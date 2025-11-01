Saiba quem são os cinco guardiões do 12º Aldeia Sesc de Caxias do Sul

Com o tema “Territórios & Saberes: Lugares de Memórias”, a 12ª Aldeia Sesc Caxias do Sul ocorre entre 11 e 16 de novembro. Porthus Junior / Agencia RBS

Pedro Horn Sehbe, Rodrigo Lopes de Oliveira, Andrigo Martins, Arlindo Luiz Dallegrave e Maximina Vedana Maschio foram escolhidos como guardiões da 12ª edição do Aldeia Sesc em Caxias do Sul.

Desde 2019, o Sesc Caxias do Sul celebra personalidades que deixam marcas na cultura e na memória caxiense. A cada edição do Aldeia Sesc são escolhidas pessoas que representam o espírito da comunidade, a força do trabalho e a riqueza da diversidade local.

O reconhecimento abrange cinco segmentos, Comércio, Memórias, Arte e Cultura, Literatura e Gastronomia, destacando trajetórias que inspiram e fortalecem o sentimento de pertencimento da região.

Pedro Horn Sehbe é CEO do Magnabosco. Neimar De Cesero / Agencia RBS

No segmento Comércio, o homenageado é Pedro Horn Sehbe. À frente da Magnabosco, empresa fundada em 1915, ele simboliza a continuidade de um legado construído com coragem, dedicação e fé no fazer.

Rodrigo Lopes de Oliveira é colunista do jornal Pioneiro. Rodrigo Lopes / Arquivo Pessoal

Em Memórias, o guardião é o jornalista, colunista do Pioneiro e pesquisador Rodrigo Lopes de Oliveira.

Andrigo Martins é multiartista. OFF Photo / Divulgação

Na categoria Arte e Cultura, o reconhecimento vai para Andrigo Martins, multiartista.

Arlindo Luiz Dallegrave é agricultor e escritor. Arlindo Dallegrave / Arquivo Pessoal

Guardião da Literatura, Arlindo Luiz Dallegrave é agricultor e escritor da localidade de Loreto, em Forqueta. Sua obra “Loreto: 135 anos de Luta e Trabalho” preserva as memórias da comunidade e transforma o cuidado com a história em herança cultural.

Maximina Vedana Maschio mantém viva a culinária colonial de Forqueta. Lucas Amorelli / Agencia RBS

Representando a Gastronomia, Maximina Vedana Maschio mantém viva a culinária colonial de Forqueta com seu famoso agnolini artesanal.

Com o tema Territórios & Saberes: Lugares de Memórias, a 12ª Aldeia Sesc Caxias do Sul ocorre entre 11 e 16 de novembro, reunindo ações gratuitas e pagas em escolas, praças, teatros e parques. A programação inclui oficinas, espetáculos, shows e intervenções que conectam artistas e comunidade.

Entre os destaques estão o show nacional Aos Vivos, de Chico César, no dia 12; as Noites da Aldeia, com atrações como Sereno Canto; ações formativas nas escolas e intervenções em Forqueta; e o encerramento com o show gratuito da banda Nenhum de Nós, no dia 16, no Parque Getúlio Vargas.