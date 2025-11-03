Projeto caxiense está na final do Prêmio Brasileiro de Design

Antonio Valiente / Divulgação

O Projeto Amplificador, desenvolvido pela Fundação Marcopolo, está na lista dos projetos nacionais que concorrem à premiação na categoria Design de Impacto Social - Prosperidade do 15ª Prêmio Brasileiro de Design – BDA (Brasil Design Award).

O Projeto Amplificador teve duas edições, em 2022 e 2024, com foco em jovens de 8 a 17 anos da Escola Marcopolo de Criatividade. Ele promoveu oficinas de moda, música, dança, audiovisual e artes como ferramentas de transformação social. A designer Julia Webber foi a diretora artística e a coordenação do projeto foi do rapper e escritor Chiquinho Divilas.

Em 2024, o destaque foi a moda, que trabalhou resíduos têxteis da fabricação de ônibus da Marcopolo em processos de upcycling, design sustentável e ciclo de vida dos materiais. As criações foram apresentadas em um desfile-show.

Entre os atributos de que levaram o projeto à lista de finalistas estão os aspectos econômicos, ao capacitar jovens em práticas de design sustentável e uso de resíduos têxteis com potencial de gerar renda, os aspectos sociais, por fortalecer autoestima e protagonismo juvenil em contextos de vulnerabilidade e o viés cultural e ambiental, ao ressignificar resíduos têxteis automotivos em peças de moda autoral e transformar ruas em palcos comunitários.