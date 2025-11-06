Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul, será palco do show da cantora sertaneja Simone Mendes

Simone Mendes se apresentará em Caxias do Sul, no dia 3 de maio de 2026, nos Pavilhões da Festa da Uva. Depois de um início de carreira solo, a artista viveu sucessos que conquistaram o público e a crítica.
O álbum Cintilante, lançado no ano anterior, rendeu à cantora sua primeira indicação ao LatinGRAMMY, e consolidou sucessos como Erro Gostoso, premiado como Sertanejo do Ano e Hit do Ano no Prêmio Multishow.
O disco Cantando Sua História - Ao Vivo, foi lançado em três volumes ao longo do ano e se tornou um marco, atualmente com mais de 300 milhões de reproduções no Spotify.
Dois Tristes, canção que aborda um relacionamento desgastado, alcançou o pico de #3 no Spotify Brasil e permanece no Top 200. A música acumula 146 milhões de streams no Spotify e 189 milhões de visualizações no YouTube. Venceu ainda a categoria Música do Ano no Melhores do Ano da TV Globo.
A venda de ingressos se inicia nesta sexta-feira (7), no site Minha Entrada e nos seguintes pontos de vendas: Sul Pneus, Menu Lanches, SixGym Academia, Stetic Sim, Móveis Dallas, Lojas Conexão Urbana e Santo Olhar Óptica, em Flores da Cunha.
A produção é da Morphine.