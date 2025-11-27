Papas da Língua é atração na Festa dos Servidores e Servidoras neste sábado, em Caxias do Sul

Grupo voltou aos palcos em 2023 com a formação original. Gabriel Lain / Divulgação

Para celebrar o Dia da Servidora e do Servidor Público, o Sindiserv, entidade que representa a categoria, promove um show comemorativo com a banda Papas da Língua neste sábado (29), a partir das 14h, nos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul.

Associados e vinculados ao Sindiserv têm entrada gratuita. Para o público geral o ingresso custa R$ 60. As entradas podem ser retiradas no Sindiserv, até sexta-feira (28), das 8h30 às 18h, sem fechar ao meio-dia.

Leia Mais Trajes oficiais da corte da Festa da Uva serão revelados neste domingo no Parque dos Macaquinhos

Além do show com Papas da Língua, a programação conta com animação do DJ ZehAntonio, às 14h. Às 15h30, o grupo de pagode Pura Curtição se apresenta. Às 17h, tem sertanejo com Mateus Boff. Às 18h30, sobe ao palco a banda Papas da Língua, com hits como Eu sei, Blusinha Branca, Vem Pra Cá e Lua Cheia.

Com Serginho Moah, Leo Henkin, Zé Natálio e Fernando Pezão, a banda de pop rock gaúcha Papas da Língua voltou a se reunir com a sua formação original em novembro de 2023.

O evento contará, ainda, com brinquedos infláveis, praça de alimentação e sorteio de brindes.