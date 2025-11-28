Nova Roma do Sul anuncia a programação da 15ª edição da La Prima Vendemmia

Durante a cerimônia de lançamento foram apresentados os trajes oficiais das soberanas e detalhes da programação. Juliane Tonin / Divulgação

A 15ª edição da La Prima Vendemmia foi oficialmente lançada em Nova Roma do Sul. O município da Serra apresentou a tradicional festa, que abre de forma oficial a época da colheita da uva na cidade, na última quinta-feira (27). A programação será de 30 de janeiro a 8 de fevereiro, sempre às sextas-feiras, sábados e domingos, no Complexo Municipal de Esporte e Lazer, no Centro. Entre as atividades previstas estão passeios turísticos, Filó Cênico, o 1° Festival do Tortéi Frito, jogos coloniais, gastronomia típica, feira agrícola, agroindustrial e multissetorial e diversas apresentações artísticas.

Durante a cerimônia de lançamento, também foram apresentados os trajes oficiais das soberanas. Em tons de vinho, os vestidos remetem à uva que inspira a festa. O brilho das pérolas destaca os 30 anos de dedicação a La Prima Vendemmia, enquanto o crochê evidencia o trabalho manual que preserva a história das tradições locais.

Na edição do próximo ano, a identidade visual traz um cartaz que dialoga diretamente com o tema da vindima. Inserida no mapa do Rio Grande do Sul, por ser uma das mais tradicionais vindimas do Estado, a arte reúne símbolos como a uva e o filó, expressão da imigração italiana marcada por canto e devoção.

A edição prevista para 2022 não ocorreu devido à pandemia. Na ocasião, em um gesto de responsabilidade comunitária, os R$ 100 mil destinados à organização foram integralmente repassados ao Hospital Beneficente São Carlos (HBSC), de Farroupilha, reforçando o atendimento de saúde em um período crítico para toda a região.

Já em 2024, a festa precisou ser cancelada em razão dos prejuízos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, quando a Prefeitura reconheceu a falta de clima e espírito para celebrar diante do cenário vivido pela comunidade.