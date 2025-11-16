Cultura e Lazer

Tarde animada
Notícia

Show da banda Nenhum de Nós marca o encerramento do Aldeia Sesc neste domingo em Caxias 

Apesar de a apresentação precisar ser encerrada antes do previsto devido à forte chuva, o público se fez presente até os últimos acordes no Parque dos Macaquinhos

Renata Oliveira Silva

