Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul, será palco do show da cantora sertaneja Simone Mendes

Apresentação vai ser no dia 3 de maio de 2026. A venda de ingressos se inicia nesta sexta-feira (7)

Camila de Oliveira

