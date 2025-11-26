Picape do Papai Noel chega a cidades da Serra a partir de 10 de dezembro

A tradicional Picape vermelha do Papai Noel já tem data para visitar cidades da Serra gaúcha. A partir do dia 10 de dezembro, São Marcos, Flores da Cunha e Caxias do Sul vão receber a Magia do Natal, ação promovida pelo Sindilojas em parceria com a CDL e o Sindigenêros.
Com o tema “Compartilhe a Felicidade do Natal”, a iniciativa traz o clima da temporada e convida a comunidade a viver momentos de emoção. O Papai Noel irá distribuir pirulitos e interagir com o público.
A ação fortalece o movimento nas ruas e do comércio local, estimulando a circulação das famílias e valorizando os lojistas neste período importante para movimentar a economia das cidades.
Programação
- 10/12 (quarta-feira) – Principais ruas de São Marcos, das 17h às 20h.
- 11/12 (sexta-feira) – Centro e bairros São Pelegrino, Serrano e Eldorado, em Caxias do Sul, das 17h às 20h.
- 17/12 (quarta-feira) – Principais ruas de Flores da Cunha, das 17h às 20h.
- 18/12 (quinta-feira) – Evento especial em parceria com o Sesc Caxias, das 19h às 21h.
- 19/12 (sexta-feira) – Centro e bairros São Pelegrino, Rio Branco, Kayser e São Leopoldo, em Caxias do Sul, das 17h às 20h.
- 20/12 (sábado) – Centro e bairros São Pelegrino, Lourdes, Cruzeiro e Bela Vista, em Caxias do Sul, das 10h às 12h.
- 22/12 (segunda-feira) – Centro e bairros São Pelegrino, Pio X, Santa Catarina, São José, Fátima e Santa Lúcia, em Caxias do Sul, das 17h às 20h.