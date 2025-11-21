Cultura e Lazer

Cultura gaúcha
Notícia

Retomando a história de Giuseppe Garibaldi, CTG Ronda Charrua, de Farroupilha, busca o quarto título de campeão do Enart em 2025

O tema "O Chamado do Mar" traz a história de Garibaldi desde a infância até a velhice. O Enart se inicia nesta sexta-feira (21) e segue até o domingo (23), em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. Duas entidades de Caxias do Sul também estão participando da competição, o CTG Heróis Farroupilhas e CTG Campo dos Bugres 

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS