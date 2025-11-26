Roupa Nova se apresenta em Caxias do Sul nesta sexta-feira com turnê intimista e momentos de conversa e pedidos de músicas dos fãs

A turnê traz ao palco os músicos Cleberson Horsth, Kiko, Nando, Ricardo Feghali, Serginho Herval e Fábio Nestares. Giu Pera / Divulgação

Dois anos depois do último show em Caxias do Sul, o Roupa Nova volta aos palcos da Serra prometendo um show intimista, repleto de nostalgia e emoção. É a turnê Simplesmente Roupa Nova, que ocorre nesta sexta-feira (28), no Ginásio do Sesi, às 22h30min.

Os últimos ingressos estão à venda pelo site Minha Entrada, a partir de R$ 130 (+taxas), para o setor arquibancada. As mesas já estão esgotadas.

A turnê traz ao palco os músicos Cleberson Horsth, Kiko, Nando, Ricardo Feghali, Serginho Herval e Fábio Nestares. Em 2023, quando o grupo se apresentou pela última vez em Caxias, a turnê comemorava os 40 anos de trajetória do Roupa Nova.

— (De lá pra cá) todos envelhecemos — brinca Cleberson Horsth, tecladista do grupo.

— Brincadeiras à parte, o show que levamos agora é o Simplesmente Roupa Nova, mais intimista e com repertório diferente, sem fugir dos grandes sucessos — complementa.

No repertório, clássicos como Dona, Whisky à go-go, Volta pra Mim e A Viagem estão confirmados. A apresentação também conta com momentos interativos, novas versões de faixas consagradas e surpresas preparadas para os fãs.

— As clássicas, porém, de uma forma diferente. Com momentos diferentes no show como quando a gente abre para o público pedir músicas e fazer perguntas — antecipa o músico.

Simplesmente Roupa Nova é uma celebração da história da banda, em atividade contínua há mais de quatro décadas, com a mesma formação original. O grupo se despediu de Paulinho, vocalista, em 2020, quando o artista morreu em decorrência de complicações da covid-19.

— Esperamos poder encontrar casa cheia e um público fervoroso, que com certeza vai cantar e vibrar com a gente. O sentimento é de muita gratidão e amor pelo nosso público que nos acompanha há 45 anos e vem se renovando a cada dia. O público é a nossa maior conquista — orgulha-se.

Depois de Caxias, a turnê passará por Lajeado (dia 29) e Santa Maria (dia 30).

Programe-se