Saiba quem são os cinco guardiões do 12º Aldeia Sesc de Caxias do Sul

Pedro Horn Sehbe, Rodrigo Lopes de Oliveira, Andrigo Martins, Arlindo Luiz Dallegrave e Maximina Vedana Maschio foram escolhidos como guardiões da 12ª edição do Aldeia Sesc em Caxias do Sul.
Desde 2019, o Sesc Caxias do Sul celebra personalidades que deixam marcas na cultura e na memória caxiense. A cada edição do Aldeia Sesc são escolhidas pessoas que representam o espírito da comunidade, a força do trabalho e a riqueza da diversidade local.
O reconhecimento abrange cinco segmentos, Comércio, Memórias, Arte e Cultura, Literatura e Gastronomia, destacando trajetórias que inspiram e fortalecem o sentimento de pertencimento da região.
- No segmento Comércio, o homenageado é Pedro Horn Sehbe. À frente da Magnabosco, empresa fundada em 1915, ele simboliza a continuidade de um legado construído com coragem, dedicação e fé no fazer.
- Em Memórias, o guardião é o jornalista, colunista do Pioneiro e pesquisador Rodrigo Lopes de Oliveira.
- Na categoria Arte e Cultura, o reconhecimento vai para Andrigo Martins, multiartista.
- Guardião da Literatura, Arlindo Luiz Dallegrave é agricultor e escritor da localidade de Loreto, em Forqueta. Sua obra “Loreto: 135 anos de Luta e Trabalho” preserva as memórias da comunidade e transforma o cuidado com a história em herança cultural.
- Representando a Gastronomia, Maximina Vedana Maschio mantém viva a culinária colonial de Forqueta com seu famoso agnolini artesanal.
Com o tema Territórios & Saberes: Lugares de Memórias, a 12ª Aldeia Sesc Caxias do Sul ocorre entre 11 e 16 de novembro, reunindo ações gratuitas e pagas em escolas, praças, teatros e parques. A programação inclui oficinas, espetáculos, shows e intervenções que conectam artistas e comunidade.
Entre os destaques estão o show nacional Aos Vivos, de Chico César, no dia 12; as Noites da Aldeia, com atrações como Sereno Canto; ações formativas nas escolas e intervenções em Forqueta; e o encerramento com o show gratuito da banda Nenhum de Nós, no dia 16, no Parque Getúlio Vargas.
O evento é realizado pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc, com financiamento da Lei Municipal de Incentivo à Cultura e apoio do Villagio Caxias.