Picape do Papai Noel chega a cidades da Serra a partir de 10 de dezembro

Picape do Papai Noel começa a circular em dezembro. Sindilojas / Divulgação

A tradicional Picape vermelha do Papai Noel já tem data para visitar cidades da Serra gaúcha. A partir do dia 10 de dezembro, São Marcos, Flores da Cunha e Caxias do Sul vão receber a Magia do Natal, ação promovida pelo Sindilojas em parceria com a CDL e o Sindigenêros.

Com o tema “Compartilhe a Felicidade do Natal”, a iniciativa traz o clima da temporada e convida a comunidade a viver momentos de emoção. O Papai Noel irá distribuir pirulitos e interagir com o público.

A ação fortalece o movimento nas ruas e do comércio local, estimulando a circulação das famílias e valorizando os lojistas neste período importante para movimentar a economia das cidades.

Programação