Reunindo gastronomia, arte e cultura, Festival Sálvia ocorre nos dias 29 e 30 na Praça das Feiras

Evento ocorrerá na Praça das Feiras, em Caxias. Júlio Soares / Divulgação

A Praça das Feiras, em Caxias do Sul, será palco do Sálvia – Festival de Arte, Cultura e Gastronomia, nos dias 29 e 30 de novembro. O evento, aberto e gratuito, reunirá gastronomia, arte e cultura.

Contará com uma ampla variedade gastronômica, com chefs e restaurantes da região, além de vinhos, espumantes, chopes, drinks, quitanda com produtores locais e espaço dedicado ao artesanato. Haverá também um palco para shows artísticos e culturais, além dos Espaços Sebrae e Senai, com atividades das entidades.

Entre as opções de culinária, o festival terá massas, carnes, hambúrgueres, pizzas, sushi, queijos e pastéis, além de sobremesas como cookies, doces e cafés especiais. As bebidas ficam por conta de cervejarias, bares e vinícolas da região.

Uma das novidades desta edição será o Prêmio Destaque Gastronômico Sálvia 2025, criado para reconhecer a excelência dos restaurantes, hamburguerias, docerias e operadores de bebidas que participam do festival. A premiação é uma iniciativa da Interface Comunicação e Eventos, com curadoria de Maria Beatriz Dal Pont.

A divulgação dos vencedores será no encerramento, dia 30, no palco principal. O júri técnico, responsável por avaliar os pratos e serviços de bebidas oferecidos no evento, com base em critérios técnicos e de qualidade, será formado por Maria Beatriz Dal Pont, curadora do concurso; Denise Sefrin, diretora do Senac; Simone De Antoni, dinda do Sálvia; Gustavo Rech, gerente regional do Sebrae RS, e Felipe Biondo, representante da Escola de Gastronomia da UCS.

Os vencedores de cada categoria receberão um troféu artesanal desenvolvido pela designer Andrea Mader. A peça foi produzida em cerâmica e moldada em formato de folha de sálvia. As categorias avaliadas incluem: restaurantes, hambúrgueres, lanches e pizzas, doces e serviço de bebidas.

Confira as atrações gastronômicas do Sálvia:

Restaurantes

Bigoli

Buffet Aristocrata

Colheita

Dileta Pasteis

Di Paolo

Donuts Punk’s

Hamburgueria Jaime Rocha

Hamburgueria Juventus

Kando

La Trattoria Di Evandro Comiotto

Pizza do Barra

Viela 18

Vila de Sapore

Bebidas

Boss Cervejaria

Donner Cervejaria

La Birra Cervejaria

Ordeo Cervejaria

Shelter Bar

Vinícola Lovatel

Vinícola Petrônius

Quitanda e vendinhas

Amados Cookies

Boccati

Café na Casca

Docivette

Espaço Sebrae

Espaço Senai

Maria Reis

Monterra Queijos Artesanais

Rede Caminho