Show da banda Nenhum de Nós marca o encerramento do Aldeia Sesc neste domingo em Caxias 

Mesmo com a previsão de temporal para o fim do dia, os moradores Caxias do Sul lotaram o Parque dos Macaquinhos na tarde deste domingo (16) para o encerramento da programação do Aldeia Sesc com o show da banda Nenhum de Nós.
Iniciando a apresentação 15 minutos antes do previsto para tentar evitar a chuva, a banda comandada por Thedy Corrêa abriu com “Eu caminhava”, seguida de “Amanhã ou Depois”, animando o público de diversas idades.
Outro momento marcante foi uma homenagem às gerações mais velhas com o cover de “Primeiros Erros” da banda Capital Inicial.
Thedy também conversou com o público e fez todos cantarem juntos as canções “Sobre o Tempo”, “Diga a Ela”, “Julho de 83” e o cover de “Gitâ”, de Raul Seixas.
O show precisou ser encerrado por conta da chuva, mas algumas pessoas ainda trouxeram guarda-chuvas e ficaram até os últimos acordes e receberam as baquetas do baterista Sady Homrich.
Programação diversificada
No último dia do Aldeia Sesc, o evento preparou uma programação voltada para toda a família com Feira Criativa, Aldeia Pet, intervenções da Cia Vértice e diversas atrações infantis.
No Palco Aldeia houve as apresentações musicais como a Oficina de Choro da Serra Gaúcha, grupo Sinimboo e "Baile do Vag" com Vagnotreta, encerrando com a banda Nenhum de Nós.
Para a contadora, Andressa Macedo de Brito, 26 anos, o evento foi diversificado.
— Viemos cedo e curtimos a programação. Assistimos a Oficina de Choro e gostamos muito, pois valoriza os alunos aqui da cidade.
Para a diarista Nerli França Pereira, 47 anos, que veio com a nora Andressa, a expectativa era pelo show da banda nacional.
— Achei a programação muito boa, mas vim porque queria muito ver o show. É a primeira vez que assisto eles e gostei que trouxeram a banda para cá.
Já para a jornalista Márcia Homem, 43 anos, a expectativa era só pelo show, guardando um lugar bem próximo da grade.
— Vim por conta do show, sou fã desde a adolescência e aí quando soube que eles viriam se apresentar aqui, me movimentei para vir.
O Aldeia Sesc já confirmou mais uma edição para 2026. Em breve, as novidades devem ser anunciadas.