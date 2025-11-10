Paróquia de São Pelegrino, em  Caxias do Sul, ganha título de "igreja mural mais deslumbrante da América Latina"

A Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT), que esteve em Caxias do Sul promovendo o 15º Congresso Internacional de Jornalistas e Profissionais do Turismo, elegeu a paróquia São Pelegrino como a "igreja mural mais deslumbrante da América Latina". Recentemente, Caxias foi a primeira cidade brasileira a ser incluída na Rede Mundial de Destinos Emergentes, promovida pela OMPT.
Para a OMPT, os murais que cobrem tetos, laterais e áreas complementares do templo são o que lhe dão o título e "dialogam com uma surpreendente coleção de vitrais, esculturas e elementos ornamentais que formam um ecossistema artístico único". A obra mais lembrada é a representação de Cristo na cruz, "uma cena de grande força expressiva que combina a tradição renascentista com a identidade regional da Serra Gaúcha", destacou a entidade ao justificar o título.
A OMPT salientou ainda que o reconhecimento se baseia não apenas na qualidade técnica dos murais, mas também na experiência sensorial que o local oferece. Além disso, reforçou como o espaço está ligado a história dos imigrantes de Caxias do Sul, que é "uma ponte histórica entre dois mundos: Itália e Brasil".
Ranking OMPT das "igrejas murais" mais belas da América Latina:
- Paróquia São Pelegrino – Caxias do Sul, Brasil: Murais de Aldo Locatelli, expressionismo sacro, obras monumentais da Via Sacra. A principal referência do muralismo sacro do Cone Sul.
- Igreja de San Pedro de Andahuaylillas – Cusco, Peru: Conhecida como a “Capela Sistina da América”, destaca-se por seu programa mural barroco andino, com obras do mestre Luis de Riaño — mistura de arte europeia e indígena.
- Igreja de Santa María Tonantzintla – Puebla, México: Famosa por seus relevos barrocos indígenas, também possui pintura mural complementar. Arte barroca indígena, mistura única no continente.
- Igreja da Companhia de Jesus – Quito, Equador: Interior coberto por murais coloniais, douramento e pintura decorativa. Uma joia do barroco quiteño.
- Igreja de San Francisco – Quito, Equador: Um dos mais extensos programas de murais coloniais da região, com narrativa sobre evangelização e sincretismo indígena.
- Igreja de Santo Domingo – Oaxaca, México: Embora o barroco predomine, apresenta murais em abóbadas e paredes de grande riqueza iconográfica. Escola oaxaquenha profundamente narrativa.
- Igreja da Recoleta – Sucre, Bolívia: Reconhecida por seus murais coloniais restaurados que narram episódios bíblicos. Importante testemunho do arte misional e colonial boliviano.
- Igreja de Santa Prisca – Taxco, México: Sua decoração inclui seções murais, especialmente na sacristia e em áreas laterais. Barroco novohispano com pintura narrativa detalhada.
- Igreja de San Ignacio – Bogotá, Colômbia: Conjunto notável de murais jesuítas do período colonial restaurados recentemente. Exemplo sólido do barroco colombiano.
- Paróquia de San Miguel Arcángel – Maní, Yucatán, México: Igreja missionária com murais indígenas coloniais descobertos e restaurados nas últimas décadas. Arte maia-colonial de grande valor histórico.