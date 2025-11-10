Paróquia de São Pelegrino, em  Caxias do Sul, ganha título de "igreja mural mais deslumbrante da América Latina"

Os murais que cobrem tetos, laterais e áreas complementares do templo são o que lhe dão o título Porthus Junior / Agencia RBS

A Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT), que esteve em Caxias do Sul promovendo o 15º Congresso Internacional de Jornalistas e Profissionais do Turismo, elegeu a paróquia São Pelegrino como a "igreja mural mais deslumbrante da América Latina". Recentemente, Caxias foi a primeira cidade brasileira a ser incluída na Rede Mundial de Destinos Emergentes, promovida pela OMPT.

Para a OMPT, os murais que cobrem tetos, laterais e áreas complementares do templo são o que lhe dão o título e "dialogam com uma surpreendente coleção de vitrais, esculturas e elementos ornamentais que formam um ecossistema artístico único". A obra mais lembrada é a representação de Cristo na cruz, "uma cena de grande força expressiva que combina a tradição renascentista com a identidade regional da Serra Gaúcha", destacou a entidade ao justificar o título.

A OMPT salientou ainda que o reconhecimento se baseia não apenas na qualidade técnica dos murais, mas também na experiência sensorial que o local oferece. Além disso, reforçou como o espaço está ligado a história dos imigrantes de Caxias do Sul, que é "uma ponte histórica entre dois mundos: Itália e Brasil".

