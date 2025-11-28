Cultura e Lazer

Festa na Serra
Notícia

Nova Roma do Sul anuncia a programação da 15ª edição da La Prima Vendemmia

Evento ocorrerá de 30 de janeiro a 8 de fevereiro, sempre às sextas-feiras, sábados e domingos, no Complexo Municipal de Esporte e Lazer 

Camila de Oliveira

