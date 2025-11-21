Retomando a história de Giuseppe Garibaldi, CTG Ronda Charrua, de Farroupilha, busca o quarto título de campeão do Enart em 2025

Três gerações de Giuseppe Garibaldi serão representadas pelo CTG Ronda Charrua. Alex Oliveira é o mais velho, Gian Soares é o adulto, e a criança será representada por Vicente de Rossi da Silva, de oito anos. Maiki Castilhos / Divulgação

Buscando o quarto título de campeão do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart) em 2025, o CTG Ronda Charrua, de Farroupilha, escolheu a temática "O Chamado do Mar", que contará a história de Giuseppe Garibaldi desde a infância até tornar-se o "herói dos dois mundos". O Enart acontece de 21 a 23 de novembro, em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo.

Campeão da edição de 2024, o grupo de 43 integrantes retornará aos tablados com o Giuseppe Garibaldi apresentado pelo CTG ainda em 2013 (com a história do herói com Anita Garibaldi), porém, o diferencial será a abordagem do lado pessoal, baseado no livro "As Memórias de Garibaldi", escrito por Alexandre Dumas.

As coreografias, criadas por Gilmar Rocha e Gabriel Paes, com músicas autorais de João Lucas Cirne, vão começar ainda na sexta-feira (21) no show de abertura (que é sempre com o vencedor do festival do ano anterior), com Garibaldi criança, representado pelo pequeno Vicente de Rossi da Silva, de oito anos, seguindo a vida adulta com Gian Soares, e a velhice, com Alex Oliveira, no sábado (22).

— Queremos contar essa história de Garibaldi, do quanto que ele sonhou, o quanto que realmente o mar chamou ele, o quanto que a vida preparou ele para isso. Que os pais queriam que ele fosse padre, advogado ou médico, mas que o sonho dele era o mar — contou uma das dançarinas, Thais Guasselli.

Parte da coreografia com o Garibaldi mais velho, representado por Alex Oliveira, juntamente com a sua versão mais nova, feita pelo jovem Vicente. Maiki Castilhos / Divulgação

Além disso, a ideia é trazer o Garibaldi criado pelo Ronda e relembrar o carinho do público do Enart e do Estado pelas apresentações da entidade.

— Ano passado a gente trouxe uma emoção que todo mundo consegue se refletir nela por causa da família. Neste ano vamos relembrar o afeto que a gente sabe que o pessoal do Enart, o Rio Grande do Sul sente pela temática do Ronda e esse reconhecimento do "nosso" Garibaldi. Vamos buscar a memória daqueles que assistiram as coreografias de 2013 e que alguns estão vivenciando agora, do palco — destacou Thais.

A dançarina Camila Tramazoli é uma das jovens que vão vivenciar essa experiência do palco.

— Eu me coloco nesse lugar, porque em 2013 eu tinha 12 anos, vi a apresentação da arquibancada e era um sonho viver aquilo. E hoje, do palco, vou poder relembrar essa temática. É gratificante, porque Garibaldi não é só guerra, teve muita história por trás e é isso que vamos mostrar neste ano — contou Camila.

E claro que não será apenas o herói que retornará aos palcos, o famoso barco Constanza, conhecido como Seival, usado por Giuseppe na Revolução Farroupilha, também voltará ao tablado da competição, prometendo encantar o público.

"O Mar de Garibaldi"

O vestido das prendas foi feito com detalhes em macramê, para representarem as tramas e cordas dos barcos. Maiki Castilhos / Divulgação

A indumentária seguiu nas mãos das dançarinas Fernanda Testolin e Gabriela Donatti. Neste ano, os peões continuarão utilizando os chiripás (um tipo de bombacha, mas feito de forma mais solta), mas com botas tradicionais em vez de garrão de potro (bota rústica feita com o couro das pernas de animais).

As prendas também seguem com o estilo estancieiras, mas com um detalhe especial nos vestidos: macramês que buscam representar o mar, como tramas e cordas das embarcações.

— As meninas pensam muito nos detalhes. Ano passado, nós éramos o Jardim de Perpétua. Tínhamos as flores, tudo na nossa pilcha. E neste ano somos o Mar de Garibaldi, com os tons azuis e com os macramês — contou Thais.

Duas entidades de Caxias do Sul também buscam o título

O CTG Heróis Farroupilhas, localizado no bairro Kayser, também está classificado para a Força A do Enart (considerado grupo da "elite" dos CTG's). Em 2016, 2018 e 2019, o grupo alcançou o 4º lugar na competição. E em 2025 o grupo levará a temática dos principais conflitos que marcaram o Rio Grande do Sul como: Guerra dos Farrapos (1835–1845), Guerra dos Porongos (1844), Guerra da Degola (Revolução Federalista, 1893–1895), Guerra de 1923 e Conflitos no Vale do Taquari.

O resgate histórico e o trabalho coreográfico foram feitos em conjunto com os instrutores Camila Boijink, Diego Cruz, João Cruz, Ronaldo Estevo, além de Gilmar Rocha e Gabriel Paes. As músicas foram trabalhadas por Alexandre Brunetto.

— A proposta partiu do desejo de resgatar e mesclar coreografias marcantes da história do CTG, valorizando a força que o próprio nome da entidade carrega. A partir disso, escolheu-se retratar o diário de um gaúcho que parte para a guerra, trazendo para o palco a emoção, o peso e a memória dos conflitos que marcaram o Estado — explicou Bruna Barão, dançarina e diretora de comunicação da entidade.

Com trajes que remetem ao período do Decênio Farroupilha (Revolução Farroupilha), os peões utilizarão o chiripá (um tipo de bombacha, mas feito de forma mais solta). Já no vestido das prendas, há uma transição de épocas, partindo da estancieira tradicional à mulher do período farroupilha.

— A intenção é valorizar a elegância, o protagonismo feminino e a força social das mulheres que viveram e resistiram em tempos de guerra — destacou Bruna.

O grupo de 40 integrantes subirá no palco principal no sexta (21) buscando o título, mas também com a vontade de entregar a melhor apresentação.

— As expectativas são sempre muito positivas. Independentemente do resultado, o objetivo maior é entregar o melhor, honrar a história da nossa entidade e representar a casa com orgulho e excelência — acrescenta Bruna.

O CTG Campo dos Bugres levará o tema relacionado às ligações familiares para o palco. Arquivo pessoal / Divulgação

A outra entidade que também estará na disputa é o CTG Campo dos Bugres, com sede no bairro Petrópolis. Ganhando o terceiro lugar com a melhor coreografia de entrada em 2017, o grupo de 25 integrantes abordará o tema das relações familiares.

— O tema nasceu da necessidade de abordarmos os medos que tínhamos na infância e como a mão do nosso pai ou mãe nos acalmava. Vamos tratar dessa subjetividade emocional que nos acompanha até o fim da vida, com a diferença que a mão amiga da infância ocasionalmente se ausenta ao longo da nossa vida, ficando somente na nossa lembrança, na nossa memória, servindo para nos acalmar nas tempestades interiores — esclareceu o patrão do CTG, Thiago Savaris.

Com o traje estancieiro, os dançarinos pretendem elevar o nível da competição e levar a emoção para o palco também no sábado.