Cultura e Lazer

Na vitrola Whisky à go-go
Notícia

Roupa Nova se apresenta em Caxias do Sul nesta sexta-feira com turnê intimista e momentos de conversa e pedidos de músicas dos fãs

Os últimos ingressos estão à venda pelo site Minha Entrada, a partir de R$ 130 (+taxas), para o setor arquibancada. As mesas já estão esgotadas

Gabriela Alves

