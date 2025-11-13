Reunindo gastronomia, arte e cultura, Festival Sálvia ocorre nos dias 29 e 30 na Praça das Feiras

A Praça das Feiras, em Caxias do Sul, será palco do Sálvia – Festival de Arte, Cultura e Gastronomia, nos dias 29 e 30 de novembro. O evento, aberto e gratuito, reunirá gastronomia, arte e cultura.
Contará com uma ampla variedade gastronômica, com chefs e restaurantes da região, além de vinhos, espumantes, chopes, drinks, quitanda com produtores locais e espaço dedicado ao artesanato. Haverá também um palco para shows artísticos e culturais, além dos Espaços Sebrae e Senai, com atividades das entidades.
Entre as opções de culinária, o festival terá massas, carnes, hambúrgueres, pizzas, sushi, queijos e pastéis, além de sobremesas como cookies, doces e cafés especiais. As bebidas ficam por conta de cervejarias, bares e vinícolas da região.
Uma das novidades desta edição será o Prêmio Destaque Gastronômico Sálvia 2025, criado para reconhecer a excelência dos restaurantes, hamburguerias, docerias e operadores de bebidas que participam do festival. A premiação é uma iniciativa da Interface Comunicação e Eventos, com curadoria de Maria Beatriz Dal Pont.
A divulgação dos vencedores será no encerramento, dia 30, no palco principal. O júri técnico, responsável por avaliar os pratos e serviços de bebidas oferecidos no evento, com base em critérios técnicos e de qualidade, será formado por Maria Beatriz Dal Pont, curadora do concurso; Denise Sefrin, diretora do Senac; Simone De Antoni, dinda do Sálvia; Gustavo Rech, gerente regional do Sebrae RS, e Felipe Biondo, representante da Escola de Gastronomia da UCS.
Os vencedores de cada categoria receberão um troféu artesanal desenvolvido pela designer Andrea Mader. A peça foi produzida em cerâmica e moldada em formato de folha de sálvia. As categorias avaliadas incluem: restaurantes, hambúrgueres, lanches e pizzas, doces e serviço de bebidas.
Confira as atrações gastronômicas do Sálvia:
Restaurantes
- Bigoli
- Buffet Aristocrata
- Colheita
- Dileta Pasteis
- Di Paolo
- Donuts Punk’s
- Hamburgueria Jaime Rocha
- Hamburgueria Juventus
- Kando
- La Trattoria Di Evandro Comiotto
- Pizza do Barra
- Viela 18
- Vila de Sapore
Bebidas
- Boss Cervejaria
- Donner Cervejaria
- La Birra Cervejaria
- Ordeo Cervejaria
- Shelter Bar
- Vinícola Lovatel
- Vinícola Petrônius
Quitanda e vendinhas
- Amados Cookies
- Boccati
- Café na Casca
- Docivette
- Espaço Sebrae
- Espaço Senai
- Maria Reis
- Monterra Queijos Artesanais
- Rede Caminho