mágic Show
- Dia 19 de dezembro, 15h
Ruas e praças do Centro
Itinerantes no centro da Cidade – Clown de Natal
- Dia 19 de dezembro, às 16h
Ruas e praças do Centro
Auto dos Gorros Bobos - Trupe Cia. Espicula; Grupo MÚ (POA) - Nesse Mundo Maluco
- Dia 19 de dezembro, 18h30min e 19h30min
- Praça da Estação Férrea
Espetáculo Vizilia de Natal - Miseri Coloni
- Dia 19 de dezembro, 19h30min
- Vila Seca
Itinerantes no Centro da Cidade – Trupe de Natal com Cia Espicula
- Dia 20 de dezembro, 11h e 16h
Ruas e praças do Centro
Espetáculo O Natal do Grinch – Quiqui Produções
- Dia 20 de dezembro, 16h
- São Victor Cohab
Show de Natal do Grupo Archipellago
- Dia 20 de dezembro, 16h
- Praça da Estação Férrea
Espetáculo Vizilia de Natal - Miseri Coloni
- Dia 20 de dezembro, 19h
- Fazenda Souza
Espetáculo Vizilia de Natal - Miseri Coloni
- Dia 21 de dezembro, 10h
- Santo Antônio da 6ª Légua
Tem Natal no Ar – Circo de Aéreos Joanas d’Ar; ZiliBand, Jazz Christmas
- Dia 21 de dezembro, 17h e 18h
- Praça da Estação Férrea
Missa de Natal em Vila Seca
- Dia 24 de dezembro, 20h
- Vila Seca