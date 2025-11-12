Show da Família Lima, roda-gigante e cortejos natalinos: confira a programação completa do Brilha Caxias

O destaque da programação é o show da Família Lima na abertura oficial. Lally Zwetzch / Divulgação

A programação do Brilha Caxias 2025 se inicia na próxima terça-feira (18) e segue até 28 de dezembro, nas ruas e praças de Caxias do Sul. Com mais de 40 atrações, o evento reunirá espetáculos, shows, concertos, cortejos itinerantes nas ruas do Centro, feiras e ações em diferentes regiões da cidade, entre bairros e distritos.

A abertura contará com o show da Família Lima, às 19h30min, no palco da Praça da Estação. Após terá a inauguração oficial da primeira etapa da revitalização do local e a chegada do Papai Noel, acompanhada pela animação da Cia. Garagem de Teatro, com distribuição de balas. Em caso de mau tempo, o show será transferido para o Teatro da FSG, com distribuição de senhas por ordem de chegada.

Neste ano, as novidades são a roda-gigante, instalada na Praça Dante Alighieri, e o túnel de iluminação da Avenida Júlio de Castilhos. Pelas ruas da cidade, um ônibus da Visate e um caminhão da Codeca circularão com a identidade visual do Brilha Caxias.

A programação é composta por atrações idealizadas pela Secretaria Municipal da Cultura, CDL Caxias e iniciativas privadas. O evento reúne uma série de atividades gratuitas. Entre os destaques, estão os concertos da Orquestra Municipal de Sopros e do Coro Municipal, O Grande Espetáculo de Natal, na Casa Magnabosco, os cortejos itinerantes com artistas locais, além do acendimento das luzes da prefeitura e da Câmara de Vereadores, com o Grupo Triadi e a Cia. Municipal de Dança de Caxias do Sul.

Também integram a programação o show “O Espírito de Natal”, com Giovanni Marquezeli, para os servidores no Centro Administrativo; o espetáculo “Ajudantes de Noel”, do Grupo Ueba Produtos Notáveis, Grupo Triadi e UCS Orquestra; o Natal Iluminado CDL Caxias; o espetáculo “Vizilia de Natal”, do grupo Miseri Coloni; o show “Natal do Sul”, com Tchê Guri; o Espetáculo Cênico-Musical “Tempo de Natal”, do Sesc Caxias; além das apresentações “Auto dos Gorros Bobos”, da Cia. Espicula); “Nesse Mundo Maluco”, do Grupo MÚ – POA) e o show “Natal Encanto” com Tita e Rafa.

Confira a programação completa:

Decoração Natalina

De 18 de novembro de 2025 a 6 de janeiro de 2026

Local: Praça Dante Alighieri e Avenida Julio de Castilhos

Roda-gigante

De 18 de novembro a 28 de dezembro

Segunda-feira fechado; terça a quinta-feira, das 15h às 22h; sexta-feira a domingo, das 14h às 22h

Local : Praça Dante Alighieri

: Praça Dante Alighieri Para ter acesso é necessário retirar os tíquetes no comércio.

Papai Noel e Duendes

De 18 de novembro a 21 de dezembro

Das 17h30min às 20h30min

Praça Dante Alighieri

Natal nos Bairros

De 18 de novembro a 21 de dezembro

Distritos e Comunidades

Abertura do Natal Brilha Caxias – Inauguração da Praça da Estação

Dia 18 novembro

Acendimento da iluminação na área central : 18h

: 18h Local: Praça Dante Alighieri, no entroncamento da rua Dr. Montaury com com a Av. Júlio de Castilhos

Cerimônia de abertura e show da Família Lima : 19h30min

: 19h30min Local: Praça da Estação Férrea (em caso de chuva, a cerimônia e o show serão transferidos para o Teatro da FSG)

Projeto “Tempo de Natal”

De 19 de novembro a 18 de dezembro

Programação em diversos pontos da cidade.

Concerto com o Coro Municipal

Dia 23 de novembro, às 9h30min

Na Paróquia Santa Rita de Cássia (Igreja do Santa Fé)

Concerto Natalino com Orquestra Municipal de Sopros e os solistas Dyoni Bertuol e Gabriela Dias

Dia 27 de novembro, às 19h

Na Casa 20 da Estação Férrea (antigo depósito de cargas)

O Grande Espetáculo de Natal

Dias 29 e 30 de novembro, às 20h

Local: Casa Magnabosco

34ª Encanto de Natal de Ana Rech

De 2 a 21 de dezembro, em Ana Rech

Visitação ao Parque Aldeia dos Presépios e Casa do Papai Noel

Desfile e Chegada do Papai Noel

Procissão luminosa e encenação do presépio vivo

Feira de Artesanato

Apresentações artísticas

Contação de histórias nas escolas

Magia do Natal no Vale Iluminado

De 2 a 21 de dezembro, em Galópolis

Visitação ao Parque Aldeia dos Presépios e Casa do Papai Noel

Desfile e chegada do Papai Noel

Procissão Luminosa e encenação do presépio vivo

Feira de Artesanato

Apresentações artísticas

Contação de histórias nas escolas

Itinerantes no Centro da Cidade – Trupe de Maricas

Dia 2 de dezembro, 16h

Nas ruas e praças do centro da cidade

Acendimento das Luzes da prefeitura e Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, com Grupo Triadi e a Cia. Municipal de Dança de Caxias do Sul

Dia 2 de dezembro, 19h

Em frente ao Centro Administrativo

Itinerantes no Centro da Cidade – Trupe de Noel

Dia 3 de dezembro, 16h

Ruas e praças do centro da cidade

Show O Espírito de Natal com Giovanni Marquezeli

Dia 4 de dezembro, 16h

No mezanino da prefeitura

Cantata de Natal da CIC Caxias 2025 – Um Natal com Identidade Brasileira

Dia 4 de dezembro, às 19h30min

Estacionamento CIC Caxias (em caso de chuva, será no Restaurante Sica)

Itinerantes no Centro da Cidade – Ajudantes de Noel Com Grupo Ueba Produtos Notáveis

Dia 4 de dezembro, às 16h

Ruas e praças do centro da cidade

Itinerantes no Centro da Cidade – Kombi Maluca com Circus Mágic Show

Dia 5 de dezembro, às 16h

Ruas e praças do Centro

Missão dos Duendes - A Esperança do Natal - Cia Uerê; Boas Novas - Um Show Para Celebrar com Tatiéli Bueno e Fran Duarte

Dia 5 de dezembro, às 18h30min e 19h30min

Praça da Estação Férrea

Itinerantes no Centro da Cidade – Trupe de Noel

Dia 6 de dezembro, às 10h

Ruas e praças do Centro

Itinerantes no Centro da Cidade – Cia Garagem de Teatro

Dia 6 de dezembro, 16h

Ruas e praças do centro da cidade

Espetáculo "Kombinó, a Salvadora do Natal" - Circus Magic Show

Dia 6 de dezembro, às 15h30min

Em Vila Seca

Alice no Mundo Mágico do Natal – Projeto Impulso

Dia 6 de dezembro, às 17h

Na Praça da Estação Férrea

Espetáculo Vizilia de Natal - Miseri Coloni

Dia 6 de dezembro, 19h

Em São Romédio

Natal em Vila Oliva – Missa e Apresentação da Escola Anchieta

Dia 6 de dezembro

Em Vila Oliva, horário a definir

Natal em Família na UCS – 11ª edição

Dia 6 de dezembro, às 19h30min

Centro Cívico da UCS (em caso de mau tempo, será transferido para o Centro de Convivência)

Ajudantes de Noel - Grupo Ueba Produtos Notáveis; Grupo de Câmara da UCS Orquestra e Solistas Convidados; Grupo Triadi

Dia 7 de dezembro, 16h, 17h e 18h

Praça da Estação Férrea

Espetáculo Vizilia de Natal - Miseri Coloni

Dia 7 de dezembro, às 20h

Galópolis

Itinerantes no Centro da Cidade – Ajudantes de Noel Com Grupo Ueba Produtos Notáveis

Dia 9 de dezembro, 16h

Ruas e praças do centro da cidade

Espetáculo de Natal Inclusivo - Semana Cultural da Apadev

Dia 9 de dezembro, às 19h30min

No Teatro da FSG

Itinerantes no Centro da Cidade – Trupe de Maricas

Dia 10 de dezembro, 16h

Ruas e praças do Centro

Natal Iluminado CDL Caxias

Dia 10 de dezembro, 18h

Local: Rua Alfredo Chaves, entre a Julio e a Sinimbu

Em caso de chuva, será transferido para o dia 11 de dezembro

22ª Bênção de Natal na Praça dos Freis Capuchinhos e Sacerdotes

Dia 10 de dezembro, 9h às 18h

Praça Dante Alighieri

Comércio aberto até as 21h

Dia 10 de dezembro

Centro e São Pelegrino

Em caso de chuva, será transferido para o dia 11 de dezembro

Itinerantes no Centro da Cidade – Trupe de Natal com Thera Produções Culturais

Dia 10 de dezembro, 18h

Ruas e praças do Centro da cidade

Natal do Villagio

Dia 10 de dezembro, das 18h ás 21h

Local: Rua Guerino Sanvitto, 704

Itinerantes no Centro da Cidade – Quinteto de Metais com Banda Marcial Cristóvão de Mendoza

Dia 10 de dezembro, 19h30min

Ruas e praças do Centro

Itinerantes no Centro da Cidade – Clown de Natal

Dia 11 de dezembro, 16h

Ruas e praças do Centro

Itinerantes no Centro da Cidade – Missão Duendes – A Esperança do Natal com Cia Uerê

Dia 12 de dezembro, 16h

Ruas e praças do Centro

Cortejo Encantado com o Grupo Vértice; Concerto de Natal com o Tenor Celso Santos; Natal de Galpão com Grupo Ueba Produtos Notáveis

Dia 12 de dezembro, 18h30min e 19h30min

Na Praça da Estação Férrea

Espetáculo Vizilia de Natal - Miseri Coloni

Dia 12 de dezembro, 19h30min

No Ponto de Cultura Casa das Etnias

Itinerantes no Centro da Cidade – Cortejo Encantado com Vértice Produções Culturais

Dia 13 de dezembro, às 11h

Ruas e praças do Centro

Mensageiros do Natal com Grupo Ueba Produtos Notáveis

Dia 13 de dezembro, às 16h

Fazenda Souza

Concerto de Natal da Assembleia de Deus

Dia 13 de dezembro, 15h

Praça da Estação Férrea

Itinerantes no Centro da Cidade – Terno de Reis/Cantoria de Natal

Dia 13 de dezembro, 16h

Ruas e praças do Centro

Natal Encanto com Tita e Rafa

Dia 13 de dezembro, 15h30min

São Victor Cohab

Alexandre Borges com Canto Lírico de Natal; Espetáculo Vizilia de Natal - Miseri Coloni

Dia 13 de dezembro, 18h e 19h

Praça da Estação Férrea

Mutirão de Natal da Zona Norte

Dia 14 de dezembro, 14h

Na EMEF Presidente Tancredo de Almeida Neves (Zona Norte)

Espetáculo Vizilia de Natal - Miseri Coloni

Dia 14 de dezembro, às 19h

Conceição Linha Feijó

Cia. Garagem de Teatro; Tchê Guri - "Natal do Sul"

Dia 14 de dezembro, 18h30min e 19h30min

Na Praça da Estação Férrea

Christmas Rock - Show de Natal no Juvenil com Rafa Schüler

Dia 14 de dezembro, 20h

Praça Dante Alighieri em frente ao Clube Juvenil

Itinerantes no Centro da Cidade – Trupe de Maricas

Dia 16 de dezembro, 16h

Ruas e praças do Centro da cidade

Itinerantes no Centro da Cidade – Missão Duendes – A Esperança do Natal com Cia Uerê

Dia 18 de dezembro, 16h

Ruas e praças do Centro

Espetáculo Cênico Musical Tempo de Natal

Dia 18 de dezembro, 20h

Em frente ao Sesc Caxias do Sul, na Rua Moreira Cesar

Itinerantes no Centro da Cidade – Kombi Maluca com Circus Mágic Show

Dia 19 de dezembro, 15h

Ruas e praças do Centro

Itinerantes no centro da Cidade – Clown de Natal

Dia 19 de dezembro, às 16h

Ruas e praças do Centro

Auto dos Gorros Bobos - Trupe Cia. Espicula; Grupo MÚ (POA) - Nesse Mundo Maluco

Dia 19 de dezembro, 18h30min e 19h30min

Praça da Estação Férrea

Espetáculo Vizilia de Natal - Miseri Coloni

Dia 19 de dezembro, 19h30min

Vila Seca

Itinerantes no Centro da Cidade – Trupe de Natal com Cia Espicula

Dia 20 de dezembro, 11h e 16h

Ruas e praças do Centro

Espetáculo O Natal do Grinch – Quiqui Produções

Dia 20 de dezembro, 16h

São Victor Cohab

Show de Natal do Grupo Archipellago

Dia 20 de dezembro, 16h

Praça da Estação Férrea

Espetáculo Vizilia de Natal - Miseri Coloni

Dia 20 de dezembro, 19h

Fazenda Souza

Espetáculo Vizilia de Natal - Miseri Coloni

Dia 21 de dezembro, 10h

Santo Antônio da 6ª Légua

Tem Natal no Ar – Circo de Aéreos Joanas d’Ar; ZiliBand, Jazz Christmas

Dia 21 de dezembro, 17h e 18h

Praça da Estação Férrea

Missa de Natal em Vila Seca