Se inicia nesta terça o 1º Congresso Internacional Cultura de Paz e Direitos Humanos, promovido pela UCS, em Caxias do Sul

João Cândido Portinari, 86, retorna a Caxias do Sul e à UCS, após ter ministrado palestra em fevereiro deste ano Roger Clots / Divulgação

Nesta terça (4) e também na quarta-feira (5), diversos pesquisadores brasileiros e do exterior estarão reunidos em Caxias do Sul para debater os conflitos sociais contemporâneos e as possibilidades de construção de um futuro mais justo. A primeira edição do Congresso Internacional Cultura de Paz e Direitos Humanos tem programação gratuita e aberta ao público, concentrada no Bloco H e no UCS Teatro, mediante inscrição gratuita pelo site da universidade, que promove o evento.

Um dos destaques da programação é a conferência de João Cândido Portinari, filho do artista plástico Candido Portinari (1903_1962), intitulada "Candido Portinari, os Direitos Humanos e o sonho universal pela paz". O evento irá reunir ainda pesquisadores com olhar atento para questões internacionais, como Svetlana Ruseishvili (imigrante russa radicada no Brasil), com o painel "Refugiados e Resistência: os rostos humanos da guerra e o dever da solidariedade internacional"; e a juíza do trabalho Aline Stefani Fagundes, que trará sua "Partilha de Experiência na Base Naval de Guantánamo". Em 2016, a porto-alegrense presenciou, entre outras coisas, uma audiência de pré-julgamento de acusados de envolvimento nos ataques ao World Trade Center, em 11 de setembro de 2001.

Segundo a professora Ana Maria Paim Camardelo, coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da ONU, o evento reforça o papel da universidade como agente de transformação social:

- Ao propor esse encontro, a UCS reafirma seu compromisso com a justiça global, com a solidariedade internacional, com o respeito à dignidade humana e com a promoção dos Direitos Humanos.

O professor Danilo Streck, coordenador da Cátedra Unesco na instituição, por sua vez, salienta a importância da abordagem conjunta e plural:

- O enfrentamento das violências, sejam raciais, de gênero, econômicas ou contra a natureza, necessita de um olhar inter ou transdisciplinar. O evento vai possibilitar a criação ou o fortalecimento de vínculos e parcerias com outras instituições, pesquisadores e educadores.