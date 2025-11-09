Parada Livre de Caxias do Sul reúne milhares em edição comemorativa na Praça das feiras

Parada Livre completa 25 anos em Caxias do Sul com motivos para celebrar, mas com desafios para manter o evento à altura daquilo que já foi conquistado Ulisses Castro / Agencia RBS

Pela primeira vez a Praça das Feiras, no bairro São Pelegrino, serviu de palco para a Parada Livre de Caxias do Sul, tradicionalmente realizada na Praça Dante Alighieri. E não foi uma edição qualquer a ocorrida neste domingo (9): são 25 anos colorindo as ruas com o orgulho e a resistência da comunidade LGBT+.

Aproveitando a tarde de sol e a temperatura amena, após uma semana chuvosa em Caxias, o público compareceu em bom número para aplaudir aos mais de 30 DJs, dançarinos e performistas que passaram pelo palco.

- A Parada sempre entrega. Vem muita gente bonita, tem muito beijo na boca, e a gente tem de aproveitar cada chance de estar com as pessoas que gostam da gente de verdade. Porque amanhã a gente trabalha, então hoje é o dia pra curtir ao máximo - vibra Gabriel Lucas de Lima, 23 morador de Caxias há três anos.

Gabriel Lucas de Lima, 23 Ulisses Castro / Agencia RBS

A liberdade de ser quem se é e de defender essa causa também foi um dos motivos que fizeram as amigas e colegas de trabalho Leona Isabelli, 18, Taiane cardoso, 20, e Joceane Borges, 29, irem juntas curtir a Parada, todas elas adornadas com adereços nas cores do arco-íris, que representam a comunidade LGBT+.

- A Parada sempre tem muita coisa legal. Tem a música, tem a feirinha, tem as pessoas felizes, mas o mais importante é ser um evento que nos permite sair de casa vestindo o que a gente quiser, sendo quem a gente quiser, sem se preocupar com o olhar de gente julgando - diz Taiane.

Leona Isabelli, 18, Taiane cardoso, 20, e Joceane Borges, 29 Ulisses Castro / Agencia RBS

O evento também foi prestigiado pela Miss Diversidade Caxias do Sul 2025, Alicia Carson, 34, que desde os 15 anos frequenta o evento:

- A Parada Livre foi o meu primeiro palco como transformista e fico muito orgulhosa de ver o seu crescimento, que também representa o crescimento e o progresso do movimento de luta das pessoas gays e trans. Hoje é mais um dia para comemorar a nossa diversidade.

Mais uma vez a Parada contou com apresentação de Valma Classic, personagem interpretada pelo servidor municipal Sandro Mauricio da Silva, presente em todas as edições do evento. Apesar do ânimo renovado com a boa adesão do público ao novo local e com a garantia de continuidade assegurada pela inclusão do evento no calendário oficial do município (em 2023), Sandro ressalta que a cada ano tem sido necessário mais mobilização para garantir uma programação à altura do que o evento já alcançou.

- A gente fica muito feliz pelas conquistas que são fruto da nossa resistência, pelo apoio do prefeito Adiló e da Secretaria de Cultura, mas nossa luta agora tem sido também contra a velhice do movimento LGBT. Está vindo uma nova geração que participa menos, que tem menos desejo em fazer show, que parece mais acomodada desde que o apoio do poder público se tornou oficial. A saída tem sido buscar artistas e apresentadores de outras cidades, promovendo um intercâmbio maior - aponta.

A organização da Parada Livre de Caxias do Sul conta com o apoio da Secretaria Municipal da Cultura, do Sesc Caxias do Sul, da OAB RS – Subseção Caxias do Sul, Acetur, Voz Comunicação Criativa, Nox Versus e do Segredo Cruising Bar.