Parada Livre ocorre neste domingo, em Caxias

O evento será apresentado por Valma Classic. Juliane Ribas / Divulgação

Uma comemoração especial marcará a Parada Livre neste domingo (9), em Caxias do Sul. Isso porque a celebração chega aos 25 anos como um marco da luta pela visibilidade, respeito e diversidade LGBTQIA+ na cidade. A edição comemorativa ocorre a partir das 13h30min, na Praça das Feiras, em São Pelegrino, com programação gratuita.

O evento será apresentado por Valma Classic, personalidade histórica do movimento LGBTQIA+ em Caxias do Sul, presente desde a primeira edição da Parada. A abertura musical ficará por conta da DJ Ella, integrante do projeto LabMais Sesc, seguida por apresentações de DJ Tiago Thi, DJ Jean, DJ Aggo Dee, DJs da Nox e DJ Vanessa Vazin, que conduzem a trilha sonora ao longo do dia.

A programação também contará com performances de Elias, Zé Ramos, WR, Melky, Nibelly Mister, Lauri, João Rafael, Willian Rodrigues, Melki Studier, Léo, Felipe Pilan, Tiago da Silva, Bruno Ribasqui, Patrick dos Santos, Sara Flayer, Luani, Gogo Boys da Segredos, MC Galvão, Makenzi, Joãozinho, Gaby Lambert, Carol Rogê, Josi Oliveira, Stefanny Srauss, Xandy Mattos, Gaby Quadras e Franciely Fontanive, entre outras participações especiais.